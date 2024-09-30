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В Белоруссии начался очередной этап проверки соединений и воинских частей - РИА Новости, 30.09.2024
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13:19 30.09.2024
https://ria.ru/20240930/belorussija-1975503751.html
В Белоруссии начался очередной этап проверки соединений и воинских частей
В Белоруссии начался очередной этап проверки соединений и воинских частей - РИА Новости, 30.09.2024
В Белоруссии начался очередной этап проверки соединений и воинских частей
Очередной этап проверки соединений и воинских частей вооруженных сил Белоруссии стартует с 30 сентября, основной акцент будет сделан на готовности выполнять... РИА Новости, 30.09.2024
2024-09-30T13:19
2024-09-30T13:19
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в мире
вооруженные силы белоруссии
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МИНСК, 30 сен - РИА Новости. Очередной этап проверки соединений и воинских частей вооруженных сил Белоруссии стартует с 30 сентября, основной акцент будет сделан на готовности выполнять задачи подразделениями ВВС и войск ПВО, сообщает пресс-служба минобороны республики. "С 30 сентября начат очередной этап проверки соединений и воинских частей вооруженных сил под руководством начальника Генерального штаба вооруженных сил - первого заместителя министра обороны Республики Беларусь. Основной акцент проверки - на готовности и способности выполнять задачи по предназначению воинскими частями и подразделениями ВВС и войск ПВО", - сообщает ведомство в Telegram-канале. Отмечается, что мероприятия проверки будут планово наращиваться с задействованием для выполнения учебно-боевых задач всех полигонов вооруженных сил. В минобороны сообщили также, что личному составу, в том числе военнообязанным, призванным из запаса, предстоит выполнить весь комплекс мероприятий по подготовке вооружения, военной и специальной техники к применению, выйти в назначенные районы. "Обращаем внимание, что в ходе проверки запланировано передвижение военной техники, возможно временное ограничение движения гражданского транспорта по дорогам общего пользования и участкам местности", - сообщает пресс-служба ведомства.
https://ria.ru/20240924/lukashenko-1974386861.html
https://ria.ru/20240921/minoborony-1973982350.html
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белоруссия, в мире, вооруженные силы белоруссии
Белоруссия, В мире, Вооруженные силы Белоруссии
В Белоруссии начался очередной этап проверки соединений и воинских частей

В Белоруссии началась проверка готовности подразделений ВВС и войск ПВО

© Sputnik / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкШтурмовики Су-25 белорусских ВВС
Штурмовики Су-25 белорусских ВВС - РИА Новости, 1920, 30.09.2024
© Sputnik / Виктор Толочко
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Штурмовики Су-25 белорусских ВВС. Архивное фото
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МИНСК, 30 сен - РИА Новости. Очередной этап проверки соединений и воинских частей вооруженных сил Белоруссии стартует с 30 сентября, основной акцент будет сделан на готовности выполнять задачи подразделениями ВВС и войск ПВО, сообщает пресс-служба минобороны республики.
"С 30 сентября начат очередной этап проверки соединений и воинских частей вооруженных сил под руководством начальника Генерального штаба вооруженных сил - первого заместителя министра обороны Республики Беларусь. Основной акцент проверки - на готовности и способности выполнять задачи по предназначению воинскими частями и подразделениями ВВС и войск ПВО", - сообщает ведомство в Telegram-канале.
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Отмечается, что мероприятия проверки будут планово наращиваться с задействованием для выполнения учебно-боевых задач всех полигонов вооруженных сил.
В минобороны сообщили также, что личному составу, в том числе военнообязанным, призванным из запаса, предстоит выполнить весь комплекс мероприятий по подготовке вооружения, военной и специальной техники к применению, выйти в назначенные районы.
"Обращаем внимание, что в ходе проверки запланировано передвижение военной техники, возможно временное ограничение движения гражданского транспорта по дорогам общего пользования и участкам местности", - сообщает пресс-служба ведомства.
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