https://ria.ru/20240930/belskij-1975584866.html

Умер заслуженный художник России Борис Бельский

Умер заслуженный художник России Борис Бельский - РИА Новости, 30.09.2024

Умер заслуженный художник России Борис Бельский

Заслуженный художник РФ Борис Бельский ушел из жизни в возрасте 64 лет, сообщили в пресс-службе Российской академии художеств. РИА Новости, 30.09.2024

2024-09-30T17:51

2024-09-30T17:51

2024-09-30T17:51

культура

россия

российская академия художеств

новости культуры

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МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Заслуженный художник РФ Борис Бельский ушел из жизни в возрасте 64 лет, сообщили в пресс-службе Российской академии художеств. "Российская академия художеств и вся отечественная культура понесли тяжелую утрату. 30 сентября 2024 года на 65-м году жизни скоропостижно скончался заслуженный художник Российской Федерации, академик и член президиума Российской академии художеств Борис Феликсович Бельский (1960-2024)", - говорится в сообщении. Более 30 лет Бельский работал в авторской технике шелкографии, "смело экспериментировал, новаторски использовал различные материалы, в том числе металл, ткань, бумагу, достигая этим большой художественной выразительности". "Сложную эмоциональную пластику графических циклов "Корабельная архитектура", "Судостроение", "Лодка", "Первая эскадра" и других дополнили натурные работы в акварели, гуаши, рисунке – портреты, пейзажи северных берегов России, сюжеты из жизни моряков и пограничников. С 1981 года художник совершал творческие поездки на корабли Черноморского и Северного флотов, где собирал материал для создания произведений, вел большую общественную и шефскую работу: читал лекции, организовывал выставки на кораблях и в Домах офицеров", - добавили в пресс-службе.Он был одним из крупнейших отечественных мастеров, в 1993 году Бельский стал художественным руководителем Творческой мастерской шелкографской печати Российской академии художеств, где проходят стажировку молодые художники. "Он организовывал мастер-классы по шелкографии для студентов МГАХИ им. В.И. Сурикова при РАХ и Санкт-Петербургского Института им. И.Е. Репина, учащихся МАХЛ РАХ и ряда других учебных заведений страны", - отметили в РАХ. Академия художеств также выразила глубокие соболезнования родным и близким Бельского.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, российская академия художеств, новости культуры