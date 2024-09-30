https://ria.ru/20240930/bezopasnost-1975575120.html

На национальную безопасность могут выделить 3,5 триллиона рублей

На национальную безопасность могут выделить 3,5 триллиона рублей - РИА Новости, 30.09.2024

На национальную безопасность могут выделить 3,5 триллиона рублей

Расходы бюджета РФ на национальную безопасность и правоохранительную деятельность в 2025 году запланированы в размере 3,5 триллиона рублей, говорится в пакете... РИА Новости, 30.09.2024

2024-09-30T17:20

2024-09-30T17:20

2024-09-30T21:03

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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Расходы бюджета РФ на национальную безопасность и правоохранительную деятельность в 2025 году запланированы в размере 3,5 триллиона рублей, говорится в пакете бюджетных документов на 2025-2027 годы, внесенных правительством в Госдуму. "Бюджетные ассигнования по разделу "Национальная безопасность и правоохранительная деятельность" в 2025 году - 3 459 925,1 миллиона рублей, в 2026 году - 3 565 019 миллионов рублей, в 2027 году - 3 744 931 миллион рублей", - сообщает в документе. В том числе на обеспечение функционирования Вооруженных Сил РФ, органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности, войск и иных воинских формирований в 2025 году запланировано 1,735 миллиарда рублей, в 2026 и в 2027 года - по 1,8 миллиарда рублей. На оплату труда прокуроров территориальных органов и сотрудников территориальных органов Следственного комитета РФ в 2025 году запланировано 110,1 миллиарда рублей, в 2026 году - 114,9 миллиарда рублей, в 2027 году - 119,5 миллиарда рублей. В то же время, на оплату труда прокуроров центрального аппарата и сотрудников центрального аппарата Следственного комитета РФ в 2025 году планируется выделить 12,3 миллиарда рублей, в 2026 году - 12,8 миллиарда рублей, в 2027 году - 13,3 миллиарда рублей. Кроме того, проектом запланированы расходы на статью "Оплата труда работников территориальных органов" в 2025 году - 15,9 миллиарда рублей, в 2026 году - 16,6 миллиарда рублей, в 2027 году - 17,3 миллиарда рублей.

https://ria.ru/20240922/rossiya-1974028473.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, госдума рф