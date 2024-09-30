https://ria.ru/20240930/belskij-1975584866.html
Умер заслуженный художник России Борис Бельский
Умер заслуженный художник России Борис Бельский - РИА Новости, 30.09.2024
Умер заслуженный художник России Борис Бельский
Заслуженный художник РФ Борис Бельский ушел из жизни в возрасте 64 лет, сообщили в пресс-службе Российской академии художеств. РИА Новости, 30.09.2024
2024-09-30T17:51
2024-09-30T17:51
2024-09-30T17:51
культура
россия
российская академия художеств
новости культуры
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1e/1975581803_78:18:2048:1126_1920x0_80_0_0_3f26d8062a31b13039701b9fdd1954d9.jpg
МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Заслуженный художник РФ Борис Бельский ушел из жизни в возрасте 64 лет, сообщили в пресс-службе Российской академии художеств. "Российская академия художеств и вся отечественная культура понесли тяжелую утрату. 30 сентября 2024 года на 65-м году жизни скоропостижно скончался заслуженный художник Российской Федерации, академик и член президиума Российской академии художеств Борис Феликсович Бельский (1960-2024)", - говорится в сообщении. Более 30 лет Бельский работал в авторской технике шелкографии, "смело экспериментировал, новаторски использовал различные материалы, в том числе металл, ткань, бумагу, достигая этим большой художественной выразительности". "Сложную эмоциональную пластику графических циклов "Корабельная архитектура", "Судостроение", "Лодка", "Первая эскадра" и других дополнили натурные работы в акварели, гуаши, рисунке – портреты, пейзажи северных берегов России, сюжеты из жизни моряков и пограничников. С 1981 года художник совершал творческие поездки на корабли Черноморского и Северного флотов, где собирал материал для создания произведений, вел большую общественную и шефскую работу: читал лекции, организовывал выставки на кораблях и в Домах офицеров", - добавили в пресс-службе.Он был одним из крупнейших отечественных мастеров, в 1993 году Бельский стал художественным руководителем Творческой мастерской шелкографской печати Российской академии художеств, где проходят стажировку молодые художники. "Он организовывал мастер-классы по шелкографии для студентов МГАХИ им. В.И. Сурикова при РАХ и Санкт-Петербургского Института им. И.Е. Репина, учащихся МАХЛ РАХ и ряда других учебных заведений страны", - отметили в РАХ. Академия художеств также выразила глубокие соболезнования родным и близким Бельского.
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1e/1975581803_0:0:2048:1536_1920x0_80_0_0_2e54fb25d7acbe6f3342b3d49a5ca4f6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, российская академия художеств, новости культуры
Культура, Россия, Российская академия художеств, Новости культуры
Умер заслуженный художник России Борис Бельский
Заслуженный художник России Борис Бельский умер в возрасте 64 лет
МОСКВА, 30 сен — РИА Новости.
Заслуженный художник РФ Борис Бельский ушел из жизни в возрасте 64 лет, сообщили в пресс-службе
Российской академии художеств.
"Российская академия художеств и вся отечественная культура понесли тяжелую утрату. 30 сентября 2024 года на 65-м году жизни скоропостижно скончался заслуженный художник Российской Федерации, академик и член президиума Российской академии художеств Борис Феликсович Бельский (1960-2024)", - говорится в сообщении.
Более 30 лет Бельский работал в авторской технике шелкографии, "смело экспериментировал, новаторски использовал различные материалы, в том числе металл, ткань, бумагу, достигая этим большой художественной выразительности".
"Сложную эмоциональную пластику графических циклов "Корабельная архитектура", "Судостроение", "Лодка", "Первая эскадра" и других дополнили натурные работы в акварели, гуаши, рисунке – портреты, пейзажи северных берегов России, сюжеты из жизни моряков и пограничников. С 1981 года художник совершал творческие поездки на корабли Черноморского и Северного флотов, где собирал материал для создания произведений, вел большую общественную и шефскую работу: читал лекции, организовывал выставки на кораблях и в Домах офицеров", - добавили в пресс-службе.
Он был одним из крупнейших отечественных мастеров, в 1993 году Бельский стал художественным руководителем Творческой мастерской шелкографской печати Российской академии художеств, где проходят стажировку молодые художники. "Он организовывал мастер-классы по шелкографии для студентов МГАХИ им. В.И. Сурикова при РАХ и Санкт-Петербургского Института им. И.Е. Репина, учащихся МАХЛ РАХ и ряда других учебных заведений страны", - отметили в РАХ.
Академия художеств также выразила глубокие соболезнования родным и близким Бельского.