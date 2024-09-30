Рейтинг@Mail.ru
В Балашихе подрались водитель и пассажирка такси - РИА Новости, 30.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:20 30.09.2024
https://ria.ru/20240930/balashiha-1975601881.html
В Балашихе подрались водитель и пассажирка такси
В Балашихе подрались водитель и пассажирка такси - РИА Новости, 30.09.2024
В Балашихе подрались водитель и пассажирка такси
Водитель и пассажирка такси подрались в подмосковной Балашихе и написали друг на друга заявление в полицию, сообщает ГУ МВД России по Московской области. РИА Новости, 30.09.2024
2024-09-30T19:20
2024-09-30T19:20
происшествия
авто
россия
балашиха
московская область (подмосковье)
сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151032/66/1510326662_0:123:2400:1473_1920x0_80_0_0_6864b4bbb1b22f56dcb67a1a17ff0ef0.jpg
МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Водитель и пассажирка такси подрались в подмосковной Балашихе и написали друг на друга заявление в полицию, сообщает ГУ МВД России по Московской области. "Двадцать восьмого сентября в дежурную часть МУ МВД России "Балашихинское" поступило заявление от 26-летней местной жительницы о том, что у одного из домов, расположенных на пересечении проспекта Ленина и шоссе Энтузиастов, у нее во время поездки произошёл словесный конфликт с водителем такси, после чего он нанес ей телесные повреждения и вытащил из автомобиля", - говорится в Telegram-канале ведомства. По данным подмосковного МВД, в тот же день с заявлением в отдел полиции обратился 51-летний местный житель - водитель такси, который утверждал, что на него напала пассажирка. "Собранные полицейскими материалы переданы в следственные органы, которыми принято процессуальное решение", - добавляется в сообщении.
https://ria.ru/20240831/taksi-1969702740.html
россия
балашиха
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151032/66/1510326662_136:0:2264:1596_1920x0_80_0_0_7ec4baaad30a90dcef135862b10a97d9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, авто, россия, балашиха, московская область (подмосковье), сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом
Происшествия, Авто, Россия, Балашиха, Московская область (Подмосковье), Сход пассажирского поезда с рельсов под Волгоградом
В Балашихе подрались водитель и пассажирка такси

В Балашихе водитель и пассажирка такси подрались и написали заявления в полицию

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкПолиция
Полиция - РИА Новости, 1920, 30.09.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Полиция. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Водитель и пассажирка такси подрались в подмосковной Балашихе и написали друг на друга заявление в полицию, сообщает ГУ МВД России по Московской области.
"Двадцать восьмого сентября в дежурную часть МУ МВД России "Балашихинское" поступило заявление от 26-летней местной жительницы о том, что у одного из домов, расположенных на пересечении проспекта Ленина и шоссе Энтузиастов, у нее во время поездки произошёл словесный конфликт с водителем такси, после чего он нанес ей телесные повреждения и вытащил из автомобиля", - говорится в Telegram-канале ведомства.
По данным подмосковного МВД, в тот же день с заявлением в отдел полиции обратился 51-летний местный житель - водитель такси, который утверждал, что на него напала пассажирка.
"Собранные полицейскими материалы переданы в следственные органы, которыми принято процессуальное решение", - добавляется в сообщении.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 31.08.2024
В Подмосковье пассажир такси избил водителя
31 августа, 17:10
 
ПроисшествияАвтоРоссияБалашихаМосковская область (Подмосковье)Сход пассажирского поезда с рельсов под Волгоградом
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала