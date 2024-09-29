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Мэр Воронежа рассказал о последствиях падения обломков украинских БПЛА - РИА Новости, 29.09.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:25 29.09.2024 (обновлено: 15:38 29.09.2024)
https://ria.ru/20240929/voronezh-1975316953.html
Мэр Воронежа рассказал о последствиях падения обломков украинских БПЛА
Мэр Воронежа рассказал о последствиях падения обломков украинских БПЛА - РИА Новости, 29.09.2024
Мэр Воронежа рассказал о последствиях падения обломков украинских БПЛА
Восемь автомобилей повреждены в Воронеже после падения обломков БПЛА, сообщил мэр города Сергей Петрин в своём Telegram-канале. РИА Новости, 29.09.2024
2024-09-29T09:25
2024-09-29T15:38
специальная военная операция на украине
происшествия
воронеж
воронежская область
александр гусев (губернатор)
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Восемь автомобилей повреждены в Воронеже после падения обломков БПЛА, сообщил мэр города Сергей Петрин в своём Telegram-канале. Ранее губернатор региона Александр Гусев сообщал, что в воскресенье ночью на территории Воронежской области дежурными силами ПВО и средствами РЭБ было сбито и подавлено около двух десятков БПЛА. "Пока на территории жилого комплекса завершают работу оперативные службы, сотрудники управы Коминтерновского района определяют количество повреждённых автомобилей. Управа района окажет содействие в получении компенсации жителям за повреждения транспортных средств из-за падения обломков БПЛА. По оперативным данным, повреждено восемь автомобилей", - написал он. Петрин уточнил, что работа по оценке ущерба продолжается.
https://ria.ru/20240922/rossiya-1974028473.html
воронеж
воронежская область
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"Был мощный взрыв" – житель Воронежа об атаке ВСУ на город
Выбитые окна квартир и разбитые стекла машин: последствия атаки ВСУ по жилому дому в Воронеже. Губернатор Воронежской области Александр Гусев заявил, что сбитые и подавленные украинские беспилотники упали в Воронеже и пригородах. По его словам, один БПЛА попал в жилой дом, из-за чего началось возгорание. Глава области добавил, что, по предварительным данным, пострадавших нет.
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происшествия, воронеж, воронежская область, александр гусев (губернатор), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Воронеж, Воронежская область, Александр Гусев (губернатор), Вооруженные силы Украины
Мэр Воронежа рассказал о последствиях падения обломков украинских БПЛА

Мэр Петрин: в Воронеже после падения обломков БПЛА повреждены восемь автомобилей

© Фото : Сергей Петрин/TelegramПоследствия падения обломков украинских БПЛА в Воронеже
Последствия падения обломков украинских БПЛА в Воронеже - РИА Новости, 1920, 29.09.2024
© Фото : Сергей Петрин/Telegram
Последствия падения обломков украинских БПЛА в Воронеже
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Восемь автомобилей повреждены в Воронеже после падения обломков БПЛА, сообщил мэр города Сергей Петрин в своём Telegram-канале.
Ранее губернатор региона Александр Гусев сообщал, что в воскресенье ночью на территории Воронежской области дежурными силами ПВО и средствами РЭБ было сбито и подавлено около двух десятков БПЛА.
"Пока на территории жилого комплекса завершают работу оперативные службы, сотрудники управы Коминтерновского района определяют количество повреждённых автомобилей. Управа района окажет содействие в получении компенсации жителям за повреждения транспортных средств из-за падения обломков БПЛА. По оперативным данным, повреждено восемь автомобилей", - написал он.
Петрин уточнил, что работа по оценке ущерба продолжается.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 22.09.2024
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияВоронежВоронежская областьАлександр Гусев (губернатор)Вооруженные силы Украины
 
 
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