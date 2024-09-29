https://ria.ru/20240929/voronezh-1975327879.html

В Воронеже число поврежденных обломками БПЛА автомобилей возросло до 12

В Воронеже число поврежденных обломками БПЛА автомобилей возросло до 12 - РИА Новости, 29.09.2024

В Воронеже число поврежденных обломками БПЛА автомобилей возросло до 12

Число повреждённых автомобилей в Воронеже после падения обломков БПЛА возросло до 12, сообщает мэр города Сергей Петрин в Telegram-канале. РИА Новости, 29.09.2024

2024-09-29T11:33

2024-09-29T11:33

2024-09-29T15:39

специальная военная операция на украине

происшествия

воронеж

воронежская область

александр гусев (губернатор)

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Число повреждённых автомобилей в Воронеже после падения обломков БПЛА возросло до 12, сообщает мэр города Сергей Петрин в Telegram-канале. Ранее губернатор региона Александр Гусев сообщал, что в воскресенье ночью на территории Воронежской области дежурными силами ПВО и средствами радиоэлектронной борьбы было сбито и подавлено около двух десятков БПЛА. Позднее Сергей Петрин писал, что по предварительным данным в Коминтерновском районе повреждено восемь автомобилей. Он уточнял, что работа по оценке ущерба продолжается. "Продолжаем устранять последствия падения осколков БПЛА. В Коминтерновском районе управа уже работает вместе с управляющей компанией... Что касается повреждённых автомобилей, то на данный момент их количество здесь возросло до 12", - написал он. Петрин также уточнил, что в той квартире, где был пожар, в воскресенье планируют заменить два окна, а в понедельник есть договорённость по монтажу двери. Также в понедельник с привлечением альпинистов начнётся замена кладки балкона. Он уточнил, что в Левобережном районе выявлены повреждения балкона одной из квартир. Информации о повреждениях автомобилей не поступало.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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"Был мощный взрыв" – житель Воронежа об атаке ВСУ на город Выбитые окна квартир и разбитые стекла машин: последствия атаки ВСУ по жилому дому в Воронеже. Губернатор Воронежской области Александр Гусев заявил, что сбитые и подавленные украинские беспилотники упали в Воронеже и пригородах. По его словам, один БПЛА попал в жилой дом, из-за чего началось возгорание. Глава области добавил, что, по предварительным данным, пострадавших нет. 2024-09-29T11:33 true PT1M27S

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Ольга Фомченкова

происшествия, воронеж, воронежская область, александр гусев (губернатор), вооруженные силы украины, вооруженные силы рф