https://ria.ru/20240929/voronezh-1975327879.html
В Воронеже число поврежденных обломками БПЛА автомобилей возросло до 12
В Воронеже число поврежденных обломками БПЛА автомобилей возросло до 12 - РИА Новости, 29.09.2024
В Воронеже число поврежденных обломками БПЛА автомобилей возросло до 12
Число повреждённых автомобилей в Воронеже после падения обломков БПЛА возросло до 12, сообщает мэр города Сергей Петрин в Telegram-канале. РИА Новости, 29.09.2024
2024-09-29T11:33
2024-09-29T11:33
2024-09-29T15:39
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Число повреждённых автомобилей в Воронеже после падения обломков БПЛА возросло до 12, сообщает мэр города Сергей Петрин в Telegram-канале. Ранее губернатор региона Александр Гусев сообщал, что в воскресенье ночью на территории Воронежской области дежурными силами ПВО и средствами радиоэлектронной борьбы было сбито и подавлено около двух десятков БПЛА. Позднее Сергей Петрин писал, что по предварительным данным в Коминтерновском районе повреждено восемь автомобилей. Он уточнял, что работа по оценке ущерба продолжается. "Продолжаем устранять последствия падения осколков БПЛА. В Коминтерновском районе управа уже работает вместе с управляющей компанией... Что касается повреждённых автомобилей, то на данный момент их количество здесь возросло до 12", - написал он. Петрин также уточнил, что в той квартире, где был пожар, в воскресенье планируют заменить два окна, а в понедельник есть договорённость по монтажу двери. Также в понедельник с привлечением альпинистов начнётся замена кладки балкона. Он уточнил, что в Левобережном районе выявлены повреждения балкона одной из квартир. Информации о повреждениях автомобилей не поступало.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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"Был мощный взрыв" – житель Воронежа об атаке ВСУ на город
Выбитые окна квартир и разбитые стекла машин: последствия атаки ВСУ по жилому дому в Воронеже. Губернатор Воронежской области Александр Гусев заявил, что сбитые и подавленные украинские беспилотники упали в Воронеже и пригородах. По его словам, один БПЛА попал в жилой дом, из-за чего началось возгорание. Глава области добавил, что, по предварительным данным, пострадавших нет.
2024-09-29T11:33
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происшествия, воронеж, воронежская область, александр гусев (губернатор), вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Воронеж, Воронежская область, Александр Гусев (губернатор), Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
В Воронеже число поврежденных обломками БПЛА автомобилей возросло до 12
Мэр Петрин: число повреждённых обломками БПЛА машин в Воронеже возросло до 12