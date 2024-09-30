https://ria.ru/20240930/berislav-1975501331.html

В Херсонской области поразили пункт временной дислокации ВСУ

В Херсонской области поразили пункт временной дислокации ВСУ - РИА Новости, 30.09.2024

В Херсонской области поразили пункт временной дислокации ВСУ

Пункт временной дислокации (ПВД) ВСУ поражён в подконтрольном Киеву Бериславе в Херсонской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского РИА Новости, 30.09.2024

2024-09-30T13:12

2024-09-30T13:12

2024-09-30T13:12

специальная военная операция на украине

херсонская область

россия

днепр (город)

сергей лебедев

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 30 сен - РИА Новости. Пункт временной дислокации (ПВД) ВСУ поражён в подконтрольном Киеву Бериславе в Херсонской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев. "Прилетело по ПВД на окраине Берислава. Туда только два дня назад заехала пара сотен бандеровцев", - заявил собеседник агентства. По информации членов пророссийского сопротивления, раненых вывозят в Снигиревку в соседней Николаевской области. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаtт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.

https://ria.ru/20240829/podpole-1969110775.html

херсонская область

россия

днепр (город)

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херсонская область , россия, днепр (город), сергей лебедев, вооруженные силы украины