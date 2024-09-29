Рейтинг@Mail.ru
США предупреждали Израиль об угрозе региональной войны, пишут СМИ - РИА Новости, 29.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:24 29.09.2024 (обновлено: 07:30 29.09.2024)
https://ria.ru/20240929/ssha-1975307308.html
США предупреждали Израиль об угрозе региональной войны, пишут СМИ
США предупреждали Израиль об угрозе региональной войны, пишут СМИ - РИА Новости, 29.09.2024
США предупреждали Израиль об угрозе региональной войны, пишут СМИ
США предупреждали Израиль, что убийство генсека ливанского движения "Хезболлах" Хасана Насруллы может спровоцировать региональную войну, сообщает газета... РИА Новости, 29.09.2024
2024-09-29T05:24
2024-09-29T07:30
в мире
израиль
сша
ливан
хасан насрулла
биньямин нетаньяху
хезболла
хамас
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1f/1906441874_0:0:1993:1121_1920x0_80_0_0_c6bc283412688d26df5f9ae4ba1c4824.jpg
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. США предупреждали Израиль, что убийство генсека ливанского движения "Хезболлах" Хасана Насруллы может спровоцировать региональную войну, сообщает газета Washington Post со ссылкой на высокопоставленных американских и израильских чиновников. По данным газеты, еще до атак палестинского движения ХАМАС 7 октября 2023 года Израиль планировал нанести превентивный удар по "Хезболлах" и ликвидировать его главу Насруллу, поскольку опасался удара со стороны движения. "Президент (США Джо – ред.) Байден позвонил премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху и заявил ему, что убийство Насруллы спровоцирует региональную войну и попросил его воздержаться от ударов", - пишет издание. С прошлой недели ВВС Израиля осуществляют массированные удары по объектам "Хезболлах" в разных районах Ливана. Было зафиксировано также несколько точечных авиаударов по Бейруту, в результате которых были ликвидированы высокопоставленные командиры "Хезболлах", включая генсекретаря Хасана Насруллу. К настоящему моменту армия Израиля отчиталась об ударах по нескольким тысячам целей "Хезболлах". Наблюдатели отмечают, что с такой интенсивностью Израиль не атаковал "Хезболлах" со Второй Ливанской войны 2006 года. "Хезболлах" отвечает ракетными обстрелами преимущественно по северу Израиля, однако дальность ракетных атак значительно увеличилась в последние дни. Ежедневно фиксируются десятки залпов по израильским населенным пунктам, в ходе которых случаются попадания в жилые дома, что приводит к ранениям. Ситуация на израильско-ливанской границе обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года. Напряженность нарастает на фоне заявлений израильских военных о подготовке к наземной операции на территории Ливана.
https://ria.ru/20240928/israel-1975290206.html
https://ria.ru/20240928/likvidatsiya-1975291549.html
израиль
сша
ливан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1f/1906441874_166:0:1661:1121_1920x0_80_0_0_09343ba36826ee37f40943bc4bebd554.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, израиль, сша, ливан, хасан насрулла, биньямин нетаньяху, хезболла, хамас, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Израиль, США, Ливан, Хасан Насрулла, Биньямин Нетаньяху, Хезболла, ХАМАС, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
США предупреждали Израиль об угрозе региональной войны, пишут СМИ

WP: США предупреждали Израиль о региональной войне в случае убийства Насруллы

© ЦАХАЛИзраильские военные
Израильские военные - РИА Новости, 1920, 29.09.2024
© ЦАХАЛ
Израильские военные . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. США предупреждали Израиль, что убийство генсека ливанского движения "Хезболлах" Хасана Насруллы может спровоцировать региональную войну, сообщает газета Washington Post со ссылкой на высокопоставленных американских и израильских чиновников.
По данным газеты, еще до атак палестинского движения ХАМАС 7 октября 2023 года Израиль планировал нанести превентивный удар по "Хезболлах" и ликвидировать его главу Насруллу, поскольку опасался удара со стороны движения.
Генеральный секретарь ливанской шиитской политической партии и военизированной организации Хезболла Хасан Насрулла - РИА Новости, 1920, 28.09.2024
СМИ раскрыли причины израильского удара по генсеку "Хезболлы"
28 сентября, 23:03
"Президент (США Джо – ред.) Байден позвонил премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху и заявил ему, что убийство Насруллы спровоцирует региональную войну и попросил его воздержаться от ударов", - пишет издание.
С прошлой недели ВВС Израиля осуществляют массированные удары по объектам "Хезболлах" в разных районах Ливана. Было зафиксировано также несколько точечных авиаударов по Бейруту, в результате которых были ликвидированы высокопоставленные командиры "Хезболлах", включая генсекретаря Хасана Насруллу. К настоящему моменту армия Израиля отчиталась об ударах по нескольким тысячам целей "Хезболлах". Наблюдатели отмечают, что с такой интенсивностью Израиль не атаковал "Хезболлах" со Второй Ливанской войны 2006 года.
"Хезболлах" отвечает ракетными обстрелами преимущественно по северу Израиля, однако дальность ракетных атак значительно увеличилась в последние дни. Ежедневно фиксируются десятки залпов по израильским населенным пунктам, в ходе которых случаются попадания в жилые дома, что приводит к ранениям.
Ситуация на израильско-ливанской границе обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года. Напряженность нарастает на фоне заявлений израильских военных о подготовке к наземной операции на территории Ливана.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 28.09.2024
Нетаньяху косвенно сообщил, когда принял решение ликвидировать Насруллу
28 сентября, 23:16
 
В миреИзраильСШАЛиванХасан НасруллаБиньямин НетаньяхуХезболлаХАМАСОбострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала