https://ria.ru/20240929/trevoga-1975296362.html
В шести областях Украины объявили воздушную тревогу
В шести областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 29.09.2024
В шести областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Киевской, Одесской, Николаевской, Сумской, Черниговской и Житомирской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты... РИА Новости, 29.09.2024
2024-09-29T00:32
2024-09-29T00:32
2024-09-29T00:38
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Киевской, Одесской, Николаевской, Сумской, Черниговской и Житомирской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны. Согласно данным ресурса, тревога в Николаевской области звучит с 22.52 мск субботы, в Сумской – с 23.49, в Одесской – с 0.07, в Киевской – с 0.14, в Житомирской – с 0.16, в Черниговской – с 0.22. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20240928/kherson-1975263717.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Житомирская область, Украина, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
В шести областях Украины объявили воздушную тревогу
В шести областях Украины объявили воздушную тревогу