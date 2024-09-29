https://ria.ru/20240929/ukraina-1975328610.html
В Кремле прокомментировали использование западных вооружений на Украине
В Кремле прокомментировали использование западных вооружений на Украине - РИА Новости, 29.09.2024
В Кремле прокомментировали использование западных вооружений на Украине
Российские военные и специалисты внимательно следят за использованием вооружений на Украине и фиксируют прямую вовлечённость Запада, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 29.09.2024
2024-09-29T11:45
2024-09-29T11:45
2024-09-29T11:46
специальная военная операция на украине
украина
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дмитрий песков
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вооруженные силы украины
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Российские военные и специалисты внимательно следят за использованием вооружений на Украине и фиксируют прямую вовлечённость Запада, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в комментарии Павлу Зарубину. "Это, скорее, уже прерогатива наших специалистов, наших военных. Они внимательно следят за тем, какие именно вооружения и как используются. Именно они фиксируют прямую вовлечённость стран коллективного Запада в конфликте вокруг Украины, и они не будут ослаблять своего внимания", - заявил Песков в комментарии Павлу Зарубину, который опубликован в Telegram-канале журналиста. Так он ответил на вопрос о том, в какой момент может быть принято решение о реализации обновленной ядерной доктрины.
https://ria.ru/20240927/yadernaya_doktrina-1974977507.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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В Кремле прокомментировали использование западных вооружений на Украине
Песков: военные в РФ фиксируют прямую вовлечённость Запада в конфликт на Украине