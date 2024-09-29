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Группировка "Восток" уничтожила до 135 военных ВСУ
Группировка "Восток" уничтожила до 135 военных ВСУ - РИА Новости, 29.09.2024
Группировка "Восток" уничтожила до 135 военных ВСУ
Украинские формирования потеряли до 135 военнослужащих, танк и боевую машину пехоты в зоне ответственности группировки войск "Восток", сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 29.09.2024
2024-09-29T12:17
2024-09-29T12:17
2024-09-29T12:26
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
донецкая народная республика
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Украинские формирования потеряли до 135 военнослужащих, танк и боевую машину пехоты в зоне ответственности группировки войск "Восток", сообщило Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Восток" в результате активных действий нанесли поражение живой силе и технике 72-й механизированной бригады ВСУ и 21-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Доброволье и Великая Новоселка Донецкой Народной Республики. Отражена контратака штурмовой группы ВСУ", - говорится в сообщении.Противник потерял до 135 военнослужащих, танк, боевую машину пехоты, девять автомобилей, 155-мм гаубицу Caesar производства Франции. Уничтожен склад боеприпасов, добавили в ведомстве.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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вооруженные силы украины, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Донецкая Народная Республика
Группировка "Восток" уничтожила до 135 военных ВСУ
Минобороны: группировка "Восток" уничтожила до 135 военных ВСУ за сутки