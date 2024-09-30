Рейтинг@Mail.ru
В Херсонской области поразили пункт временной дислокации ВСУ - РИА Новости, 30.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:12 30.09.2024
https://ria.ru/20240930/berislav-1975501331.html
В Херсонской области поразили пункт временной дислокации ВСУ
В Херсонской области поразили пункт временной дислокации ВСУ - РИА Новости, 30.09.2024
В Херсонской области поразили пункт временной дислокации ВСУ
Пункт временной дислокации (ПВД) ВСУ поражён в подконтрольном Киеву Бериславе в Херсонской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского РИА Новости, 30.09.2024
2024-09-30T13:12
2024-09-30T13:12
специальная военная операция на украине
херсонская область
россия
днепр (город)
сергей лебедев
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/16/1873411142_0:322:3068:2048_1920x0_80_0_0_24b923f092c51668699106ca6fc94493.jpg
ДОНЕЦК, 30 сен - РИА Новости. Пункт временной дислокации (ПВД) ВСУ поражён в подконтрольном Киеву Бериславе в Херсонской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев. "Прилетело по ПВД на окраине Берислава. Туда только два дня назад заехала пара сотен бандеровцев", - заявил собеседник агентства. По информации членов пророссийского сопротивления, раненых вывозят в Снигиревку в соседней Николаевской области. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаtт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
https://ria.ru/20240829/podpole-1969110775.html
херсонская область
россия
днепр (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/16/1873411142_169:0:2900:2048_1920x0_80_0_0_c0bbe2a989e7b80404859901022ba0d7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
херсонская область , россия, днепр (город), сергей лебедев, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Россия, Днепр (город), Сергей Лебедев, Вооруженные силы Украины
В Херсонской области поразили пункт временной дислокации ВСУ

Лебедев: пункт временной дислокации ВСУ поражен в подконтрольном Киеву Бериславе

© AP Photo / LIBKOSРаненый украинский солдат
Раненый украинский солдат - РИА Новости, 1920, 30.09.2024
© AP Photo / LIBKOS
Раненый украинский солдат. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ДОНЕЦК, 30 сен - РИА Новости. Пункт временной дислокации (ПВД) ВСУ поражён в подконтрольном Киеву Бериславе в Херсонской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев.
"Прилетело по ПВД на окраине Берислава. Туда только два дня назад заехала пара сотен бандеровцев", - заявил собеседник агентства.
По информации членов пророссийского сопротивления, раненых вывозят в Снигиревку в соседней Николаевской области.
Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаtт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
Многоцелевой истребитель МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой Кинжал - РИА Новости, 1920, 29.08.2024
В Харьковской области поразили пункт временной дислокации ВСУ
29 августа, 07:02
 
Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьРоссияДнепр (город)Сергей ЛебедевВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала