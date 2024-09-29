https://ria.ru/20240929/yaponiya-1975307495.html

Экс-министр обороны Японии может стать главой МИД, пишут СМИ

Экс-министр обороны Японии может стать главой МИД, пишут СМИ - РИА Новости, 29.09.2024

Экс-министр обороны Японии может стать главой МИД, пишут СМИ

Бывший министр обороны Японии Такэси Ивая может быть назначен главой японского МИД в правительстве избранного председателя правящей Либерально-демократической... РИА Новости, 29.09.2024

2024-09-29T05:28

2024-09-29T05:28

2024-09-29T11:33

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кацунобу като

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ТОКИО, 29 сен – РИА Новости. Бывший министр обороны Японии Такэси Ивая может быть назначен главой японского МИД в правительстве избранного председателя правящей Либерально-демократической партии (ЛДП) Сигэру Исибы, который 1 октября должен стать новым премьер-министром страны, сообщает агентство Киодо со ссылкой на информированные источники. В разные годы Ивая выступал за внесение поправок в 9-ую "мирную" статью Конституции Японии, против планов правительства по отказу от ядерной энергии к 2030-му году, за более жесткую позицию по отношению к Китаю, а также против возможности наследования Хризантемового трона представителями императорской семьи женского пола. Министром финансов, как ожидается, станет бывший генеральный секретарь японского правительства и экс-министр здравоохранения Кацунобу Като. По данным источников, Сигэру Исиба планирует сохранить на посту генерального секретаря кабмина Ёсимасу Хаяси, который занял этот пост при Фумио Кисиде, а ранее был главой МИД. Действующий министр транспорта Тэцуо Сайто также, как ожидается, сохранит свой пост. Министром по восстановлению может быть назначен действующий заместитель председателя ЛДП по взаимодействию с парламентом Нобухидэ Минорикава, а на его место будет назначен действующий министр сельского хозяйства Тэцуси Сакамото. Бывший вице-министр финансов Рёсэй Акадзава, который считается близким союзником Исибы, также будет получит один из министерских портфелей. Что касается внутрипартийных назначений, то генеральным секретарем ЛДП может быть назначен Хироси Морияма, который до настоящего времени возглавлял совет партии по общим вопросам. По данным Киодо, Исиба предложил нынешнюю должность Мориямы действующей министру по делам экономической безопасности и своему противнику на выборах Санаэ Такаити, но она отказалась от назначения. Ответственным за политику партии может стать бывший министр обороны Японии Ицунори Онодэра. Также не исключается, что бывший премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга, который при покойном Синдзо Абэ длительное время занимал пост генерального секретаря кабмина, сменит на посту заместителя председателя ЛДП Таро Асо. Бывший министр окружающей среды Синдзиро Коидзуми, который лидировал третьим на выборах председателя ЛДП, станет ответственным за избирательную кампанию партии на будущих всеобщих выборах в парламент. Бывший министр обороны Японии 67-летний Сигэру Исиба был избран новым председателем ЛДП по итогам второго тура голосования. Эти выборы стали пятыми для Исибы. Внеочередное заседание парламента, на котором лидер ЛДП ожидаемо станет и новым премьер-министром страны, пройдет 1 октября.

https://ria.ru/20240924/yaponiya-1974353300.html

https://ria.ru/20240927/yaponiya-1974992424.html

https://ria.ru/20240923/oon-1974158432.html

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в мире, справки, япония, китай, сигэру исиба, такэси ивая, кацунобу като