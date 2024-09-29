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В Сумской области планируют расширить зону принудительной эвакуации - РИА Новости, 29.09.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
18:19 29.09.2024
https://ria.ru/20240929/zona-1975369157.html
В Сумской области планируют расширить зону принудительной эвакуации
В Сумской области планируют расширить зону принудительной эвакуации - РИА Новости, 29.09.2024
В Сумской области планируют расширить зону принудительной эвакуации
Зону принудительной эвакуации планируется расширить в Сумской области на северо-востоке Украины, заявил глава областной военной администрации Владимир Артюх в... РИА Новости, 29.09.2024
2024-09-29T18:19
2024-09-29T18:19
специальная военная операция на украине
в мире
сумская область
украина
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Зону принудительной эвакуации планируется расширить в Сумской области на северо-востоке Украины, заявил глава областной военной администрации Владимир Артюх в эфире всеукраинского телемарафона. "Вопрос (расширения зоны -ред.) эвакуации рассматривается. Ещё увеличится количество пунктов, где будет введена принудительная эвакуация… На следующей неделе будет увеличено количество этих населенных пунктов с принудительной эвакуацией. По большей части, это общины Сумского района", - сказал Артюх. По его словам, на данный момент из отдельных районов Сумской области уже эвакуировано более 35 тысяч человек. В мае власти Сумской области на севере Украины объявили эвакуацию в 10-километровой зоне у границы с Россией. В начале августа глава Сумской областной военной администрации Владимир Артюх сообщил об обязательной эвакуации еще из 23 населенных пунктов региона, речь шла примерно о 6 тысячах жителей. Генштаб ВСУ 13 августа заявил о введении запрета на перемещение "всех категорий граждан" в 20-километровой приграничной зоне в Сумской области. Решение аргументируется возросшей интенсивностью боевых действий. Сумская область расположена на севере Украины, граничит с Курской, Белгородской и Брянской областями России. Областной центр находится примерно в 30 километрах от государственной границы. Через Сумы проходит трасса, соединяющая его с российской Суджей.
https://ria.ru/20240929/konets-1975274585.html
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в мире, сумская область, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Сумская область, Украина
В Сумской области планируют расширить зону принудительной эвакуации

Глава Сумской ОВА Артюх: зону принудительной эвакуации планируется расширить

© iStock.com / Ioanna_alexaФонтан "Европейский" возле многоэтажного дома в Сумах, Украина
Фонтан Европейский возле многоэтажного дома в Сумах, Украина - РИА Новости, 1920, 29.09.2024
© iStock.com / Ioanna_alexa
Фонтан "Европейский" возле многоэтажного дома в Сумах, Украина. Архивное фото
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Зону принудительной эвакуации планируется расширить в Сумской области на северо-востоке Украины, заявил глава областной военной администрации Владимир Артюх в эфире всеукраинского телемарафона.
"Вопрос (расширения зоны -ред.) эвакуации рассматривается. Ещё увеличится количество пунктов, где будет введена принудительная эвакуация… На следующей неделе будет увеличено количество этих населенных пунктов с принудительной эвакуацией. По большей части, это общины Сумского района", - сказал Артюх.
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По его словам, на данный момент из отдельных районов Сумской области уже эвакуировано более 35 тысяч человек.
В мае власти Сумской области на севере Украины объявили эвакуацию в 10-километровой зоне у границы с Россией. В начале августа глава Сумской областной военной администрации Владимир Артюх сообщил об обязательной эвакуации еще из 23 населенных пунктов региона, речь шла примерно о 6 тысячах жителей.
Генштаб ВСУ 13 августа заявил о введении запрета на перемещение "всех категорий граждан" в 20-километровой приграничной зоне в Сумской области. Решение аргументируется возросшей интенсивностью боевых действий.
Сумская область расположена на севере Украины, граничит с Курской, Белгородской и Брянской областями России. Областной центр находится примерно в 30 километрах от государственной границы. Через Сумы проходит трасса, соединяющая его с российской Суджей.
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