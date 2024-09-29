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В Курской области завели еще два уголовных дела против боевиков ВСУ - РИА Новости, 29.09.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
14:48 29.09.2024
https://ria.ru/20240929/vsu-1975346673.html
В Курской области завели еще два уголовных дела против боевиков ВСУ
В Курской области завели еще два уголовных дела против боевиков ВСУ - РИА Новости, 29.09.2024
В Курской области завели еще два уголовных дела против боевиков ВСУ
Два уголовных дела заведено в отношении боевиков ВСУ, причастных к преступлениям против мирного населения Курской области, сообщило главное военное следственное РИА Новости, 29.09.2024
2024-09-29T14:48
2024-09-29T14:48
специальная военная операция на украине
происшествия
курская область
россия
украина
следственный комитет россии (ск рф)
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Два уголовных дела заведено в отношении боевиков ВСУ, причастных к преступлениям против мирного населения Курской области, сообщило главное военное следственное управление СК России в Telegram-канале. "Главным военным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30 п.п. "а", "е", "ж" и "л" ч. 2 ст. 105, п.п. "а", "е", "ж" и "л" ч. 2 ст. 105, (убийство и покушение на убийство двух или более лиц, совершенное организованной группой общеопасным способом по мотивам политической и идеологической ненависти) и п. "б" ч. 3 ст. 205 УК РФ (террористический акт)", - говорится в сообщении. По данным СК, в конце августа 2024 года боевики из состава оперативно-тактического управления "Север" 22 отдельной механизированной бригады, 80 отдельной десантно-штурмовой бригады, 61 отдельной механизированной бригады, а также иных украинских военизированных групп в условиях вооруженного конфликта, используя управляемый БПЛА с прикрепленным к нему взрывным устройством на участке автодороги, проходящей по территории села Большое Солдатское Курской области, совершили подрыв легкового автомобиля под управлением гражданского лица. В результате указанных преступных действий один гражданин погиб, еще один получил ранение. "В ходе предварительного следствия будут установлены и привлечены к предусмотренной законом ответственности все представители вооруженных формирований Украины, совершившие данные преступления", - добавило ведомство.
https://ria.ru/20240928/eks-politseyskiy-1975201448.html
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происшествия, курская область, россия, украина, следственный комитет россии (ск рф), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Курская область, Россия, Украина, Следственный комитет России (СК РФ), Вооруженные силы Украины
В Курской области завели еще два уголовных дела против боевиков ВСУ

В Курской области завели два дела против боевиков ВСУ, подорвавших дроном машину

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие на бронетранспортере
Украинские военнослужащие на бронетранспортере - РИА Новости, 1920, 29.09.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие на бронетранспортере. Архивное фото
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Два уголовных дела заведено в отношении боевиков ВСУ, причастных к преступлениям против мирного населения Курской области, сообщило главное военное следственное управление СК России в Telegram-канале.
"Главным военным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30 п.п. "а", "е", "ж" и "л" ч. 2 ст. 105, п.п. "а", "е", "ж" и "л" ч. 2 ст. 105, (убийство и покушение на убийство двух или более лиц, совершенное организованной группой общеопасным способом по мотивам политической и идеологической ненависти) и п. "б" ч. 3 ст. 205 УК РФ (террористический акт)", - говорится в сообщении.
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По данным СК, в конце августа 2024 года боевики из состава оперативно-тактического управления "Север" 22 отдельной механизированной бригады, 80 отдельной десантно-штурмовой бригады, 61 отдельной механизированной бригады, а также иных украинских военизированных групп в условиях вооруженного конфликта, используя управляемый БПЛА с прикрепленным к нему взрывным устройством на участке автодороги, проходящей по территории села Большое Солдатское Курской области, совершили подрыв легкового автомобиля под управлением гражданского лица. В результате указанных преступных действий один гражданин погиб, еще один получил ранение.
"В ходе предварительного следствия будут установлены и привлечены к предусмотренной законом ответственности все представители вооруженных формирований Украины, совершившие данные преступления", - добавило ведомство.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияКурская областьРоссияУкраинаСледственный комитет России (СК РФ)Вооруженные силы Украины
 
 
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