https://ria.ru/20240929/yemen-1975365514.html

В Йемене заявили об ударах израильских ВВС по городу Ходейда

В Йемене заявили об ударах израильских ВВС по городу Ходейда - РИА Новости, 29.09.2024

В Йемене заявили об ударах израильских ВВС по городу Ходейда

Израильские истребители нанесли серию ударов по городу Ходейда на западе Йемена, часть из них пришлась по порту, сообщил в воскресенье РИА Новости источник в... РИА Новости, 29.09.2024

2024-09-29T17:37

2024-09-29T17:37

2024-09-29T17:48

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обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

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КАИР, 29 сен - РИА Новости. Израильские истребители нанесли серию ударов по городу Ходейда на западе Йемена, часть из них пришлась по порту, сообщил в воскресенье РИА Новости источник в администрации провинции Ходейда."Израильские истребители нанесли серию ударов по городу Ходейда, некоторые из них были направлены против порта", - сказал источник.Это второй за два месяца удар Израиля по йеменской Ходейде, порт в которой контролирует движение "Ансар Алла" (хуситы). В июле израильская авиация разбомбила нефтехранилище и краны в порту после того, как выпущенный хуситами беспилотник долетел до Тель-Авива, в результате чего погиб один человек.За последние несколько дней запущенные из Йемена модернизированные ракеты "Палестина-2" несколько раз долетала до центра Израиля.

https://ria.ru/20240927/voyna-1974935156.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, йемен, ходейда (город), израиль, ансар алла, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024