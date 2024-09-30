Рейтинг@Mail.ru
Байден посетит районы, пострадавшие от урагана "Хелен" - РИА Новости, 30.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:24 30.09.2024
https://ria.ru/20240930/bajden-1975602843.html
Байден посетит районы, пострадавшие от урагана "Хелен"
Байден посетит районы, пострадавшие от урагана "Хелен" - РИА Новости, 30.09.2024
Байден посетит районы, пострадавшие от урагана "Хелен"
Президент США Джо Байден заявил, что намерен посетить районы, пострадавшие от постигшего страну разрушительного урагана "Хелен", однако откладывал поездку,... РИА Новости, 30.09.2024
2024-09-30T19:24
2024-09-30T19:24
в мире
сша
северная каролина
южная каролина
джо байден
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/09/1958450421_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_a9f94169c710724fa9782410aca84733.jpg
ВАШИНГТОН, 30 сен - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что намерен посетить районы, пострадавшие от постигшего страну разрушительного урагана "Хелен", однако откладывал поездку, чтобы не создавать помехи работе экстренных служб. "Я намерен как можно скорее посетить пострадавшие районы, однако мне сообщили, что это создало бы помехи, если бы я поехал туда прямо сейчас. Я рассчитываю отправиться туда в конце недели", - сказал Байден, выступая в понедельник перед журналистами со специальным обращением. Он также добавил, что пообещал губернатору Северной Каролины посетить штат с визитом и рассчитывает прибыть туда в среду или четверг. Согласно последним данным, число жертв обрушившегося на юго-восточную часть США урагана "Хелен" возросло до 116. Сообщения о погибших в результате стихийного бедствия поступили из шести штатов юга США. Наибольшее число погибших из-за активности урагана фиксируется в Северной Каролине - 46 человек. В то же время в Южной Каролине число составило 27 человек, в Джорджии - 25. Во Флориде, первой принявшей на себя удар урагана, погибли 13 человек. Еще четыре человека погибли в Теннесси и один - в Вирджинии. Согласно предварительной оценке сервиса AccuWeather, приводимой телеканалом, общий ущерб США от урагана может суммарно составить от 95 до 110 миллиардов долларов.
https://ria.ru/20240927/khelen-1974977947.html
сша
северная каролина
южная каролина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/09/1958450421_177:0:2908:2048_1920x0_80_0_0_5176afa535ede0be49012c6d2de5df9d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, северная каролина, южная каролина, джо байден
В мире, США, Северная Каролина, Южная Каролина, Джо Байден
Байден посетит районы, пострадавшие от урагана "Хелен"

Президент США Байден намерен посетить районы, пострадавшие от урагана "Хелен"

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 30.09.2024
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Джо Байден. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 30 сен - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что намерен посетить районы, пострадавшие от постигшего страну разрушительного урагана "Хелен", однако откладывал поездку, чтобы не создавать помехи работе экстренных служб.
"Я намерен как можно скорее посетить пострадавшие районы, однако мне сообщили, что это создало бы помехи, если бы я поехал туда прямо сейчас. Я рассчитываю отправиться туда в конце недели", - сказал Байден, выступая в понедельник перед журналистами со специальным обращением.
Он также добавил, что пообещал губернатору Северной Каролины посетить штат с визитом и рассчитывает прибыть туда в среду или четверг.
Согласно последним данным, число жертв обрушившегося на юго-восточную часть США урагана "Хелен" возросло до 116. Сообщения о погибших в результате стихийного бедствия поступили из шести штатов юга США. Наибольшее число погибших из-за активности урагана фиксируется в Северной Каролине - 46 человек. В то же время в Южной Каролине число составило 27 человек, в Джорджии - 25. Во Флориде, первой принявшей на себя удар урагана, погибли 13 человек. Еще четыре человека погибли в Теннесси и один - в Вирджинии.
Согласно предварительной оценке сервиса AccuWeather, приводимой телеканалом, общий ущерб США от урагана может суммарно составить от 95 до 110 миллиардов долларов.
Ураган Хелен в штате Флорида - РИА Новости, 1920, 27.09.2024
Ураган "Хелен" обрушился на Флориду, около миллиона человек лишились света
27 сентября, 06:43
 
В миреСШАСеверная КаролинаЮжная КаролинаДжо Байден
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала