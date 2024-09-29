https://ria.ru/20240929/voronezh-1975316953.html
Мэр Воронежа рассказал о последствиях падения обломков украинских БПЛА
Мэр Воронежа рассказал о последствиях падения обломков украинских БПЛА - РИА Новости, 29.09.2024
Мэр Воронежа рассказал о последствиях падения обломков украинских БПЛА
Восемь автомобилей повреждены в Воронеже после падения обломков БПЛА, сообщил мэр города Сергей Петрин в своём Telegram-канале. РИА Новости, 29.09.2024
2024-09-29T09:25
2024-09-29T09:25
2024-09-29T15:38
специальная военная операция на украине
происшествия
воронеж
воронежская область
александр гусев (губернатор)
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1d/1975316710_0:146:576:470_1920x0_80_0_0_b9185c92983805ad7cb13441ce17d64b.jpg
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Восемь автомобилей повреждены в Воронеже после падения обломков БПЛА, сообщил мэр города Сергей Петрин в своём Telegram-канале. Ранее губернатор региона Александр Гусев сообщал, что в воскресенье ночью на территории Воронежской области дежурными силами ПВО и средствами РЭБ было сбито и подавлено около двух десятков БПЛА. "Пока на территории жилого комплекса завершают работу оперативные службы, сотрудники управы Коминтерновского района определяют количество повреждённых автомобилей. Управа района окажет содействие в получении компенсации жителям за повреждения транспортных средств из-за падения обломков БПЛА. По оперативным данным, повреждено восемь автомобилей", - написал он. Петрин уточнил, что работа по оценке ущерба продолжается.
https://ria.ru/20240922/rossiya-1974028473.html
воронеж
воронежская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1d/1975316710_0:185:576:617_1920x0_80_0_0_acb47793c6503f8351a4e0cf1ce4d8b0.jpg
"Был мощный взрыв" – житель Воронежа об атаке ВСУ на город
Выбитые окна квартир и разбитые стекла машин: последствия атаки ВСУ по жилому дому в Воронеже. Губернатор Воронежской области Александр Гусев заявил, что сбитые и подавленные украинские беспилотники упали в Воронеже и пригородах. По его словам, один БПЛА попал в жилой дом, из-за чего началось возгорание. Глава области добавил, что, по предварительным данным, пострадавших нет.
2024-09-29T09:25
true
PT1M27S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, воронеж, воронежская область, александр гусев (губернатор), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Воронеж, Воронежская область, Александр Гусев (губернатор), Вооруженные силы Украины
Мэр Воронежа рассказал о последствиях падения обломков украинских БПЛА
Мэр Петрин: в Воронеже после падения обломков БПЛА повреждены восемь автомобилей