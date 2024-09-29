https://ria.ru/20240929/tsukerberg-1975301251.html

Состояние Цукерберга выросло в шесть раз из-за нового проекта, пишут СМИ

Состояние Цукерберга выросло в шесть раз из-за нового проекта, пишут СМИ - РИА Новости, 29.09.2024

Состояние Цукерберга выросло в шесть раз из-за нового проекта, пишут СМИ

Состояние основателя Meta* Марка Цукерберга увеличилось в шесть раз после запуска метавселенной Metaverse* и достигло $201 млрд, сообщает Bloomberg. РИА Новости, 29.09.2024

2024-09-29T03:15

2024-09-29T03:15

2024-09-29T04:17

в мире

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МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Состояние основателя Meta* Марка Цукерберга увеличилось в шесть раз после запуска метавселенной Metaverse* и достигло $201 млрд, сообщает Bloomberg."Благодаря рекордно высокой цене акций Meta* Platforms Inc., чистая стоимость активов Цукерберга выросла почти в шесть раз менее чем за два года до $201 млрд. Это первый раз, когда личное состояние миллиардера превысило отметку в $200 млрд", — отмечается в материале.Согласно индексу миллиардеров Bloomberg, Цукерберг переместился на четвертое место в списке 500 самых богатых людей мира после основателя SpaceX и Tesla Илона Маска, основателя Amazon Джеффа Безоса и основателя группы компаний Louis Vuitton Moët Hennessy Бернарда Арно.Компания Facebook* в 2021 году объявила о переименовании в Meta*. Ее создатель Марк Цукерберг заявил, что новый бренд делает акцент на метавселенной, где человек откажется от экранов и будет испытывать эффект присутствия в виртуальной реальности.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20240910/trump-1971775886.html

https://ria.ru/20240623/meta-1954866067.html

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в мире, марк цукерберг, илон маск, джефф безос, facebook