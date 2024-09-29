https://ria.ru/20240929/ukraina-1975328610.html

В Кремле прокомментировали использование западных вооружений на Украине

В Кремле прокомментировали использование западных вооружений на Украине - РИА Новости, 29.09.2024

В Кремле прокомментировали использование западных вооружений на Украине

Российские военные и специалисты внимательно следят за использованием вооружений на Украине и фиксируют прямую вовлечённость Запада, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 29.09.2024

2024-09-29T11:45

2024-09-29T11:45

2024-09-29T11:46

специальная военная операция на украине

украина

россия

дмитрий песков

павел зарубин

в мире

нато

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/19/1886261071_0:245:3072:1973_1920x0_80_0_0_519a25632e06a5c53ee98405978ee042.jpg

МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Российские военные и специалисты внимательно следят за использованием вооружений на Украине и фиксируют прямую вовлечённость Запада, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в комментарии Павлу Зарубину. "Это, скорее, уже прерогатива наших специалистов, наших военных. Они внимательно следят за тем, какие именно вооружения и как используются. Именно они фиксируют прямую вовлечённость стран коллективного Запада в конфликте вокруг Украины, и они не будут ослаблять своего внимания", - заявил Песков в комментарии Павлу Зарубину, который опубликован в Telegram-канале журналиста. Так он ответил на вопрос о том, в какой момент может быть принято решение о реализации обновленной ядерной доктрины.

https://ria.ru/20240927/yadernaya_doktrina-1974977507.html

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

украина, россия, дмитрий песков, павел зарубин, в мире, нато, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф