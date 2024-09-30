https://ria.ru/20240930/balitskiy-1975420985.html

Балицкий: Россия в полном объеме обеспечивает ядерную безопасность ЗАЭС

Балицкий: Россия в полном объеме обеспечивает ядерную безопасность ЗАЭС - РИА Новости, 30.09.2024

Балицкий: Россия в полном объеме обеспечивает ядерную безопасность ЗАЭС

Качество жизни населения Запорожской области за два года в составе России кардинально улучшилось: строятся крупные социальные объекты и дороги, развивается... РИА Новости, 30.09.2024

2024-09-30T10:00

2024-09-30T10:00

2024-09-30T11:06

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Качество жизни населения Запорожской области за два года в составе России кардинально улучшилось: строятся крупные социальные объекты и дороги, развивается туризм, а впереди — новые задачи, заявил губернатор региона Евгений Балицкий. В интервью РИА Новости он также рассказал о ситуации в Энергодаре и на Запорожской АЭС на фоне участившихся обстрелов ВСУ, обстановке на линии фронта и национализации активов украинских олигархов. Беседовала Дарья Ураева.— Евгений Витальевич, как складывается ситуация на линии фронта в Запорожской области?— С точки зрения всей линии фронта, которая сегодня в Новороссии, в Донбассе, конечно, мы не являемся сегодня основным участком. Поэтому у нас перемещения пока незначительные. Наши вооруженные силы сейчас находятся на окраине города Гуляйполе. То есть продвижение у нас небольшое, но, в общем-то, мы не являемся основным участком. Основные события, которые связаны с боевыми действиями, сегодня происходят, будем так говорить, в воздухе. Противник не перестает обстреливать Запорожскую область FPV-дронами, беспилотниками, ствольной артиллерией и ракетной артиллерией. Это, конечно, наносит сегодня значительный ущерб нашей инфраструктуре. То есть мы практически вынуждены в большей степени бороться с последствиями обстрелов со стороны укронацистского режима. Везде, где противник добивает ствольной артиллерией, он систематически создает условия, как говорится, "по выжженной земле", то есть так, чтобы люди не жили здесь, чтобы они бросали свои дома и уезжали. Мы же, естественно, с этим боремся, создаем условия людям для жизни, устраняем последствия вовремя для того, чтобы люди могли оставаться на своей земле. И если говорить в целом по оперативной остановке, она сегодня связана в первую очередь с обороной и отражением ударов противника.— В последнее время участились обстрелы и города-спутника Запорожской атомной станции Энергодара. С точки зрения ядерной угрозы это, конечно, небезопасно. Недавно на станции вновь побывал глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси. На ваш взгляд, сколько еще нужно таких визитов, чтобы организация наконец-то назвала страну, виновную в обстрелах?— Ну болтуны эти, которые приезжают к нам, — Гросси и его группа людей — я с ними разговаривал, мы обеспечиваем безопасность их приезда, отъезда, это протокольные вещи. Но почему говорю — болтуны, потому что никакого эффекта от того, что они приезжают на атомную станцию, у нас нет. Ничего они не хотят, да и не могут, потому что у них есть свои заокеанские хозяева, которые им платят деньги. Поэтому правды здесь они не могут сказать, а говорить ложь им тоже уже бессмысленно, потому что рассказывать старую песню о том, что русские сами обстреливают ядерный объект, ну уже не ложится, как говорится в народе. Правды от них дождаться нереально, все эти поездки являются пустыми протокольными мероприятиями. Я считаю, что будут продолжаться обстрелы атомной станции и инфраструктуры атомной станции до тех пор, пока мы будем это все терпеть. Мы тоже должны в этой ситуации наносить ответный удар. На Украине есть два достаточно важных объекта, которые угрожают сегодня ядерной безопасности Европы, — это Ровенская и Хмельницкая атомные станции. Если мы не сделаем упреждающие удары по этим объектам, противник будет издеваться над мировым законодательством, над ядерной угрозой, над всем, что существует сегодня в этой плоскости. И все эти приезды протокольные замыливают нам глаза, они ничего не изменят. Поэтому я считаю, что в этой ситуации мы должны действовать адекватно, симметрично и выбивать инфраструктуру Ровенской и Хмельницкой атомных станций. Тогда Европа будет на себе это чувствовать, потому что эта электроэнергия идет на экспорт в Европу. Это моя точка зрения. А все эти Гросси — это люди, которые работают на Запад. Все эти организации абсолютно бесполезны сегодня стали.