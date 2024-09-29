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В Кремле прокомментировали использование западных вооружений на Украине - РИА Новости, 29.09.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:45 29.09.2024 (обновлено: 11:46 29.09.2024)
https://ria.ru/20240929/ukraina-1975328610.html
В Кремле прокомментировали использование западных вооружений на Украине
В Кремле прокомментировали использование западных вооружений на Украине - РИА Новости, 29.09.2024
В Кремле прокомментировали использование западных вооружений на Украине
Российские военные и специалисты внимательно следят за использованием вооружений на Украине и фиксируют прямую вовлечённость Запада, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 29.09.2024
2024-09-29T11:45
2024-09-29T11:46
специальная военная операция на украине
украина
россия
дмитрий песков
павел зарубин
в мире
нато
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Российские военные и специалисты внимательно следят за использованием вооружений на Украине и фиксируют прямую вовлечённость Запада, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в комментарии Павлу Зарубину. "Это, скорее, уже прерогатива наших специалистов, наших военных. Они внимательно следят за тем, какие именно вооружения и как используются. Именно они фиксируют прямую вовлечённость стран коллективного Запада в конфликте вокруг Украины, и они не будут ослаблять своего внимания", - заявил Песков в комментарии Павлу Зарубину, который опубликован в Telegram-канале журналиста. Так он ответил на вопрос о том, в какой момент может быть принято решение о реализации обновленной ядерной доктрины.
https://ria.ru/20240927/yadernaya_doktrina-1974977507.html
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украина, россия, дмитрий песков, павел зарубин, в мире, нато, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Дмитрий Песков, Павел Зарубин, В мире, НАТО, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
В Кремле прокомментировали использование западных вооружений на Украине

Песков: военные в РФ фиксируют прямую вовлечённость Запада в конфликт на Украине

© Фото : Staff Sgt. Marco GomezПогрузка военной помощи для Украины на базе ВВС США Довер
Погрузка военной помощи для Украины на базе ВВС США Довер - РИА Новости, 1920, 29.09.2024
© Фото : Staff Sgt. Marco Gomez
Погрузка военной помощи для Украины на базе ВВС США Довер. Архивное фото
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Российские военные и специалисты внимательно следят за использованием вооружений на Украине и фиксируют прямую вовлечённость Запада, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в комментарии Павлу Зарубину.
"Это, скорее, уже прерогатива наших специалистов, наших военных. Они внимательно следят за тем, какие именно вооружения и как используются. Именно они фиксируют прямую вовлечённость стран коллективного Запада в конфликте вокруг Украины, и они не будут ослаблять своего внимания", - заявил Песков в комментарии Павлу Зарубину, который опубликован в Telegram-канале журналиста.
Так он ответил на вопрос о том, в какой момент может быть принято решение о реализации обновленной ядерной доктрины.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 27.09.2024
Последний довод великих держав: Запад испугался предупреждения Путина
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияДмитрий ПесковПавел ЗарубинВ миреНАТОВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
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