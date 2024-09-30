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Бочарников стал начальником управления по госполитике в гуманитарной сфере
Бочарников стал начальником управления по госполитике в гуманитарной сфере - РИА Новости, 30.09.2024
Бочарников стал начальником управления по госполитике в гуманитарной сфере
Президент РФ Владимир Путин назначил Владимира Бочарникова начальником управления президента РФ по госполитике в гуманитарной сфере, соответствующий указ был... РИА Новости, 30.09.2024
2024-09-30T15:48
2024-09-30T15:48
2024-09-30T16:03
россия
политика
владимир путин
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МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назначил Владимира Бочарникова начальником управления президента РФ по госполитике в гуманитарной сфере, соответствующий указ был опубликован в понедельник."Назначить Бочарникова Владимира Валерьевича начальником управления президента Российской Федерации по государственной политике в гуманитарной сфере", - говорится в указе главы государства.
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россия, политика, владимир путин
Россия, Политика, Владимир Путин
Бочарников стал начальником управления по госполитике в гуманитарной сфере
Бочарникова назначили начальником управления по госполитике в гуманитарной сфере