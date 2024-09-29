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На Западе предрекли быстрое освобождение важного города в ДНР
На Западе предрекли быстрое освобождение важного города в ДНР - РИА Новости, 29.09.2024
На Западе предрекли быстрое освобождение важного города в ДНР
Россия очень быстро освободит город Красноармейск (украинское название — Покровск), заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube. РИА Новости, 29.09.2024
2024-09-29T09:56
2024-09-29T09:56
2024-09-29T09:57
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МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Россия очень быстро освободит город Красноармейск (украинское название — Покровск), заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube."Как только начнется битва за Покровск (Красноармейск. — Прим. Ред.), он очень скоро перейдет под контроль России", — утверждает он.По словам аналитика, сейчас уже не стоит ожидать затяжных боев, как это было при освобождении Артемовска и Авдеевки."Любой, кто ожидает такого рода сражения, обнаружит, что украинцы уже не в состоянии их вести", — заключил он.В четверг советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что украинская оборона в районе Красноармейска трещит, а российские военные находятся уже на расстоянии нескольких километров от города.Красноармейск — районный центр на северо-западе ДНР. По данным на 2022 год, население города составляло более 61 тысячи человек. В городе расположен крупный железнодорожный узел, через него проходят железнодорожные и автомобильные пути, связывавшие Донецк с Днепропетровской областью Украины. Кроме того, через Красноармейск осуществляется железнодорожное сообщение с подконтрольными Киеву городами на севере ДНР — Краматорском и Славянском.
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На Западе предрекли быстрое освобождение важного города в ДНР
Меркурис: битва за Красноармейск закончится очень быстро