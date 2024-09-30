https://ria.ru/20240930/berislav-1975501331.html
В Херсонской области поразили пункт временной дислокации ВСУ
В Херсонской области поразили пункт временной дислокации ВСУ - РИА Новости, 30.09.2024
В Херсонской области поразили пункт временной дислокации ВСУ
Пункт временной дислокации (ПВД) ВСУ поражён в подконтрольном Киеву Бериславе в Херсонской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского РИА Новости, 30.09.2024
2024-09-30T13:12
2024-09-30T13:12
2024-09-30T13:12
специальная военная операция на украине
херсонская область
россия
днепр (город)
сергей лебедев
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ДОНЕЦК, 30 сен - РИА Новости. Пункт временной дислокации (ПВД) ВСУ поражён в подконтрольном Киеву Бериславе в Херсонской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев. "Прилетело по ПВД на окраине Берислава. Туда только два дня назад заехала пара сотен бандеровцев", - заявил собеседник агентства. По информации членов пророссийского сопротивления, раненых вывозят в Снигиревку в соседней Николаевской области. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаtт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
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херсонская область , россия, днепр (город), сергей лебедев, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Россия, Днепр (город), Сергей Лебедев, Вооруженные силы Украины
В Херсонской области поразили пункт временной дислокации ВСУ
Лебедев: пункт временной дислокации ВСУ поражен в подконтрольном Киеву Бериславе
ДОНЕЦК, 30 сен - РИА Новости. Пункт временной дислокации (ПВД) ВСУ поражён в подконтрольном Киеву Бериславе в Херсонской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев.
"Прилетело по ПВД на окраине Берислава. Туда только два дня назад заехала пара сотен бандеровцев", - заявил собеседник агентства.
По информации членов пророссийского сопротивления, раненых вывозят в Снигиревку в соседней Николаевской области.
Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаtт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.