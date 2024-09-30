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Мазур: уборочная кампания в Томской области завершена на 73% - РИА Новости, 30.09.2024
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Томская область - РИА Новости, 1920, 15.03.2022
Томская область
 
08:36 30.09.2024 (обновлено: 09:42 30.09.2024)
https://ria.ru/20240930/agrarii-1975418780.html
Мазур: уборочная кампания в Томской области завершена на 73%
Мазур: уборочная кампания в Томской области завершена на 73% - РИА Новости, 30.09.2024
Мазур: уборочная кампания в Томской области завершена на 73%
Хозяйства Томской области убрали урожай зерновых уже с 73% посевных площадей и получили 253 тысячи тонн зерна, сообщил в понедельник губернатор региона Владимир РИА Новости, 30.09.2024
2024-09-30T08:36
2024-09-30T09:42
томская область
колпашевский район
кривошеинский район
владимир мазур
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ТОМСК, 30 сен – РИА Новости. Хозяйства Томской области убрали урожай зерновых уже с 73% посевных площадей и получили 253 тысячи тонн зерна, сообщил в понедельник губернатор региона Владимир Мазур. "В целом по области аграрии убрали 73% зерна по состоянию на сегодняшнее утро. Это 253 тысячи тонн, 113 тысяч гектаров. Средняя урожайность в этом году 22,3 центнера с гектара", - написал глава области в своем Telegram-канале. Он отметил, что два района области – Колпашевский и Бакчарский – завершили уборочную кампанию, при этом к Колпашевском районе уже выпал первый снег. Урожай в настоящее время находится на зерносушильных комплексах, которые по всей области модернизированы при поддержке властей региона. В Кожевниковском и Кривошеинском районах зерновые убрали с 83% посевных площадей, Шегарский район выходит на 75%, Асиновский – на 69%. Первомайский обмолотил почти 68% площадей. Томский и Чаинский – по 63%. Молчановский и Зырянский районы – по 60%. "Прошу глав районов и департамент развития села быть на связи с руководителями хозяйств и фермерами 24/7, оказывать аграриям необходимую поддержку. Прогноз погоды благоприятный, эти возможности нужно максимально использовать на благо отрасли и сельских тружеников", - написал Владимир Мазур. Режим ЧС ввели в Томской области 6 сентября из-за угрозы гибели посевов и урожая. Сырая холодная погода привела к переувлажнению в глубоких слоях почвы. Уже 12 сентября аграрии в связи с установившейся благоприятной погодой активно возобновили уборочную кампанию.
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колпашевский район
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колпашевский район, кривошеинский район, владимир мазур
Томская область, Колпашевский район, Кривошеинский район, Владимир Мазур

Мазур: уборочная кампания в Томской области завершена на 73%

© РИА Новости / Кирилл Брага | Перейти в медиабанкУборка урожая пшеницы
Уборка урожая пшеницы - РИА Новости, 1920, 30.09.2024
© РИА Новости / Кирилл Брага
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Уборка урожая пшеницы. Архивное фото
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ТОМСК, 30 сен – РИА Новости. Хозяйства Томской области убрали урожай зерновых уже с 73% посевных площадей и получили 253 тысячи тонн зерна, сообщил в понедельник губернатор региона Владимир Мазур.
"В целом по области аграрии убрали 73% зерна по состоянию на сегодняшнее утро. Это 253 тысячи тонн, 113 тысяч гектаров. Средняя урожайность в этом году 22,3 центнера с гектара", - написал глава области в своем Telegram-канале.
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Он отметил, что два района области – Колпашевский и Бакчарский – завершили уборочную кампанию, при этом к Колпашевском районе уже выпал первый снег. Урожай в настоящее время находится на зерносушильных комплексах, которые по всей области модернизированы при поддержке властей региона.
В Кожевниковском и Кривошеинском районах зерновые убрали с 83% посевных площадей, Шегарский район выходит на 75%, Асиновский – на 69%. Первомайский обмолотил почти 68% площадей. Томский и Чаинский – по 63%. Молчановский и Зырянский районы – по 60%.
"Прошу глав районов и департамент развития села быть на связи с руководителями хозяйств и фермерами 24/7, оказывать аграриям необходимую поддержку. Прогноз погоды благоприятный, эти возможности нужно максимально использовать на благо отрасли и сельских тружеников", - написал Владимир Мазур.
Режим ЧС ввели в Томской области 6 сентября из-за угрозы гибели посевов и урожая. Сырая холодная погода привела к переувлажнению в глубоких слоях почвы. Уже 12 сентября аграрии в связи с установившейся благоприятной погодой активно возобновили уборочную кампанию.
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Томская областьКолпашевский районКривошеинский районВладимир Мазур
 
 
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