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Над территорией Белгородской области уничтожили украинский беспилотник
Над территорией Белгородской области уничтожили украинский беспилотник - РИА Новости, 30.09.2024
Над территорией Белгородской области уничтожили украинский беспилотник
Дежурные средства российской ПВО уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 30.09.2024
2024-09-30T20:59
2024-09-30T20:59
2024-09-30T21:00
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МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью, сообщили в Минобороны России."Тридцатого сентября т.г. около 20.20 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.
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белгородская область, россия, безопасность
Белгородская область, Россия, Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Безопасность
Над территорией Белгородской области уничтожили украинский беспилотник
Минобороны: ПВО уничтожила украинский беспилотник над Белгородской областью