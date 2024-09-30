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В Мосгортрансе рассказали подробности о ДТП с автобусом на юге Москвы - РИА Новости, 30.09.2024
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14:50 30.09.2024 (обновлено: 17:46 30.09.2024)
https://ria.ru/20240930/avariya-1975532440.html
В Мосгортрансе рассказали подробности о ДТП с автобусом на юге Москвы
В Мосгортрансе рассказали подробности о ДТП с автобусом на юге Москвы - РИА Новости, 30.09.2024
В Мосгортрансе рассказали подробности о ДТП с автобусом на юге Москвы
В результате ДТП автобуса и маршрутки на юге Москвы пострадали водитель и пассажиры, им оказывают медицинскую помощь, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 30.09.2024
2024-09-30T14:50
2024-09-30T17:46
происшествия
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МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. В результате ДТП автобуса и маршрутки на юге Москвы пострадали водитель и пассажиры, им оказывают медицинскую помощь, сообщили РИА Новости в пресс-службе Мосгортранса. Ранее в правоохранительных органах сообщали РИА Новости, что одиннадцать человек пострадали в ДТП с "Газелью" и автобусом на юге Москвы. "Сегодня около 13.50 на Каспийской улице, в районе дома 31 по Бакинской улице, произошло ДТП с участием автобуса областного перевозчика и автобуса маршрута м87... В результате ДТП пострадали водитель и пассажиры автобуса областного перевозчика, им оказывают необходимую медицинскую помощь. В автобусе ГУП "Мосгортранс" маршрута м87 пострадавших нет", - рассказали в пресс-службе. Как отметили в ведомстве, водитель автобуса областного перевозчика не справился с управлением и допустил столкновение с автобусом, стоящим на остановке. "Подробности происшествия устанавливают сотрудники Госавтоинспекции", - добавили в Мосгортрансе.
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происшествия, авто, москва, мосгортранс
Происшествия, Авто, Москва, Мосгортранс
В Мосгортрансе рассказали подробности о ДТП с автобусом на юге Москвы

Мосгортранс: пострадавшим в ДТП с автобусом на юге Москвы оказывают медпомощь

© АГН "Москва" / Денис ВоронинМесто ДТП с участием маршрутного такси и рейсового автобуса на юге Москвы. 30 сентября 2024
Место ДТП с участием маршрутного такси и рейсового автобуса на юге Москвы. 30 сентября 2024 - РИА Новости, 1920, 30.09.2024
© АГН "Москва" / Денис Воронин
Место ДТП с участием маршрутного такси и рейсового автобуса на юге Москвы. 30 сентября 2024
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МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. В результате ДТП автобуса и маршрутки на юге Москвы пострадали водитель и пассажиры, им оказывают медицинскую помощь, сообщили РИА Новости в пресс-службе Мосгортранса.
Ранее в правоохранительных органах сообщали РИА Новости, что одиннадцать человек пострадали в ДТП с "Газелью" и автобусом на юге Москвы.
"Сегодня около 13.50 на Каспийской улице, в районе дома 31 по Бакинской улице, произошло ДТП с участием автобуса областного перевозчика и автобуса маршрута м87... В результате ДТП пострадали водитель и пассажиры автобуса областного перевозчика, им оказывают необходимую медицинскую помощь. В автобусе ГУП "Мосгортранс" маршрута м87 пострадавших нет", - рассказали в пресс-службе.
Как отметили в ведомстве, водитель автобуса областного перевозчика не справился с управлением и допустил столкновение с автобусом, стоящим на остановке.
"Подробности происшествия устанавливают сотрудники Госавтоинспекции", - добавили в Мосгортрансе.
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