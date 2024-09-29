https://ria.ru/20240929/svo-1975332640.html

Группировка "Восток" уничтожила до 135 военных ВСУ

Группировка "Восток" уничтожила до 135 военных ВСУ - РИА Новости, 29.09.2024

Группировка "Восток" уничтожила до 135 военных ВСУ

Украинские формирования потеряли до 135 военнослужащих, танк и боевую машину пехоты в зоне ответственности группировки войск "Восток", сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 29.09.2024

2024-09-29T12:17

2024-09-29T12:17

2024-09-29T12:26

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

донецкая народная республика

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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Украинские формирования потеряли до 135 военнослужащих, танк и боевую машину пехоты в зоне ответственности группировки войск "Восток", сообщило Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Восток" в результате активных действий нанесли поражение живой силе и технике 72-й механизированной бригады ВСУ и 21-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Доброволье и Великая Новоселка Донецкой Народной Республики. Отражена контратака штурмовой группы ВСУ", - говорится в сообщении.Противник потерял до 135 военнослужащих, танк, боевую машину пехоты, девять автомобилей, 155-мм гаубицу Caesar производства Франции. Уничтожен склад боеприпасов, добавили в ведомстве.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

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вооруженные силы украины, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), донецкая народная республика