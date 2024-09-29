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Вертолет МЧС вылетел на тушение ландшафтных пожаров в Рязанской области - РИА Новости, 29.09.2024
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16:51 29.09.2024 (обновлено: 17:13 29.09.2024)
https://ria.ru/20240929/vertolet-1975359910.html
Вертолет МЧС вылетел на тушение ландшафтных пожаров в Рязанской области
Вертолет МЧС вылетел на тушение ландшафтных пожаров в Рязанской области - РИА Новости, 29.09.2024
Вертолет МЧС вылетел на тушение ландшафтных пожаров в Рязанской области
Вертолет Ми-8 МЧС России вылетел в Рязанскую область на тушение ландшафтных пожаров, сообщили в ведомстве. РИА Новости, 29.09.2024
2024-09-29T16:51
2024-09-29T17:13
происшествия
россия
рязанская область
спасский район
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ми-8 амтш
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Вертолет Ми-8 МЧС России вылетел в Рязанскую область на тушение ландшафтных пожаров, сообщили в ведомстве. По данным МЧС, в Рязанской области ведется ликвидация нескольких природных пожаров. Сильный ветер и жаркая погода стали причиной их быстрого распространения в Спасском районе. Позже уточнялось, что в результате возгорания сухой травы огонь уничтожил 10 домов в населенном пункте Воскресеновка, в том числе семь нежилых домов и три сезонных проживания. Кроме того, крупные пожары также были в Шиловском районе и Путятинском районах. "Вертолет Ми-8 МЧС России вылетел в Рязанскую область на тушение ландшафтных пожаров", - говорится в сообщении Telegram-канала МЧС РФ.
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россия
рязанская область
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Тушение природных пожаров в Рязанской области
За сутки рязанские огнеборцы МЧС России потушили 62 ландшафтных пожара. Горение ликвидировано на 140 гектарах. Силами 218 специалистов и 98 единиц техники удалось сдержать огонь при сильном и порывистом ветре.
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происшествия, россия, рязанская область, спасский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ми-8 амтш
Происшествия, Россия, Рязанская область, Спасский район, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Ми-8 АМТШ
Вертолет МЧС вылетел на тушение ландшафтных пожаров в Рязанской области

Вертолет Ми-8 МЧС вылетел на тушение ландшафтных пожаров в Рязанской области

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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Вертолет Ми-8 МЧС России вылетел в Рязанскую область на тушение ландшафтных пожаров, сообщили в ведомстве.
По данным МЧС, в Рязанской области ведется ликвидация нескольких природных пожаров. Сильный ветер и жаркая погода стали причиной их быстрого распространения в Спасском районе. Позже уточнялось, что в результате возгорания сухой травы огонь уничтожил 10 домов в населенном пункте Воскресеновка, в том числе семь нежилых домов и три сезонных проживания. Кроме того, крупные пожары также были в Шиловском районе и Путятинском районах.
"Вертолет Ми-8 МЧС России вылетел в Рязанскую область на тушение ландшафтных пожаров", - говорится в сообщении Telegram-канала МЧС РФ.
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ПроисшествияРоссияРязанская областьСпасский районМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Ми-8 АМТШ
 
 
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