https://ria.ru/20240930/belorussija-1975503751.html

В Белоруссии начался очередной этап проверки соединений и воинских частей

В Белоруссии начался очередной этап проверки соединений и воинских частей - РИА Новости, 30.09.2024

В Белоруссии начался очередной этап проверки соединений и воинских частей

Очередной этап проверки соединений и воинских частей вооруженных сил Белоруссии стартует с 30 сентября, основной акцент будет сделан на готовности выполнять... РИА Новости, 30.09.2024

2024-09-30T13:19

2024-09-30T13:19

2024-09-30T13:19

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вооруженные силы белоруссии

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МИНСК, 30 сен - РИА Новости. Очередной этап проверки соединений и воинских частей вооруженных сил Белоруссии стартует с 30 сентября, основной акцент будет сделан на готовности выполнять задачи подразделениями ВВС и войск ПВО, сообщает пресс-служба минобороны республики. "С 30 сентября начат очередной этап проверки соединений и воинских частей вооруженных сил под руководством начальника Генерального штаба вооруженных сил - первого заместителя министра обороны Республики Беларусь. Основной акцент проверки - на готовности и способности выполнять задачи по предназначению воинскими частями и подразделениями ВВС и войск ПВО", - сообщает ведомство в Telegram-канале. Отмечается, что мероприятия проверки будут планово наращиваться с задействованием для выполнения учебно-боевых задач всех полигонов вооруженных сил. В минобороны сообщили также, что личному составу, в том числе военнообязанным, призванным из запаса, предстоит выполнить весь комплекс мероприятий по подготовке вооружения, военной и специальной техники к применению, выйти в назначенные районы. "Обращаем внимание, что в ходе проверки запланировано передвижение военной техники, возможно временное ограничение движения гражданского транспорта по дорогам общего пользования и участкам местности", - сообщает пресс-служба ведомства.

https://ria.ru/20240924/lukashenko-1974386861.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

белоруссия, в мире, вооруженные силы белоруссии