https://ria.ru/20240929/svo-1975332363.html

Группировка "Центр" отразила четыре контратаки ВСУ

Группировка "Центр" отразила четыре контратаки ВСУ - РИА Новости, 29.09.2024

Группировка "Центр" отразила четыре контратаки ВСУ

Российская группировка "Центр" нанесла поражение живой силе и технике шести украинских бригад в различных районах ДНР, потери противника составили до 620... РИА Новости, 29.09.2024

2024-09-29T12:13

2024-09-29T12:13

2024-09-29T12:26

специальная военная операция на украине

безопасность

донецкая народная республика

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Российская группировка "Центр" нанесла поражение живой силе и технике шести украинских бригад в различных районах ДНР, потери противника составили до 620 военнослужащих, сообщило в воскресенье Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 24-й, 67-й, 110-й, 151-й механизированных, 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ и 119-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Александро-Калиново, Даченское, Горняк, Тарасовка, Курахово и Красноармейск Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке российского военного ведомства.Кроме того, отражены четыре контратаки штурмовых групп ВСУ."Потери противника составили до 620 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, пять автомобилей, два 152 мм орудия Д-20, 152 мм гаубица "Мста-Б", четыре 122 мм гаубицы Д-30. Уничтожен склад боеприпасов", - добавили в МО РФ.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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безопасность, донецкая народная республика, министерство обороны рф (минобороны рф)