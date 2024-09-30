https://ria.ru/20240930/blagoustroystvo-1975454642.html

Благоустройство 5 переулков у Цветного бульвара в Москве выполнено на 70%

Благоустройство 5 переулков у Цветного бульвара в Москве выполнено на 70% - РИА Новости, 30.09.2024

Благоустройство 5 переулков у Цветного бульвара в Москве выполнено на 70%

Специалисты комплекса городского хозяйства выполнили более 70% работ по благоустройству пяти переулков в районе Цветного бульвара в центре столицы, сообщил... РИА Новости, 30.09.2024

2024-09-30T11:09

2024-09-30T11:09

2024-09-30T11:09

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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства выполнили более 70% работ по благоустройству пяти переулков в районе Цветного бульвара в центре столицы, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "В прошлом году провели благоустройство двух участков Цветного бульвара - возле одноименной станции метро и цирка Никулина, теперь обновляем пять переулков в этом районе - Большой, Средний и Малый Каретные, 2-й Колобовский и Лихов. Главная задача - сделать эти пространства удобными для пешеходов, сохранив при этом транзитную функцию", - отметил Бирюков. Заместитель мэра рассказал, что в настоящее время во всех пяти переулках завершается обустройство кабельной канализации общей протяженностью 2,6 километра, в которую уберут воздушные провода. Это позволит улучшить визуальный облик пространства и обеспечить безопасную эксплуатацию коммуникаций. Проводится ремонт существующей ливневой системы. "Расширить тротуары в узких переулках, где существует транзитное автомобильное движение, достаточно сложно, но тем не менее пешеходная зона будет по возможности увеличена. Обновим 11,7 тысячи квадратных метров покрытия тротуаров и почти 18 тысяч "квадратов" асфальта на проезжей части, обустроим более 340 пешеходных пандусов на съездах с тротуаров и въездах во дворы, упорядочим автомобильные парковки и организуем 27 велопарковок", - подчеркнул Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства сообщил, что в переулках появятся более 100 современных фонарей с энергосберегающими светильниками, наземные пешеходные переходы оборудуют опорами контрастного освещения. Для отдыха установят удобные лавочки, сориентироваться в этом районе помогут шесть новых навигационных стел. В ходе работ приведут в порядок существующий и разобьют новый газон общей площадью 3,7 тысячи квадратных метров. Поздней осенью планируется дополнительно высадить более 1,5 тысячи кустарников и 20 деревьев.

https://ria.ru/20240927/moskva-1974996008.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, петр бирюков, городское хозяйство москвы