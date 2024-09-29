https://ria.ru/20240929/trevoga-1975386646.html

В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу

В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 29.09.2024

В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушную тревогу объявили в Сумской, Полтавской, Николаевской и Одесской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства... РИА Новости, 29.09.2024

2024-09-29T22:26

2024-09-29T22:26

2024-09-29T22:26

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Воздушную тревогу объявили в Сумской, Полтавской, Николаевской и Одесской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. С 20.38 (совпадает с мск) сигнал воздушной тревоги звучит в Сумской области. Позже ее объявили в Полтавской, Николаевской и Одесской областях. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20240929/vyory-1975242173.html

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одесская область, россия, украина, вооруженные силы украины, в мире