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В Москве проверяют клинику, где пациентка якобы заразилась ботулизмом - РИА Новости, 30.09.2024
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13:31 30.09.2024 (обновлено: 14:05 30.09.2024)
https://ria.ru/20240930/botulizm-1975507895.html
В Москве проверяют клинику, где пациентка якобы заразилась ботулизмом
В Москве проверяют клинику, где пациентка якобы заразилась ботулизмом - РИА Новости, 30.09.2024
В Москве проверяют клинику, где пациентка якобы заразилась ботулизмом
Московский Росздравнадзор проверяет частную клинику, где пациентка из Махачкалы якобы заразилась ботулизмом после инъекции ботокса, сообщается в Telegram-канале РИА Новости, 30.09.2024
2024-09-30T13:31
2024-09-30T14:05
происшествия
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Московский Росздравнадзор проверяет частную клинику, где пациентка из Махачкалы якобы заразилась ботулизмом после инъекции ботокса, сообщается в Telegram-канале столичного ведомства. Ранее пресс-служба Роспотребнадзора по Дагестану сообщала, что жительница Махачкалы заболела ботулизмом из-за инъекций ботулотоксина при проведении косметологической процедуры в частной клинике в Москве. Как в свою очередь сообщали в правоохранительных органах, диагноз ботулизм пока не подтвердился. Следователями столичного СК проведен обыск в помещении, в ходе которого обнаружены и изъяты незарегистрированные медицинские препараты. В ближайшее время будет назначен ряд судебных экспертиз. "Территориальный орган Росздравнадзора по Москве и Московской области совместно с СК РФ принял участие в проверке клиники, где пациентка заразилась ботулизмом после инъекции ботокса. Проверка продолжается. Заведено уголовное дело", - говорится в сообщении.
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происшествия, москва, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор), россия
Происшествия, Москва, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Следственный комитет России (СК РФ), Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор), Россия
В Москве проверяют клинику, где пациентка якобы заразилась ботулизмом

В Москве завели дело после заражения пациентки ботулизмом в частной клинике

© Столичный СК/TelegramЧастная клиника, где пациентка из Махачкалы якобы заразилась ботулизмом после инъекции ботокса
Частная клиника, где пациентка из Махачкалы якобы заразилась ботулизмом после инъекции ботокса - РИА Новости, 1920, 30.09.2024
© Столичный СК/Telegram
Частная клиника, где пациентка из Махачкалы якобы заразилась ботулизмом после инъекции ботокса
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Московский Росздравнадзор проверяет частную клинику, где пациентка из Махачкалы якобы заразилась ботулизмом после инъекции ботокса, сообщается в Telegram-канале столичного ведомства.
Ранее пресс-служба Роспотребнадзора по Дагестану сообщала, что жительница Махачкалы заболела ботулизмом из-за инъекций ботулотоксина при проведении косметологической процедуры в частной клинике в Москве. Как в свою очередь сообщали в правоохранительных органах, диагноз ботулизм пока не подтвердился. Следователями столичного СК проведен обыск в помещении, в ходе которого обнаружены и изъяты незарегистрированные медицинские препараты. В ближайшее время будет назначен ряд судебных экспертиз.
"Территориальный орган Росздравнадзора по Москве и Московской области совместно с СК РФ принял участие в проверке клиники, где пациентка заразилась ботулизмом после инъекции ботокса. Проверка продолжается. Заведено уголовное дело", - говорится в сообщении.
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ПроисшествияМоскваФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Следственный комитет России (СК РФ)Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор)Россия
 
 
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