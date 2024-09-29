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В Израиле заявили об ударах по около 120 объектам "Хезболлы" в Ливане

В Израиле заявили об ударах по около 120 объектам "Хезболлы" в Ливане - РИА Новости, 29.09.2024

В Израиле заявили об ударах по около 120 объектам "Хезболлы" в Ливане

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила в Telegram-канале, что ВВС страны нанесли удары примерно по 120 объектам движения "Хезболлах" в Ливане, в том числе по... РИА Новости, 29.09.2024

2024-09-29T19:57

2024-09-29T19:57

2024-09-29T20:05

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обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила в Telegram-канале, что ВВС страны нанесли удары примерно по 120 объектам движения "Хезболлах" в Ливане, в том числе по штабам и инфраструктуре."В ходе ударов, основанных на разведданных, ВВС нанесли удары приблизительно по 120 террористическим объектам "Хезболлах" на юге Ливана и глубоко внутри ливанской территории. Среди пораженных объектов были значительные штабы, используемые различными подразделениями "Хезболлах", и террористическая инфраструктура, используемая членами "Хезболлах" для планирования и осуществления террористической деятельности против Государства Израиль", - сообщает армия.

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в мире, израиль, хезболла, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, ливан