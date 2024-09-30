Байден посетит районы, пострадавшие от урагана "Хелен"
Президент США Байден намерен посетить районы, пострадавшие от урагана "Хелен"
© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Джо Байден
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Джо Байден. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 30 сен - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что намерен посетить районы, пострадавшие от постигшего страну разрушительного урагана "Хелен", однако откладывал поездку, чтобы не создавать помехи работе экстренных служб.
"Я намерен как можно скорее посетить пострадавшие районы, однако мне сообщили, что это создало бы помехи, если бы я поехал туда прямо сейчас. Я рассчитываю отправиться туда в конце недели", - сказал Байден, выступая в понедельник перед журналистами со специальным обращением.
Он также добавил, что пообещал губернатору Северной Каролины посетить штат с визитом и рассчитывает прибыть туда в среду или четверг.
Согласно последним данным, число жертв обрушившегося на юго-восточную часть США урагана "Хелен" возросло до 116. Сообщения о погибших в результате стихийного бедствия поступили из шести штатов юга США. Наибольшее число погибших из-за активности урагана фиксируется в Северной Каролине - 46 человек. В то же время в Южной Каролине число составило 27 человек, в Джорджии - 25. Во Флориде, первой принявшей на себя удар урагана, погибли 13 человек. Еще четыре человека погибли в Теннесси и один - в Вирджинии.
Согласно предварительной оценке сервиса AccuWeather, приводимой телеканалом, общий ущерб США от урагана может суммарно составить от 95 до 110 миллиардов долларов.