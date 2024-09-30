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Глава Минфина Британии хочет посетить встречу министров ЕС, пишут СМИ - РИА Новости, 30.09.2024
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01:57 30.09.2024
https://ria.ru/20240930/britaniya-1975397557.html
Глава Минфина Британии хочет посетить встречу министров ЕС, пишут СМИ
Глава Минфина Британии хочет посетить встречу министров ЕС, пишут СМИ - РИА Новости, 30.09.2024
Глава Минфина Британии хочет посетить встречу министров ЕС, пишут СМИ
Глава британского минфина Рэйчел Ривз хочет до конца года посетить встречу министров финансов Евросоюза для укрепления сотрудничества правительства лейбористов... РИА Новости, 30.09.2024
2024-09-30T01:57
2024-09-30T01:57
в мире
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брюссель
франция
кир стармер
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Глава британского минфина Рэйчел Ривз хочет до конца года посетить встречу министров финансов Евросоюза для укрепления сотрудничества правительства лейбористов с блоком, сообщает газета Financial Times со ссылкой на источники. "Рэйчел Ривз нацелена на то, чтобы посетить встречу министров финансов ЕС до конца этого года, так как лейбористы хотят расширить сотрудничество с блоком в ряде областей, в том числе и экономической политики", - пишет издание со ссылкой на людей, осведомленных в этом вопросе. Собеседники газеты отмечают, что приезд британского министра пока еще обсуждается, но уже рассматривается официальными лицами как признак улучшения отношений между Великобританией и Евросоюзом. Встреча министров должна пройти 9 декабря в Брюсселе. Ранее премьер-министр Великобритании Кир Стармер объявил, что посетит Брюссель, чтобы попытаться "перезапустить" отношения с ЕС. Стармер неоднократно заявлял о намерении выстроить новые отношения с Евросоюзом. Лейбористы в предвыборном манифесте заявляли о планах заключить с европейским блоком пакт безопасности, укрепить оборонное сотрудничество с Францией, Германией и партнерами по Объединенном экспедиционному корпусу (JEF). Кроме того, новое правительство намерено обсудить вопросы торговли сельскохозяйственными товарами между Британией и ЕС, чтобы сократить проверки на границе и решить проблему цен на пищевую продукцию, а также поднять вопрос о взаимном признании профессиональных квалификаций, чтобы открыть новые рынки для британских экспортеров услуг. При этом планов вернуться на единый европейский рынок у нового правительства нет.
https://ria.ru/20240827/britaniya-1968805053.html
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в мире, великобритания, брюссель, франция, кир стармер, евросоюз, лейбористская партия великобритании
В мире, Великобритания, Брюссель, Франция, Кир Стармер, Евросоюз, Лейбористская партия Великобритании
Глава Минфина Британии хочет посетить встречу министров ЕС, пишут СМИ

FT: глава Минфина Британии Ривз хочет посетить встречу министров финансов ЕС

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 30.09.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Глава британского минфина Рэйчел Ривз хочет до конца года посетить встречу министров финансов Евросоюза для укрепления сотрудничества правительства лейбористов с блоком, сообщает газета Financial Times со ссылкой на источники.
"Рэйчел Ривз нацелена на то, чтобы посетить встречу министров финансов ЕС до конца этого года, так как лейбористы хотят расширить сотрудничество с блоком в ряде областей, в том числе и экономической политики", - пишет издание со ссылкой на людей, осведомленных в этом вопросе.
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Собеседники газеты отмечают, что приезд британского министра пока еще обсуждается, но уже рассматривается официальными лицами как признак улучшения отношений между Великобританией и Евросоюзом. Встреча министров должна пройти 9 декабря в Брюсселе.
Ранее премьер-министр Великобритании Кир Стармер объявил, что посетит Брюссель, чтобы попытаться "перезапустить" отношения с ЕС.
Стармер неоднократно заявлял о намерении выстроить новые отношения с Евросоюзом. Лейбористы в предвыборном манифесте заявляли о планах заключить с европейским блоком пакт безопасности, укрепить оборонное сотрудничество с Францией, Германией и партнерами по Объединенном экспедиционному корпусу (JEF). Кроме того, новое правительство намерено обсудить вопросы торговли сельскохозяйственными товарами между Британией и ЕС, чтобы сократить проверки на границе и решить проблему цен на пищевую продукцию, а также поднять вопрос о взаимном признании профессиональных квалификаций, чтобы открыть новые рынки для британских экспортеров услуг. При этом планов вернуться на единый европейский рынок у нового правительства нет.
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