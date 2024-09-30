https://ria.ru/20240930/botulizm-1975507895.html

В Москве проверяют клинику, где пациентка якобы заразилась ботулизмом

В Москве проверяют клинику, где пациентка якобы заразилась ботулизмом - РИА Новости, 30.09.2024

В Москве проверяют клинику, где пациентка якобы заразилась ботулизмом

Московский Росздравнадзор проверяет частную клинику, где пациентка из Махачкалы якобы заразилась ботулизмом после инъекции ботокса, сообщается в Telegram-канале РИА Новости, 30.09.2024

2024-09-30T13:31

2024-09-30T13:31

2024-09-30T14:05

происшествия

москва

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

следственный комитет россии (ск рф)

федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)

россия

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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Московский Росздравнадзор проверяет частную клинику, где пациентка из Махачкалы якобы заразилась ботулизмом после инъекции ботокса, сообщается в Telegram-канале столичного ведомства. Ранее пресс-служба Роспотребнадзора по Дагестану сообщала, что жительница Махачкалы заболела ботулизмом из-за инъекций ботулотоксина при проведении косметологической процедуры в частной клинике в Москве. Как в свою очередь сообщали в правоохранительных органах, диагноз ботулизм пока не подтвердился. Следователями столичного СК проведен обыск в помещении, в ходе которого обнаружены и изъяты незарегистрированные медицинские препараты. В ближайшее время будет назначен ряд судебных экспертиз. "Территориальный орган Росздравнадзора по Москве и Московской области совместно с СК РФ принял участие в проверке клиники, где пациентка заразилась ботулизмом после инъекции ботокса. Проверка продолжается. Заведено уголовное дело", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240801/issledovanija-1963331542.html

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происшествия, москва, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор), россия