— То есть вы считаете, что мы никогда не дождемся заявления МАГАТЭ о том, что ВСУ обстреливают территорию Энергодара и атомной станции?— Мы никогда не дождемся. Тут без вариантов. Я бы вообще никогда не пускал сюда Гросси.— Россия обеспечивает ядерную безопасность станции?— Это наша работа. Мы свою работу делаем качественно. Мы — это вся Россия, потому что каждый занимается своим делом. У нас в полном объеме ПВО сегодня выполняет задачи. Но от снарядов, конечно, мы пока еще не полностью защищены, потому что противник, к сожалению, бьет со стороны Марганца и Никополя. Могу сказать две вещи точно. Первое: этот объект не захватить противнику, это если говорить про высадку через реку, какие-то там десанты и так далее. Мы к этому готовы. И второе, что могу сказать точно: мы в полном объеме обеспечиваем ядерную безопасность этого объекта. Ядерной угрозы сегодня нет, реакторы заглушены.— Готов ли Энергодар к зиме? Как живут люди в условиях постоянных украинских обстрелов?— У нас регулярно и системно идет процесс подготовки к зимнему периоду. Этот вопрос я бы отдельно рассмотрел. Все, что необходимо для того, чтобы обеспечить всю территорию Запорожской области, жителей средствами коммунальных и остальных услуг, мы, конечно же, все это предоставляем. У нас есть и генераторы для основной инфраструктуры — больницы, тепловые станции. Эта вся инфраструктура у нас уже создана. Мы уже не первую зиму переживем под обстрелами. Если говорить о том, как живут люди, живут сложно. Каждый день противник бьет по объектам. В основном бьет по инфраструктуре, по подстанциям, по очистным станциям, по канализационным коллекторам. То есть где может нанести ущерб — везде наносит. Работаем с этим, сбиваем дроны, сбиваем ракеты. Но что-то, конечно, долетает. Но подчеркиваю: мы это осознаем, мы к этому готовы. И люди тоже понимают, что сегодня это время надо пережить. Обстрелы продолжаются, идут системные. Сказать, что мы привыкли — это неправильное слово. Но сказать, что мы уже выработали механизмы, как нам с эти бороться максимально эффективно, — скажу да. Есть и те, кто уехал, но и с этим мы работаем. Задачи, которые стоят перед нами, мы их выполняем.— Запорожская область уже два года в составе Российской Федерации как субъект — официально. Что за это время изменилось? Самое важное — почувствовали ли эти изменения жители?— Изменилось все. Начиная с того, как живут люди, какие получают услуги, какой подход власти к населению, какие услуги получают, какие дороги стали. Во всех сферах произошли изменения. Но могу сказать, что сегодня уже никто не удивляется, что люди получают все положенные им блага, пособия, выплаты, включая материнский капитал. Еще два года назад мы рассуждали о выдаче паспортов, сегодня мы об этом уже забыли. Сегодня у нас уже другие задачи. Паспортный вопрос закрыт, выплаты сегодня уже все осуществляются. Всеми федеральными министерствами сегодня выплачиваются необходимые субсидии, которые положены в сельскохозяйственном секторе, в промышленном секторе. Сегодня можно с уверенностью говорить о том, что уже начала работу рекреационная зона. То есть все базы отдыха, которые у нас есть, они все так или иначе начали работать. Пока не заполнены, конечно, понятно, что это процесс долгий. Но они зарегистрированы, они принимают посетителей. И для нас это важно.По сравнению с прошлым годом мы в три раза увеличили уже сбор налогов. Мы сегодня имеем перевыполнение в пять миллиардов рублей. То есть, образно говоря, у нас есть сегодня свободные деньги, чтобы строить дороги, решать задачи. Это непростой процесс, он сложный, но решаемый. Дорогу осилит идущий. Люди сегодня однозначно чувствуют себя в большем комфорте, нежели они чувствовали себя при Украине. Это сегодня все подчеркивают. Есть поддержка власти: к власти в целом люди расположены, потому что видят, что руководство региона во взаимодействии с федеральными ведомствами, администрацией президента России задействует все необходимые механизмы для того, чтобы жизнь людей сделать комфортной.