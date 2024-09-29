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Вертолет МЧС вылетел на тушение ландшафтных пожаров в Рязанской области

Вертолет МЧС вылетел на тушение ландшафтных пожаров в Рязанской области - РИА Новости, 29.09.2024

Вертолет МЧС вылетел на тушение ландшафтных пожаров в Рязанской области

Вертолет Ми-8 МЧС России вылетел в Рязанскую область на тушение ландшафтных пожаров, сообщили в ведомстве. РИА Новости, 29.09.2024

2024-09-29T16:51

2024-09-29T16:51

2024-09-29T17:13

происшествия

россия

рязанская область

спасский район

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

ми-8 амтш

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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Вертолет Ми-8 МЧС России вылетел в Рязанскую область на тушение ландшафтных пожаров, сообщили в ведомстве. По данным МЧС, в Рязанской области ведется ликвидация нескольких природных пожаров. Сильный ветер и жаркая погода стали причиной их быстрого распространения в Спасском районе. Позже уточнялось, что в результате возгорания сухой травы огонь уничтожил 10 домов в населенном пункте Воскресеновка, в том числе семь нежилых домов и три сезонных проживания. Кроме того, крупные пожары также были в Шиловском районе и Путятинском районах. "Вертолет Ми-8 МЧС России вылетел в Рязанскую область на тушение ландшафтных пожаров", - говорится в сообщении Telegram-канала МЧС РФ.

https://ria.ru/20231212/pozhary-1915420118.html

россия

рязанская область

спасский район

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Тушение природных пожаров в Рязанской области За сутки рязанские огнеборцы МЧС России потушили 62 ландшафтных пожара. Горение ликвидировано на 140 гектарах. Силами 218 специалистов и 98 единиц техники удалось сдержать огонь при сильном и порывистом ветре. 2024-09-29T16:51 true PT0M48S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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происшествия, россия, рязанская область, спасский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ми-8 амтш