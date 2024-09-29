https://ria.ru/20240929/zona-1975369157.html

В Сумской области планируют расширить зону принудительной эвакуации

В Сумской области планируют расширить зону принудительной эвакуации - РИА Новости, 29.09.2024

В Сумской области планируют расширить зону принудительной эвакуации

Зону принудительной эвакуации планируется расширить в Сумской области на северо-востоке Украины, заявил глава областной военной администрации Владимир Артюх в... РИА Новости, 29.09.2024

2024-09-29T18:19

2024-09-29T18:19

2024-09-29T18:19

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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Зону принудительной эвакуации планируется расширить в Сумской области на северо-востоке Украины, заявил глава областной военной администрации Владимир Артюх в эфире всеукраинского телемарафона. "Вопрос (расширения зоны -ред.) эвакуации рассматривается. Ещё увеличится количество пунктов, где будет введена принудительная эвакуация… На следующей неделе будет увеличено количество этих населенных пунктов с принудительной эвакуацией. По большей части, это общины Сумского района", - сказал Артюх. По его словам, на данный момент из отдельных районов Сумской области уже эвакуировано более 35 тысяч человек. В мае власти Сумской области на севере Украины объявили эвакуацию в 10-километровой зоне у границы с Россией. В начале августа глава Сумской областной военной администрации Владимир Артюх сообщил об обязательной эвакуации еще из 23 населенных пунктов региона, речь шла примерно о 6 тысячах жителей. Генштаб ВСУ 13 августа заявил о введении запрета на перемещение "всех категорий граждан" в 20-километровой приграничной зоне в Сумской области. Решение аргументируется возросшей интенсивностью боевых действий. Сумская область расположена на севере Украины, граничит с Курской, Белгородской и Брянской областями России. Областной центр находится примерно в 30 километрах от государственной границы. Через Сумы проходит трасса, соединяющая его с российской Суджей.

https://ria.ru/20240929/konets-1975274585.html

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в мире, сумская область, украина