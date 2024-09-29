США предупреждали Израиль об угрозе региональной войны, пишут СМИ
WP: США предупреждали Израиль о региональной войне в случае убийства Насруллы
© ЦАХАЛИзраильские военные
© ЦАХАЛ
Израильские военные . Архивное фото
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. США предупреждали Израиль, что убийство генсека ливанского движения "Хезболлах" Хасана Насруллы может спровоцировать региональную войну, сообщает газета Washington Post со ссылкой на высокопоставленных американских и израильских чиновников.
По данным газеты, еще до атак палестинского движения ХАМАС 7 октября 2023 года Израиль планировал нанести превентивный удар по "Хезболлах" и ликвидировать его главу Насруллу, поскольку опасался удара со стороны движения.
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"Президент (США Джо – ред.) Байден позвонил премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху и заявил ему, что убийство Насруллы спровоцирует региональную войну и попросил его воздержаться от ударов", - пишет издание.
С прошлой недели ВВС Израиля осуществляют массированные удары по объектам "Хезболлах" в разных районах Ливана. Было зафиксировано также несколько точечных авиаударов по Бейруту, в результате которых были ликвидированы высокопоставленные командиры "Хезболлах", включая генсекретаря Хасана Насруллу. К настоящему моменту армия Израиля отчиталась об ударах по нескольким тысячам целей "Хезболлах". Наблюдатели отмечают, что с такой интенсивностью Израиль не атаковал "Хезболлах" со Второй Ливанской войны 2006 года.
"Хезболлах" отвечает ракетными обстрелами преимущественно по северу Израиля, однако дальность ракетных атак значительно увеличилась в последние дни. Ежедневно фиксируются десятки залпов по израильским населенным пунктам, в ходе которых случаются попадания в жилые дома, что приводит к ранениям.
Ситуация на израильско-ливанской границе обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года. Напряженность нарастает на фоне заявлений израильских военных о подготовке к наземной операции на территории Ливана.
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