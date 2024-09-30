https://ria.ru/20240930/barnaul-1975527948.html
На Алтае проведут проверку из-за жалобы женщины на неудачную стрижку
На Алтае проведут проверку из-за жалобы женщины на неудачную стрижку - РИА Новости, 30.09.2024
На Алтае проведут проверку из-за жалобы женщины на неудачную стрижку
Полицейские в Алтайском крае проводят проверку из-за жалобы женщины на неудачную стрижку в салоне красоты, сообщили РИА Новости в пресс-службе главка МВД по... РИА Новости, 30.09.2024
2024-09-30T14:37
2024-09-30T14:37
2024-09-30T14:37
происшествия
алтайский край
барнаул
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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БАРНАУЛ, 30 сен – РИА Новости. Полицейские в Алтайском крае проводят проверку из-за жалобы женщины на неудачную стрижку в салоне красоты, сообщили РИА Новости в пресс-службе главка МВД по региону. Об инциденте написали в соцсетях. Сообщается, что жительница Барнаула вызвала полицию в салон красоты после неудачной стрижки, также она обратилась в управление Роспотребнадзора с сообщением о том, что ее волосам нанесли непоправимый вред. "Такой вызов действительно был. Заявление от гражданки приняли, идёт проверка", - сообщили в пресс-службе МВД.
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происшествия, алтайский край, барнаул, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Происшествия, Алтайский край, Барнаул, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
На Алтае проведут проверку из-за жалобы женщины на неудачную стрижку
В Барнауле полиция проводит проверку из-за жалобы женщины на неудачную стрижку