Я вот недавно был у Владимира Владимировича на приеме. И те задачи, которые он ставит перед нами, — в первую очередь ставит вопросы безопасности, вопросы комфорта, быта, жизни людей, вопросы материнства и детства. Мы сейчас начали строить огромную больницу. Это очень крупный объект вообще для всей Новороссии — это детская больница, она будет межрегиональной, и для нас, и для Херсона. Причем строится сразу с инфекционным отделением и со стационарным отделением. Потому что была мысль сделать немножко в усеченном варианте, потому что рассчитывали, что все-таки заберем Запорожье как можно быстрее, там есть вся эта инфраструктура. Но пока мы возьмем Запорожье, а людям нужен комфорт сегодня. Мы сейчас на уровне фундамента, как строители говорят, на уровне нулевого цикла. Все идет по плану. Марат Шакирзянович Хуснуллин постоянно к нам приезжает, проверяет эту работу. Но это не единственный объект. По поручению президента мы сейчас восстанавливаем 172 школы. У нас в этом году уже открылось на шесть школ больше, восстановили объекты. Более тысячи детей пошли плюсом в школы. Это говорит о том, что люди возвращаются. Но в основном, конечно, возвращаются в Мелитополь, Бердянск — в города, которые удалены от линии боевого столкновения. Люди не видели раньше такого количества школьных автобусов, горячего питания в школах: практически в каждой школе оно по президентской программе уже организовано для первых-четвертых классов. Люди не видели раньше и такого общественного транспорта, к нам доставлены автобусы по президентской программе. Но задач еще у нас много. Дорогу осилит идущий.— А на территории Запорожской области еще остаются активы украинских олигархов?— С первых дней моей работы в ВГА — это был апрель 2022 года — мы подошли к вопросу о национализации. В принципе национализировано все самое крупное, что было у украинских олигархов, иностранных компаний. Мы это все национализировали и по согласованию с рабочей группой Хуснуллина Марата Шакирзяновича, по закону, который регламентирует распределение между региональной, муниципальной, федеральной собственностью, мы все это имущество, национализировав, часть передали в федеральную собственность, часть осталась в региональной. Если говорить о том, что еще осталось, — из крупного ничего. Возможно, мы сейчас еще находим квартиры, какие-то объекты посредством переоформления на какие-то аффилированные лица. По большому счету все в основном передано в федеральную собственность — это атомная станция, тепловые станции, ветровые станции, солнечные батареи, крупные предприятия, железная дорога, все крупные объекты, которые принадлежали или украинских олигархам или некогда украинскому государству. Но на эту работу время до 2028 года еще есть, поэтому что все, что найдем, — все отнимем.— Сейчас все обсуждают так называемый "мирный план" Зеленского. Как вы его оцениваете?— Вы знаете, Зеленский для меня, я его просто знал в свое время, он сейчас для меня превратился уже даже не в дурака, а в полудурка. Всем понятно, что это фильдеперсовая кукла, которая скажет то, что ей скажет Запад. Поэтому план Зеленского — это условно план Зеленого. Это абсолютно не его мысли. Никакие планы сегодня нам неприемлемы. Любая остановка боевых действий — для нас поражение. Если мы на какой-то линии остановимся и, не дай бог, подпишем какой-нибудь там "Хасавюрт" или, там, "Минск-1", "Минск-2" и так далее, то через год-два, где остановимся, вот там будет стоять миллионная армия, а то и двухмиллионная. Причем оснащенная, мотивированная, там будут наемники и весь сброд со всего мира. Плюс поддерживаемая идиотами, которые сегодня забыли свою историю, культуру и взяли в руки оружие пойти повоевать с Россией, я имею в виду украинцев в первую очередь. Поэтому остановка неприемлема никак — я говорю свою субъективную точку зрения. Нам нужны только победа и полное уничтожение нацистского режима. Это должно произойти желательно за Винницей, для того чтобы мы закрыли этот вопрос. Только победа, без вариантов. Как бы она трудна ни была, мы в любом случае должны дойти до Киева, мы должны зайти за Винницу. Это минимальные цели. И вот там уже можно разговаривать про какие-то планы. А то, что там Зеленский себе намечтал с нетрадиционной Европой, нас это вообще не должно волновать. Запорожье — это Россия. Победа — без вариантов. Для меня есть фундаментальные вещи, к которым, я считаю, необходимо идти для того, чтобы закончить и не оставлять это нашим детям.

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https://ria.ru/20240929/vsu-1975305199.html

https://ria.ru/20240930/matvienko-1975422162.html

https://ria.ru/20240929/dubinskiy-1975305027.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

интервью, россия, запорожская область, европа, евгений балицкий, запорожская аэс, магатэ, вооруженные силы украины