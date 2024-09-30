https://ria.ru/20240930/avariya-1975532440.html

В Мосгортрансе рассказали подробности о ДТП с автобусом на юге Москвы

В Мосгортрансе рассказали подробности о ДТП с автобусом на юге Москвы - РИА Новости, 30.09.2024

В Мосгортрансе рассказали подробности о ДТП с автобусом на юге Москвы

В результате ДТП автобуса и маршрутки на юге Москвы пострадали водитель и пассажиры, им оказывают медицинскую помощь, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 30.09.2024

2024-09-30T14:50

2024-09-30T14:50

2024-09-30T17:46

происшествия

авто

москва

мосгортранс

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МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. В результате ДТП автобуса и маршрутки на юге Москвы пострадали водитель и пассажиры, им оказывают медицинскую помощь, сообщили РИА Новости в пресс-службе Мосгортранса. Ранее в правоохранительных органах сообщали РИА Новости, что одиннадцать человек пострадали в ДТП с "Газелью" и автобусом на юге Москвы. "Сегодня около 13.50 на Каспийской улице, в районе дома 31 по Бакинской улице, произошло ДТП с участием автобуса областного перевозчика и автобуса маршрута м87... В результате ДТП пострадали водитель и пассажиры автобуса областного перевозчика, им оказывают необходимую медицинскую помощь. В автобусе ГУП "Мосгортранс" маршрута м87 пострадавших нет", - рассказали в пресс-службе. Как отметили в ведомстве, водитель автобуса областного перевозчика не справился с управлением и допустил столкновение с автобусом, стоящим на остановке. "Подробности происшествия устанавливают сотрудники Госавтоинспекции", - добавили в Мосгортрансе.

https://ria.ru/20240618/dtp-1953640713.html

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происшествия, авто, москва, мосгортранс