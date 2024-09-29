https://ria.ru/20240929/uzbekistan-1975341172.html

В Ташкенте оштрафовали преподавательницу, избившую русскоговорящего ученика

В Ташкенте оштрафовали преподавательницу, избившую русскоговорящего ученика - РИА Новости, 29.09.2024

В Ташкенте оштрафовали преподавательницу, избившую русскоговорящего ученика

В Ташкенте суд оштрафовал учительницу Озоду Равшановну, избившую шестиклассника за просьбу вести урок на русском языке, пишет интернет-издание gazeta.uz со... РИА Новости, 29.09.2024

2024-09-29T13:55

2024-09-29T13:55

2024-09-29T15:09

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ТАШКЕНТ, 29 сен — РИА Новости. В Ташкенте суд оштрафовал учительницу Озоду Равшановну, избившую шестиклассника за просьбу вести урок на русском языке, пишет интернет-издание gazeta.uz со ссылкой на решение госоргана.Преподавательницу под конвоем доставили в суд из спецприемника, где она отбывает семь суток ареста за избиение замдиректора школы, в которой учится ее дочь, а также грубое сопротивление наряду ППС и Национальной гвардии.Учительницу признали виновной по административным статьям "Оскорбление" и "Умышленное причинение легкого телесного повреждения". "С учетом статьи 34 "Применение административного взыскания за совершение нескольких правонарушений" Озоде Равшановой было назначено наказание по статье, предусматривающей более строгое административное взыскание, — штраф в пользу государства в размере 20 БРВ (базовых расчетных величин), что равно 6,8 миллиона сумов", — говорится в сообщении.В среду в Сети распространилась видеозапись, на которой, как пишут СМИ, запечатлен конфликт между педагогом и учеником в одной из школ Ташкента. Сообщалось, что преподавательница напала на шестиклассника из-за просьбы объяснить материал на русском языке. Как заявила официальный представитель МИД Мария Захарова, Россия запросила у Узбекистана разъяснения по этому вопросу. Дипломат также отметила, что на встрече в ООН главы внешнеполитических ведомств двух стран Сергей Лавров и Бахтиер Саидов уделили особое внимание противодействию проявлениям нетерпимости на межэтнической почве.

https://ria.ru/20240926/tashkent-1974951011.html

https://ria.ru/20240924/chelyabinsk-1974472561.html

ташкент

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узбекистан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, ташкент, россия, узбекистан, мария захарова, сергей лавров, оон