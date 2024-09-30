https://ria.ru/20240930/britaniya-1975397557.html

Глава Минфина Британии хочет посетить встречу министров ЕС, пишут СМИ

Глава Минфина Британии хочет посетить встречу министров ЕС, пишут СМИ - РИА Новости, 30.09.2024

Глава Минфина Британии хочет посетить встречу министров ЕС, пишут СМИ

Глава британского минфина Рэйчел Ривз хочет до конца года посетить встречу министров финансов Евросоюза для укрепления сотрудничества правительства лейбористов... РИА Новости, 30.09.2024

2024-09-30T01:57

2024-09-30T01:57

2024-09-30T01:57

в мире

великобритания

брюссель

франция

кир стармер

евросоюз

лейбористская партия великобритании

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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Глава британского минфина Рэйчел Ривз хочет до конца года посетить встречу министров финансов Евросоюза для укрепления сотрудничества правительства лейбористов с блоком, сообщает газета Financial Times со ссылкой на источники. "Рэйчел Ривз нацелена на то, чтобы посетить встречу министров финансов ЕС до конца этого года, так как лейбористы хотят расширить сотрудничество с блоком в ряде областей, в том числе и экономической политики", - пишет издание со ссылкой на людей, осведомленных в этом вопросе. Собеседники газеты отмечают, что приезд британского министра пока еще обсуждается, но уже рассматривается официальными лицами как признак улучшения отношений между Великобританией и Евросоюзом. Встреча министров должна пройти 9 декабря в Брюсселе. Ранее премьер-министр Великобритании Кир Стармер объявил, что посетит Брюссель, чтобы попытаться "перезапустить" отношения с ЕС. Стармер неоднократно заявлял о намерении выстроить новые отношения с Евросоюзом. Лейбористы в предвыборном манифесте заявляли о планах заключить с европейским блоком пакт безопасности, укрепить оборонное сотрудничество с Францией, Германией и партнерами по Объединенном экспедиционному корпусу (JEF). Кроме того, новое правительство намерено обсудить вопросы торговли сельскохозяйственными товарами между Британией и ЕС, чтобы сократить проверки на границе и решить проблему цен на пищевую продукцию, а также поднять вопрос о взаимном признании профессиональных квалификаций, чтобы открыть новые рынки для британских экспортеров услуг. При этом планов вернуться на единый европейский рынок у нового правительства нет.

https://ria.ru/20240827/britaniya-1968805053.html

https://ria.ru/20240912/starmer-1972209818.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, великобритания, брюссель, франция, кир стармер, евросоюз, лейбористская партия великобритании