В Мосгортрансе рассказали подробности о ДТП с автобусом на юге Москвы
Мосгортранс: пострадавшим в ДТП с автобусом на юге Москвы оказывают медпомощь
© АГН "Москва" / Денис ВоронинМесто ДТП с участием маршрутного такси и рейсового автобуса на юге Москвы. 30 сентября 2024
Место ДТП с участием маршрутного такси и рейсового автобуса на юге Москвы. 30 сентября 2024
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МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. В результате ДТП автобуса и маршрутки на юге Москвы пострадали водитель и пассажиры, им оказывают медицинскую помощь, сообщили РИА Новости в пресс-службе Мосгортранса.
Ранее в правоохранительных органах сообщали РИА Новости, что одиннадцать человек пострадали в ДТП с "Газелью" и автобусом на юге Москвы.
"Сегодня около 13.50 на Каспийской улице, в районе дома 31 по Бакинской улице, произошло ДТП с участием автобуса областного перевозчика и автобуса маршрута м87... В результате ДТП пострадали водитель и пассажиры автобуса областного перевозчика, им оказывают необходимую медицинскую помощь. В автобусе ГУП "Мосгортранс" маршрута м87 пострадавших нет", - рассказали в пресс-службе.
Как отметили в ведомстве, водитель автобуса областного перевозчика не справился с управлением и допустил столкновение с автобусом, стоящим на остановке.
"Подробности происшествия устанавливают сотрудники Госавтоинспекции", - добавили в Мосгортрансе.
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