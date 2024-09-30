Благоустройство части территории парка "Москворецкий" завершено на 90%
© Фото : Предоставлено комплексом городского хозяйства Территория парка "Москворецкий"
© Фото : Предоставлено комплексом городского хозяйства
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МОСКВА, 30 сен – РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства выполнили более 90% работ по благоустройству и реабилитации части территории природно-исторического парка "Москворецкий", сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"В этом году реализуем проект по благоустройству и реабилитации части территории природно-исторического парка "Москворецкий", мероприятия проводим на набережной Москвы-реки на участке от МКАД до Строгинского моста. Кроме того, приводим в порядок пространства набережных Большого и Малого Строгинских затонов, дворовую территорию между улицей Твардовского и Туркменским проездом", – отметил Бирюков.
© Фото : Предоставлено комплексом городского хозяйства Территория парка "Москворецкий"
Территория парка "Москворецкий"
© Фото : Предоставлено комплексом городского хозяйства
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© Фото : Предоставлено комплексом городского хозяйства Территория парка "Москворецкий"
Территория парка "Москворецкий"
© Фото : Предоставлено комплексом городского хозяйства
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© Фото : Предоставлено комплексом городского хозяйства Территория парка "Москворецкий"
Территория парка "Москворецкий"
© Фото : Предоставлено комплексом городского хозяйства
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© Фото : Предоставлено комплексом городского хозяйства Территория парка "Москворецкий"
Территория парка "Москворецкий"
© Фото : Предоставлено комплексом городского хозяйства
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© Фото : Предоставлено комплексом городского хозяйства Территория парка "Москворецкий"
Территория парка "Москворецкий"
© Фото : Предоставлено комплексом городского хозяйства
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© Фото : Предоставлено комплексом городского хозяйства Территория парка "Москворецкий"
Территория парка "Москворецкий"
© Фото : Предоставлено комплексом городского хозяйства
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© Фото : Предоставлено комплексом городского хозяйства Территория парка "Москворецкий"
Территория парка "Москворецкий"
© Фото : Предоставлено комплексом городского хозяйства
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© Фото : Предоставлено комплексом городского хозяйства Территория парка "Москворецкий"
Территория парка "Москворецкий"
© Фото : Предоставлено комплексом городского хозяйства
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© Фото : Предоставлено комплексом городского хозяйства Территория парка "Москворецкий"
Территория парка "Москворецкий"
© Фото : Предоставлено комплексом городского хозяйства
9 из 11
© Фото : Предоставлено комплексом городского хозяйства Территория парка "Москворецкий"
Территория парка "Москворецкий"
© Фото : Предоставлено комплексом городского хозяйства
10 из 11
© Фото : Предоставлено комплексом городского хозяйства Территория парка "Москворецкий"
Территория парка "Москворецкий"
© Фото : Предоставлено комплексом городского хозяйства
11 из 11
Территория парка "Москворецкий"
© Фото : Предоставлено комплексом городского хозяйства
1 из 11
Территория парка "Москворецкий"
© Фото : Предоставлено комплексом городского хозяйства
2 из 11
Территория парка "Москворецкий"
© Фото : Предоставлено комплексом городского хозяйства
3 из 11
Территория парка "Москворецкий"
© Фото : Предоставлено комплексом городского хозяйства
4 из 11
Территория парка "Москворецкий"
© Фото : Предоставлено комплексом городского хозяйства
5 из 11
Территория парка "Москворецкий"
© Фото : Предоставлено комплексом городского хозяйства
6 из 11
Территория парка "Москворецкий"
© Фото : Предоставлено комплексом городского хозяйства
7 из 11
Территория парка "Москворецкий"
© Фото : Предоставлено комплексом городского хозяйства
8 из 11
Территория парка "Москворецкий"
© Фото : Предоставлено комплексом городского хозяйства
9 из 11
Территория парка "Москворецкий"
© Фото : Предоставлено комплексом городского хозяйства
10 из 11
Территория парка "Москворецкий"
© Фото : Предоставлено комплексом городского хозяйства
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Заместитель мэра подчеркнул, что мероприятия не затрагивают заповедные участки, памятники природы и другие ценные озелененные территории. На этих пространствах ремонтируют уже существующие детские, спортивные площадки и места тихого отдыха.
"В рамках проекта на набережной Москвы-реки на участке от МКАД до Строгинского моста завершили работы по устройству дорожек с разными типами покрытия, обновили пляжи и их инфраструктуру, устанавливаем садово-парковую мебель, затем приведем в порядок восемь существующих пикниковых зон, установим в них новые беседки. Вдоль берега большого полуострова формируем экомаршрут, на наиболее живописных участках монтируем смотровые площадки. На детских и спортивных площадках ставим оборудование и делаем финишное покрытие", – рассказал Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства сообщил, что на пространствах Большого и Малого Строгинских затонов завершены работы в парке 70-летия битвы под Москвой - там отремонтировали пешеходные дорожки, разбили газон, смонтировали опоры освещения, поставили садово-парковую мебель, обустроили детскую и спортивную площадки. В других частях затонов уже установили оборудование на детских и спортивных площадках, завершается обновление трех пляжей.