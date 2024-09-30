https://ria.ru/20240930/byudzhet-1975476393.html

На развитие системы ухода за пожилыми выделят 80 миллиардов рублей

На развитие системы ухода за пожилыми выделят 80 миллиардов рублей - РИА Новости, 30.09.2024

На развитие системы ухода за пожилыми выделят 80 миллиардов рублей

Более 80 миллиардов рублей запланировано в проекте бюджета на 2025–2027 годы на развитие системы долговременного ухода за пожилыми и инвалидами в России,... РИА Новости, 30.09.2024

2024-09-30T12:12

2024-09-30T12:12

2024-09-30T12:12

общество

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госдума рф

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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Более 80 миллиардов рублей запланировано в проекте бюджета на 2025–2027 годы на развитие системы долговременного ухода за пожилыми и инвалидами в России, сообщила пресс-служба правительства РФ. Правительство внесло в Госдуму проект трёхлетнего бюджета на 2025–2027 годы. "Более 80 миллиардов рублей запланировано на развитие системы долговременного ухода за пожилыми и инвалидами, нуждающимися в такой помощи", - сообщили в пресс-службе.

https://ria.ru/20240820/vyplata-1967215346.html

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общество, россия, госдума рф