https://ria.ru/20240930/bespilotnik-1975607090.html
Над Курской областью уничтожили украинский беспилотник
Над Курской областью уничтожили украинский беспилотник - РИА Новости, 30.09.2024
Над Курской областью уничтожили украинский беспилотник
Дежурные средства российской ПВО уничтожили украинский беспилотник над территорией Курской области, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 30.09.2024
2024-09-30T20:08
2024-09-30T20:08
2024-09-30T20:09
специальная военная операция на украине
курская область
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безопасность
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МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО уничтожили украинский беспилотник над территорией Курской области, сообщили в Минобороны РФ."Тридцатого сентября текущего года около 19.00 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Курской области", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240911/bespilotniki-1971935130.html
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курская область, россия, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, Безопасность
Над Курской областью уничтожили украинский беспилотник
МО РФ: над Курской областью уничтожили украинский беспилотник