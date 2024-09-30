Глава Минфина Британии хочет посетить встречу министров ЕС, пишут СМИ
FT: глава Минфина Британии Ривз хочет посетить встречу министров финансов ЕС
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Глава британского минфина Рэйчел Ривз хочет до конца года посетить встречу министров финансов Евросоюза для укрепления сотрудничества правительства лейбористов с блоком, сообщает газета Financial Times со ссылкой на источники.
"Рэйчел Ривз нацелена на то, чтобы посетить встречу министров финансов ЕС до конца этого года, так как лейбористы хотят расширить сотрудничество с блоком в ряде областей, в том числе и экономической политики", - пишет издание со ссылкой на людей, осведомленных в этом вопросе.
Жителей Британии предупредили о "болезненных" решениях
27 августа, 17:16
Собеседники газеты отмечают, что приезд британского министра пока еще обсуждается, но уже рассматривается официальными лицами как признак улучшения отношений между Великобританией и Евросоюзом. Встреча министров должна пройти 9 декабря в Брюсселе.
Ранее премьер-министр Великобритании Кир Стармер объявил, что посетит Брюссель, чтобы попытаться "перезапустить" отношения с ЕС.
Стармер неоднократно заявлял о намерении выстроить новые отношения с Евросоюзом. Лейбористы в предвыборном манифесте заявляли о планах заключить с европейским блоком пакт безопасности, укрепить оборонное сотрудничество с Францией, Германией и партнерами по Объединенном экспедиционному корпусу (JEF). Кроме того, новое правительство намерено обсудить вопросы торговли сельскохозяйственными товарами между Британией и ЕС, чтобы сократить проверки на границе и решить проблему цен на пищевую продукцию, а также поднять вопрос о взаимном признании профессиональных квалификаций, чтобы открыть новые рынки для британских экспортеров услуг. При этом планов вернуться на единый европейский рынок у нового правительства нет.
У европейских политиков появились сомнения насчет Стармера, сообщили СМИ
12 сентября, 07:40