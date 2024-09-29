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Группировка "Центр" отразила четыре контратаки ВСУ - РИА Новости, 29.09.2024
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12:13 29.09.2024 (обновлено: 12:26 29.09.2024)
https://ria.ru/20240929/svo-1975332363.html
Группировка "Центр" отразила четыре контратаки ВСУ
Группировка "Центр" отразила четыре контратаки ВСУ - РИА Новости, 29.09.2024
Группировка "Центр" отразила четыре контратаки ВСУ
Российская группировка "Центр" нанесла поражение живой силе и технике шести украинских бригад в различных районах ДНР, потери противника составили до 620... РИА Новости, 29.09.2024
2024-09-29T12:13
2024-09-29T12:26
специальная военная операция на украине
безопасность
донецкая народная республика
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Российская группировка "Центр" нанесла поражение живой силе и технике шести украинских бригад в различных районах ДНР, потери противника составили до 620 военнослужащих, сообщило в воскресенье Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 24-й, 67-й, 110-й, 151-й механизированных, 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ и 119-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Александро-Калиново, Даченское, Горняк, Тарасовка, Курахово и Красноармейск Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке российского военного ведомства.Кроме того, отражены четыре контратаки штурмовых групп ВСУ."Потери противника составили до 620 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, пять автомобилей, два 152 мм орудия Д-20, 152 мм гаубица "Мста-Б", четыре 122 мм гаубицы Д-30. Уничтожен склад боеприпасов", - добавили в МО РФ.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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безопасность, донецкая народная республика, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Донецкая Народная Республика, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Группировка "Центр" отразила четыре контратаки ВСУ

Минобороны: группировка "Центр" отразила четыре контратаки ВСУ за сутки

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкВоеннослужащие артиллерийского расчета САУ "Пион" в зоне проведения специальной военной операции
Военнослужащие артиллерийского расчета САУ Пион в зоне проведения специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 29.09.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Военнослужащие артиллерийского расчета САУ "Пион" в зоне проведения специальной военной операции. Архивное фото
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Российская группировка "Центр" нанесла поражение живой силе и технике шести украинских бригад в различных районах ДНР, потери противника составили до 620 военнослужащих, сообщило в воскресенье Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 24-й, 67-й, 110-й, 151-й механизированных, 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ и 119-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Александро-Калиново, Даченское, Горняк, Тарасовка, Курахово и Красноармейск Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке российского военного ведомства.
Кроме того, отражены четыре контратаки штурмовых групп ВСУ.
"Потери противника составили до 620 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, пять автомобилей, два 152 мм орудия Д-20, 152 мм гаубица "Мста-Б", четыре 122 мм гаубицы Д-30. Уничтожен склад боеприпасов", - добавили в МО РФ.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьДонецкая Народная РеспубликаМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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