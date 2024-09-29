https://ria.ru/20240929/vertolet-1975359910.html
Вертолет МЧС вылетел на тушение ландшафтных пожаров в Рязанской области
Вертолет МЧС вылетел на тушение ландшафтных пожаров в Рязанской области - РИА Новости, 29.09.2024
Вертолет МЧС вылетел на тушение ландшафтных пожаров в Рязанской области
Вертолет Ми-8 МЧС России вылетел в Рязанскую область на тушение ландшафтных пожаров, сообщили в ведомстве. РИА Новости, 29.09.2024
2024-09-29T16:51
2024-09-29T16:51
2024-09-29T17:13
происшествия
россия
рязанская область
спасский район
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ми-8 амтш
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1d/1975362099_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_372a29ff733dbf15e698b1948039ca76.jpg
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Вертолет Ми-8 МЧС России вылетел в Рязанскую область на тушение ландшафтных пожаров, сообщили в ведомстве. По данным МЧС, в Рязанской области ведется ликвидация нескольких природных пожаров. Сильный ветер и жаркая погода стали причиной их быстрого распространения в Спасском районе. Позже уточнялось, что в результате возгорания сухой травы огонь уничтожил 10 домов в населенном пункте Воскресеновка, в том числе семь нежилых домов и три сезонных проживания. Кроме того, крупные пожары также были в Шиловском районе и Путятинском районах. "Вертолет Ми-8 МЧС России вылетел в Рязанскую область на тушение ландшафтных пожаров", - говорится в сообщении Telegram-канала МЧС РФ.
https://ria.ru/20231212/pozhary-1915420118.html
россия
рязанская область
спасский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1d/1975362099_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_c151f70407bad3fa2b7056f55f222400.jpg
Тушение природных пожаров в Рязанской области
За сутки рязанские огнеборцы МЧС России потушили 62 ландшафтных пожара. Горение ликвидировано на 140 гектарах. Силами 218 специалистов и 98 единиц техники удалось сдержать огонь при сильном и порывистом ветре.
2024-09-29T16:51
true
PT0M48S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, рязанская область, спасский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ми-8 амтш
Происшествия, Россия, Рязанская область, Спасский район, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Ми-8 АМТШ
Вертолет МЧС вылетел на тушение ландшафтных пожаров в Рязанской области
Вертолет Ми-8 МЧС вылетел на тушение ландшафтных пожаров в Рязанской области