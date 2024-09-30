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Средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью - РИА Новости, 30.09.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
10:51 30.09.2024
https://ria.ru/20240930/belgorod-1975445789.html
Средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью
Средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью - РИА Новости, 30.09.2024
Средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью
Дежурные средства российской ПВО уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью, попытка устроить террористическую атаку на территории РФ... РИА Новости, 30.09.2024
2024-09-30T10:51
2024-09-30T10:51
белгородская область
россия
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью, попытка устроить террористическую атаку на территории РФ пресечена, сообщили в Минобороны России."Тридцатого сентября т.г. около 10.00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240929/bespilotnik-1975387572.html
белгородская область
россия
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белгородская область, россия
Белгородская область, Россия, Специальная военная операция на Украине
Средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью

ПВО уничтожила украинский беспилотник над Белгородской областью около 10.00 мск

© Фото : пресс-служба губернатора Белгородской областиОбломки БПЛА
Обломки БПЛА - РИА Новости, 1920, 30.09.2024
© Фото : пресс-служба губернатора Белгородской области
Обломки БПЛА . Архивное фото
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью, попытка устроить террористическую атаку на территории РФ пресечена, сообщили в Минобороны России.
"Тридцатого сентября т.г. около 10.00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.
Боевое дежурство за пультом управления зенитного ракетного комплекса - РИА Новости, 1920, 29.09.2024
Над территорией Белгородской области уничтожили украинский беспилотник
Вчера, 22:48
 
Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьРоссия
 
 
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