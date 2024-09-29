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В Ташкенте оштрафовали преподавательницу, избившую русскоговорящего ученика - РИА Новости, 29.09.2024
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13:55 29.09.2024 (обновлено: 15:09 29.09.2024)
https://ria.ru/20240929/uzbekistan-1975341172.html
В Ташкенте оштрафовали преподавательницу, избившую русскоговорящего ученика
В Ташкенте оштрафовали преподавательницу, избившую русскоговорящего ученика - РИА Новости, 29.09.2024
В Ташкенте оштрафовали преподавательницу, избившую русскоговорящего ученика
В Ташкенте суд оштрафовал учительницу Озоду Равшановну, избившую шестиклассника за просьбу вести урок на русском языке, пишет интернет-издание gazeta.uz со... РИА Новости, 29.09.2024
2024-09-29T13:55
2024-09-29T15:09
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ТАШКЕНТ, 29 сен — РИА Новости. В Ташкенте суд оштрафовал учительницу Озоду Равшановну, избившую шестиклассника за просьбу вести урок на русском языке, пишет интернет-издание gazeta.uz со ссылкой на решение госоргана.Преподавательницу под конвоем доставили в суд из спецприемника, где она отбывает семь суток ареста за избиение замдиректора школы, в которой учится ее дочь, а также грубое сопротивление наряду ППС и Национальной гвардии.Учительницу признали виновной по административным статьям "Оскорбление" и "Умышленное причинение легкого телесного повреждения". "С учетом статьи 34 "Применение административного взыскания за совершение нескольких правонарушений" Озоде Равшановой было назначено наказание по статье, предусматривающей более строгое административное взыскание, — штраф в пользу государства в размере 20 БРВ (базовых расчетных величин), что равно 6,8 миллиона сумов", — говорится в сообщении.В среду в Сети распространилась видеозапись, на которой, как пишут СМИ, запечатлен конфликт между педагогом и учеником в одной из школ Ташкента. Сообщалось, что преподавательница напала на шестиклассника из-за просьбы объяснить материал на русском языке. Как заявила официальный представитель МИД Мария Захарова, Россия запросила у Узбекистана разъяснения по этому вопросу. Дипломат также отметила, что на встрече в ООН главы внешнеполитических ведомств двух стран Сергей Лавров и Бахтиер Саидов уделили особое внимание противодействию проявлениям нетерпимости на межэтнической почве.
https://ria.ru/20240926/tashkent-1974951011.html
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в мире, ташкент, россия, узбекистан, мария захарова, сергей лавров, оон
В мире, Ташкент, Россия, Узбекистан, Мария Захарова, Сергей Лавров, ООН
В Ташкенте оштрафовали преподавательницу, избившую русскоговорящего ученика

В Ташкенте оштрафовали педагога, избившую ученика за просьбу говорить на русском

© Стоп-кадр видео с камеры видеонаблюденияКонфликт между учительницей и учеником в одной из школ Ташкента
Конфликт между учительницей и учеником в одной из школ Ташкента - РИА Новости, 1920, 29.09.2024
© Стоп-кадр видео с камеры видеонаблюдения
Конфликт между учительницей и учеником в одной из школ Ташкента
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ТАШКЕНТ, 29 сен — РИА Новости. В Ташкенте суд оштрафовал учительницу Озоду Равшановну, избившую шестиклассника за просьбу вести урок на русском языке, пишет интернет-издание gazeta.uz со ссылкой на решение госоргана.
Преподавательницу под конвоем доставили в суд из спецприемника, где она отбывает семь суток ареста за избиение замдиректора школы, в которой учится ее дочь, а также грубое сопротивление наряду ППС и Национальной гвардии.
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Учительницу признали виновной по административным статьям "Оскорбление" и "Умышленное причинение легкого телесного повреждения".
"С учетом статьи 34 "Применение административного взыскания за совершение нескольких правонарушений" Озоде Равшановой было назначено наказание по статье, предусматривающей более строгое административное взыскание, — штраф в пользу государства в размере 20 БРВ (базовых расчетных величин), что равно 6,8 миллиона сумов", — говорится в сообщении.
В среду в Сети распространилась видеозапись, на которой, как пишут СМИ, запечатлен конфликт между педагогом и учеником в одной из школ Ташкента. Сообщалось, что преподавательница напала на шестиклассника из-за просьбы объяснить материал на русском языке.
Как заявила официальный представитель МИД Мария Захарова, Россия запросила у Узбекистана разъяснения по этому вопросу. Дипломат также отметила, что на встрече в ООН главы внешнеполитических ведомств двух стран Сергей Лавров и Бахтиер Саидов уделили особое внимание противодействию проявлениям нетерпимости на межэтнической почве.
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