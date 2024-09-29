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На Западе предрекли быстрое освобождение важного города в ДНР - РИА Новости, 29.09.2024
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09:56 29.09.2024 (обновлено: 09:57 29.09.2024)
https://ria.ru/20240929/zapad-1975318939.html
На Западе предрекли быстрое освобождение важного города в ДНР
На Западе предрекли быстрое освобождение важного города в ДНР - РИА Новости, 29.09.2024
На Западе предрекли быстрое освобождение важного города в ДНР
Россия очень быстро освободит город Красноармейск (украинское название — Покровск), заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube. РИА Новости, 29.09.2024
2024-09-29T09:56
2024-09-29T09:57
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
днр
вооруженные силы украины
украина
вооруженные силы рф
донецкая народная республика
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МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Россия очень быстро освободит город Красноармейск (украинское название — Покровск), заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube."Как только начнется битва за Покровск (Красноармейск. — Прим. Ред.), он очень скоро перейдет под контроль России", — утверждает он.По словам аналитика, сейчас уже не стоит ожидать затяжных боев, как это было при освобождении Артемовска и Авдеевки."Любой, кто ожидает такого рода сражения, обнаружит, что украинцы уже не в состоянии их вести", — заключил он.В четверг советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что украинская оборона в районе Красноармейска трещит, а российские военные находятся уже на расстоянии нескольких километров от города.Красноармейск — районный центр на северо-западе ДНР. По данным на 2022 год, население города составляло более 61 тысячи человек. В городе расположен крупный железнодорожный узел, через него проходят железнодорожные и автомобильные пути, связывавшие Донецк с Днепропетровской областью Украины. Кроме того, через Красноармейск осуществляется железнодорожное сообщение с подконтрольными Киеву городами на севере ДНР — Краматорском и Славянском.
https://ria.ru/20240929/kiev-1975315012.html
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безопасность, россия, днр, вооруженные силы украины, украина, вооруженные силы рф, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, ДНР, Вооруженные силы Украины, Украина, Вооруженные силы РФ, Донецкая Народная Республика
На Западе предрекли быстрое освобождение важного города в ДНР

Меркурис: битва за Красноармейск закончится очень быстро

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкВоеннослужащие артиллерийского расчета САУ "Пион" в зоне проведения специальной военной операции
Военнослужащие артиллерийского расчета САУ Пион в зоне проведения специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 29.09.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Военнослужащие артиллерийского расчета САУ "Пион" в зоне проведения специальной военной операции. Архивное фото
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МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Россия очень быстро освободит город Красноармейск (украинское название — Покровск), заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube.
"Как только начнется битва за Покровск (Красноармейск. — Прим. Ред.), он очень скоро перейдет под контроль России", — утверждает он.
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По словам аналитика, сейчас уже не стоит ожидать затяжных боев, как это было при освобождении Артемовска и Авдеевки.
«
"Любой, кто ожидает такого рода сражения, обнаружит, что украинцы уже не в состоянии их вести", — заключил он.
В четверг советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что украинская оборона в районе Красноармейска трещит, а российские военные находятся уже на расстоянии нескольких километров от города.
Красноармейск — районный центр на северо-западе ДНР. По данным на 2022 год, население города составляло более 61 тысячи человек. В городе расположен крупный железнодорожный узел, через него проходят железнодорожные и автомобильные пути, связывавшие Донецк с Днепропетровской областью Украины. Кроме того, через Красноармейск осуществляется железнодорожное сообщение с подконтрольными Киеву городами на севере ДНР — Краматорском и Славянском.
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