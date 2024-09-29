https://ria.ru/20240929/voronezh-1975316953.html

Мэр Воронежа рассказал о последствиях падения обломков украинских БПЛА

Мэр Воронежа рассказал о последствиях падения обломков украинских БПЛА - РИА Новости, 29.09.2024

Мэр Воронежа рассказал о последствиях падения обломков украинских БПЛА

Восемь автомобилей повреждены в Воронеже после падения обломков БПЛА, сообщил мэр города Сергей Петрин в своём Telegram-канале. РИА Новости, 29.09.2024

2024-09-29T09:25

2024-09-29T09:25

2024-09-29T15:38

специальная военная операция на украине

происшествия

воронеж

воронежская область

александр гусев (губернатор)

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Восемь автомобилей повреждены в Воронеже после падения обломков БПЛА, сообщил мэр города Сергей Петрин в своём Telegram-канале. Ранее губернатор региона Александр Гусев сообщал, что в воскресенье ночью на территории Воронежской области дежурными силами ПВО и средствами РЭБ было сбито и подавлено около двух десятков БПЛА. "Пока на территории жилого комплекса завершают работу оперативные службы, сотрудники управы Коминтерновского района определяют количество повреждённых автомобилей. Управа района окажет содействие в получении компенсации жителям за повреждения транспортных средств из-за падения обломков БПЛА. По оперативным данным, повреждено восемь автомобилей", - написал он. Петрин уточнил, что работа по оценке ущерба продолжается.

https://ria.ru/20240922/rossiya-1974028473.html

воронеж

воронежская область

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"Был мощный взрыв" – житель Воронежа об атаке ВСУ на город Выбитые окна квартир и разбитые стекла машин: последствия атаки ВСУ по жилому дому в Воронеже. Губернатор Воронежской области Александр Гусев заявил, что сбитые и подавленные украинские беспилотники упали в Воронеже и пригородах. По его словам, один БПЛА попал в жилой дом, из-за чего началось возгорание. Глава области добавил, что, по предварительным данным, пострадавших нет. 2024-09-29T09:25 true PT1M27S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, воронеж, воронежская область, александр гусев (губернатор), вооруженные силы украины