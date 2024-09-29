https://ria.ru/20240929/udar-1975346831.html

Израильская армия заявила об ударе по району Дахия в Бейруте

Израильская армия заявила об ударе по району Дахия в Бейруте - РИА Новости, 29.09.2024

Израильская армия заявила об ударе по району Дахия в Бейруте

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о нанесении точечного удара по району Дахия в Бейруте. РИА Новости, 29.09.2024

2024-09-29T14:51

2024-09-29T14:51

2024-09-29T15:22

в мире

бейрут

израиль

обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

хезболла

армия обороны израиля (цахал)

хасан насрулла

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/03/1907121966_0:11:1023:586_1920x0_80_0_0_f9052d61b8b3c441c2dbf198270320cf.jpg

МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о нанесении точечного удара по району Дахия в Бейруте."ЦАХАЛ нанесла точный удар по району Дахия в Бейруте", — говорится в сообщении армии в Telegram-канале.Как заявил пресс-секретарь Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) бригадный генерал Даниэль Хагари, ВВС Израиля в пятницу нанесли точечный авиаудар по главному штабу "Хезболлах" в Бейруте, который расположен под жилыми домами в центре района Дахия. В результате атаки был убит лидер "Хезболлах" Хасан Насрулла. Шиитское движение подтвердило гибель своего лидера.

https://ria.ru/20240927/voyna-1974935156.html

бейрут

израиль

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, бейрут, израиль, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, хезболла, армия обороны израиля (цахал), хасан насрулла