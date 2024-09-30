https://ria.ru/20240930/bezopasnost-1975400387.html
Над Белгородской областью сбили несколько воздушных целей
Над Белгородской областью сбили несколько воздушных целей - РИА Новости, 30.09.2024
Над Белгородской областью сбили несколько воздушных целей
Несколько воздушных целей сбиты над Белгородской областью, информация о пострадавших и разрушениях в данный момент не поступала, сообщил губернатор Вячеслав... РИА Новости, 30.09.2024
2024-09-30T02:49
2024-09-30T02:49
2024-09-30T02:49
происшествия
белгородская область
белгород
белгородский район
вячеслав гладков
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Несколько воздушных целей сбиты над Белгородской областью, информация о пострадавших и разрушениях в данный момент не поступала, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. "Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО — сбито несколько воздушных целей. Информация о пострадавших и разрушениях в данный момент не поступала. Все оперативные и аварийные службы работают. Подомовой обход будет проведен в светлое время суток", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240821/pvo-1967444012.html
белгородская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, белгородская область, белгород, белгородский район, вячеслав гладков
Происшествия, Белгородская область, Белгород, Белгородский район, Вячеслав Гладков
Над Белгородской областью сбили несколько воздушных целей
Гладков: над Белгородской областью сбили несколько воздушных целей