Рейтинг@Mail.ru
Группировка "Восток" уничтожила до 135 военных ВСУ - РИА Новости, 29.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:17 29.09.2024 (обновлено: 12:26 29.09.2024)
https://ria.ru/20240929/svo-1975332640.html
Группировка "Восток" уничтожила до 135 военных ВСУ
Группировка "Восток" уничтожила до 135 военных ВСУ - РИА Новости, 29.09.2024
Группировка "Восток" уничтожила до 135 военных ВСУ
Украинские формирования потеряли до 135 военнослужащих, танк и боевую машину пехоты в зоне ответственности группировки войск "Восток", сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 29.09.2024
2024-09-29T12:17
2024-09-29T12:26
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
донецкая народная республика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/07/1964597288_0:47:3124:1804_1920x0_80_0_0_578e80a5d655c69d28e6f256d9c5f784.jpg
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Украинские формирования потеряли до 135 военнослужащих, танк и боевую машину пехоты в зоне ответственности группировки войск "Восток", сообщило Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Восток" в результате активных действий нанесли поражение живой силе и технике 72-й механизированной бригады ВСУ и 21-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Доброволье и Великая Новоселка Донецкой Народной Республики. Отражена контратака штурмовой группы ВСУ", - говорится в сообщении.Противник потерял до 135 военнослужащих, танк, боевую машину пехоты, девять автомобилей, 155-мм гаубицу Caesar производства Франции. Уничтожен склад боеприпасов, добавили в ведомстве.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/07/1964597288_70:0:2801:2048_1920x0_80_0_0_7f6f6e7cab11953b1e22e311b505655c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
вооруженные силы украины, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Донецкая Народная Республика
Группировка "Восток" уничтожила до 135 военных ВСУ

Минобороны: группировка "Восток" уничтожила до 135 военных ВСУ за сутки

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 29.09.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Украинские формирования потеряли до 135 военнослужащих, танк и боевую машину пехоты в зоне ответственности группировки войск "Восток", сообщило Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Восток" в результате активных действий нанесли поражение живой силе и технике 72-й механизированной бригады ВСУ и 21-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Доброволье и Великая Новоселка Донецкой Народной Республики. Отражена контратака штурмовой группы ВСУ", - говорится в сообщении.
Противник потерял до 135 военнослужащих, танк, боевую машину пехоты, девять автомобилей, 155-мм гаубицу Caesar производства Франции. Уничтожен склад боеприпасов, добавили в ведомстве.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныБезопасностьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Донецкая Народная Республика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала