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На развитие системы ухода за пожилыми выделят 80 миллиардов рублей - РИА Новости, 30.09.2024
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12:12 30.09.2024
https://ria.ru/20240930/byudzhet-1975476393.html
На развитие системы ухода за пожилыми выделят 80 миллиардов рублей
На развитие системы ухода за пожилыми выделят 80 миллиардов рублей - РИА Новости, 30.09.2024
На развитие системы ухода за пожилыми выделят 80 миллиардов рублей
Более 80 миллиардов рублей запланировано в проекте бюджета на 2025–2027 годы на развитие системы долговременного ухода за пожилыми и инвалидами в России,... РИА Новости, 30.09.2024
2024-09-30T12:12
2024-09-30T12:12
общество
россия
госдума рф
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Более 80 миллиардов рублей запланировано в проекте бюджета на 2025–2027 годы на развитие системы долговременного ухода за пожилыми и инвалидами в России, сообщила пресс-служба правительства РФ. Правительство внесло в Госдуму проект трёхлетнего бюджета на 2025–2027 годы. "Более 80 миллиардов рублей запланировано на развитие системы долговременного ухода за пожилыми и инвалидами, нуждающимися в такой помощи", - сообщили в пресс-службе.
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общество, россия, госдума рф
Общество, Россия, Госдума РФ
На развитие системы ухода за пожилыми выделят 80 миллиардов рублей

На развитие системы ухода за пожилыми и инвалидами направят 80 миллиардов рублей

© iStock.com / Oleg ElkovДевушка считает деньги
Девушка считает деньги - РИА Новости, 1920, 30.09.2024
© iStock.com / Oleg Elkov
Девушка считает деньги. Архивное фото
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Более 80 миллиардов рублей запланировано в проекте бюджета на 2025–2027 годы на развитие системы долговременного ухода за пожилыми и инвалидами в России, сообщила пресс-служба правительства РФ.
Правительство внесло в Госдуму проект трёхлетнего бюджета на 2025–2027 годы.
"Более 80 миллиардов рублей запланировано на развитие системы долговременного ухода за пожилыми и инвалидами, нуждающимися в такой помощи", - сообщили в пресс-службе.
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