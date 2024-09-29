https://ria.ru/20240929/yemen-1975365514.html
В Йемене заявили об ударах израильских ВВС по городу Ходейда
В Йемене заявили об ударах израильских ВВС по городу Ходейда - РИА Новости, 29.09.2024
В Йемене заявили об ударах израильских ВВС по городу Ходейда
Израильские истребители нанесли серию ударов по городу Ходейда на западе Йемена, часть из них пришлась по порту, сообщил в воскресенье РИА Новости источник в... РИА Новости, 29.09.2024
2024-09-29T17:37
2024-09-29T17:37
2024-09-29T17:48
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КАИР, 29 сен - РИА Новости. Израильские истребители нанесли серию ударов по городу Ходейда на западе Йемена, часть из них пришлась по порту, сообщил в воскресенье РИА Новости источник в администрации провинции Ходейда."Израильские истребители нанесли серию ударов по городу Ходейда, некоторые из них были направлены против порта", - сказал источник.Это второй за два месяца удар Израиля по йеменской Ходейде, порт в которой контролирует движение "Ансар Алла" (хуситы). В июле израильская авиация разбомбила нефтехранилище и краны в порту после того, как выпущенный хуситами беспилотник долетел до Тель-Авива, в результате чего погиб один человек.За последние несколько дней запущенные из Йемена модернизированные ракеты "Палестина-2" несколько раз долетала до центра Израиля.
https://ria.ru/20240927/voyna-1974935156.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, йемен, ходейда (город), израиль, ансар алла, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Йемен, Ходейда (город), Израиль, Ансар Алла, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
В Йемене заявили об ударах израильских ВВС по городу Ходейда
В Йемене заявили об ударах израильских истребителей по городу Ходейда и порту