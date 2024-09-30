https://ria.ru/20240930/balashiha-1975601881.html

В Балашихе подрались водитель и пассажирка такси

В Балашихе подрались водитель и пассажирка такси - РИА Новости, 30.09.2024

В Балашихе подрались водитель и пассажирка такси

Водитель и пассажирка такси подрались в подмосковной Балашихе и написали друг на друга заявление в полицию, сообщает ГУ МВД России по Московской области. РИА Новости, 30.09.2024

2024-09-30T19:20

2024-09-30T19:20

2024-09-30T19:20

происшествия

авто

россия

балашиха

московская область (подмосковье)

сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом

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МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Водитель и пассажирка такси подрались в подмосковной Балашихе и написали друг на друга заявление в полицию, сообщает ГУ МВД России по Московской области. "Двадцать восьмого сентября в дежурную часть МУ МВД России "Балашихинское" поступило заявление от 26-летней местной жительницы о том, что у одного из домов, расположенных на пересечении проспекта Ленина и шоссе Энтузиастов, у нее во время поездки произошёл словесный конфликт с водителем такси, после чего он нанес ей телесные повреждения и вытащил из автомобиля", - говорится в Telegram-канале ведомства. По данным подмосковного МВД, в тот же день с заявлением в отдел полиции обратился 51-летний местный житель - водитель такси, который утверждал, что на него напала пассажирка. "Собранные полицейскими материалы переданы в следственные органы, которыми принято процессуальное решение", - добавляется в сообщении.

https://ria.ru/20240831/taksi-1969702740.html

россия

балашиха

московская область (подмосковье)

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происшествия, авто, россия, балашиха, московская область (подмосковье), сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом