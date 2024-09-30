https://ria.ru/20240930/belgorod-1975445789.html

Средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью

Средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью - РИА Новости, 30.09.2024

Средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью

Дежурные средства российской ПВО уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью, попытка устроить террористическую атаку на территории РФ... РИА Новости, 30.09.2024

2024-09-30T10:51

2024-09-30T10:51

2024-09-30T10:51

белгородская область

россия

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью, попытка устроить террористическую атаку на территории РФ пресечена, сообщили в Минобороны России."Тридцатого сентября т.г. около 10.00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240929/bespilotnik-1975387572.html

белгородская область

россия

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белгородская область, россия