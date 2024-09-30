https://ria.ru/20240930/blagoustroystvo-1975503344.html

Благоустройство части территории парка "Москворецкий" завершено на 90%

Благоустройство части территории парка "Москворецкий" завершено на 90% - РИА Новости, 30.09.2024

Благоустройство части территории парка "Москворецкий" завершено на 90%

Специалисты комплекса городского хозяйства выполнили более 90% работ по благоустройству и реабилитации части территории природно-исторического парка... РИА Новости, 30.09.2024

2024-09-30T13:24

2024-09-30T13:24

2024-09-30T13:24

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городское хозяйство москвы

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МОСКВА, 30 сен – РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства выполнили более 90% работ по благоустройству и реабилитации части территории природно-исторического парка "Москворецкий", сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "В этом году реализуем проект по благоустройству и реабилитации части территории природно-исторического парка "Москворецкий", мероприятия проводим на набережной Москвы-реки на участке от МКАД до Строгинского моста. Кроме того, приводим в порядок пространства набережных Большого и Малого Строгинских затонов, дворовую территорию между улицей Твардовского и Туркменским проездом", – отметил Бирюков. Заместитель мэра подчеркнул, что мероприятия не затрагивают заповедные участки, памятники природы и другие ценные озелененные территории. На этих пространствах ремонтируют уже существующие детские, спортивные площадки и места тихого отдыха. "В рамках проекта на набережной Москвы-реки на участке от МКАД до Строгинского моста завершили работы по устройству дорожек с разными типами покрытия, обновили пляжи и их инфраструктуру, устанавливаем садово-парковую мебель, затем приведем в порядок восемь существующих пикниковых зон, установим в них новые беседки. Вдоль берега большого полуострова формируем экомаршрут, на наиболее живописных участках монтируем смотровые площадки. На детских и спортивных площадках ставим оборудование и делаем финишное покрытие", – рассказал Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства сообщил, что на пространствах Большого и Малого Строгинских затонов завершены работы в парке 70-летия битвы под Москвой - там отремонтировали пешеходные дорожки, разбили газон, смонтировали опоры освещения, поставили садово-парковую мебель, обустроили детскую и спортивную площадки. В других частях затонов уже установили оборудование на детских и спортивных площадках, завершается обновление трех пляжей.

https://ria.ru/20240930/blagoustroystvo-1975454642.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, петр бирюков, городское хозяйство москвы