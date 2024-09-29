Группировка "Центр" отразила четыре контратаки ВСУ
Минобороны: группировка "Центр" отразила четыре контратаки ВСУ за сутки
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкВоеннослужащие артиллерийского расчета САУ "Пион" в зоне проведения специальной военной операции
Военнослужащие артиллерийского расчета САУ "Пион" в зоне проведения специальной военной операции. Архивное фото
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Российская группировка "Центр" нанесла поражение живой силе и технике шести украинских бригад в различных районах ДНР, потери противника составили до 620 военнослужащих, сообщило в воскресенье Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 24-й, 67-й, 110-й, 151-й механизированных, 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ и 119-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Александро-Калиново, Даченское, Горняк, Тарасовка, Курахово и Красноармейск Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке российского военного ведомства.
Кроме того, отражены четыре контратаки штурмовых групп ВСУ.
"Потери противника составили до 620 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, пять автомобилей, два 152 мм орудия Д-20, 152 мм гаубица "Мста-Б", четыре 122 мм гаубицы Д-30. Уничтожен склад боеприпасов", - добавили в МО РФ.
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