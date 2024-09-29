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Израильская армия заявила об ударе по району Дахия в Бейруте
Израильская армия заявила об ударе по району Дахия в Бейруте - РИА Новости, 29.09.2024
Израильская армия заявила об ударе по району Дахия в Бейруте
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о нанесении точечного удара по району Дахия в Бейруте. РИА Новости, 29.09.2024
2024-09-29T14:51
2024-09-29T14:51
2024-09-29T15:22
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армия обороны израиля (цахал)
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МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о нанесении точечного удара по району Дахия в Бейруте."ЦАХАЛ нанесла точный удар по району Дахия в Бейруте", — говорится в сообщении армии в Telegram-канале.Как заявил пресс-секретарь Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) бригадный генерал Даниэль Хагари, ВВС Израиля в пятницу нанесли точечный авиаудар по главному штабу "Хезболлах" в Бейруте, который расположен под жилыми домами в центре района Дахия. В результате атаки был убит лидер "Хезболлах" Хасан Насрулла. Шиитское движение подтвердило гибель своего лидера.
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в мире, бейрут, израиль, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, хезболла, армия обороны израиля (цахал), хасан насрулла
В мире, Бейрут, Израиль, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024, Хезболла, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), Хасан Насрулла
Израильская армия заявила об ударе по району Дахия в Бейруте
Израильская армия заявила о точечном ударе по району Дахия в Бейруте