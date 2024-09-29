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США предупреждали Израиль об угрозе региональной войны, пишут СМИ

США предупреждали Израиль об угрозе региональной войны, пишут СМИ - РИА Новости, 29.09.2024

США предупреждали Израиль об угрозе региональной войны, пишут СМИ

США предупреждали Израиль, что убийство генсека ливанского движения "Хезболлах" Хасана Насруллы может спровоцировать региональную войну, сообщает газета... РИА Новости, 29.09.2024

2024-09-29T05:24

2024-09-29T05:24

2024-09-29T07:30

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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. США предупреждали Израиль, что убийство генсека ливанского движения "Хезболлах" Хасана Насруллы может спровоцировать региональную войну, сообщает газета Washington Post со ссылкой на высокопоставленных американских и израильских чиновников. По данным газеты, еще до атак палестинского движения ХАМАС 7 октября 2023 года Израиль планировал нанести превентивный удар по "Хезболлах" и ликвидировать его главу Насруллу, поскольку опасался удара со стороны движения. "Президент (США Джо – ред.) Байден позвонил премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху и заявил ему, что убийство Насруллы спровоцирует региональную войну и попросил его воздержаться от ударов", - пишет издание. С прошлой недели ВВС Израиля осуществляют массированные удары по объектам "Хезболлах" в разных районах Ливана. Было зафиксировано также несколько точечных авиаударов по Бейруту, в результате которых были ликвидированы высокопоставленные командиры "Хезболлах", включая генсекретаря Хасана Насруллу. К настоящему моменту армия Израиля отчиталась об ударах по нескольким тысячам целей "Хезболлах". Наблюдатели отмечают, что с такой интенсивностью Израиль не атаковал "Хезболлах" со Второй Ливанской войны 2006 года. "Хезболлах" отвечает ракетными обстрелами преимущественно по северу Израиля, однако дальность ракетных атак значительно увеличилась в последние дни. Ежедневно фиксируются десятки залпов по израильским населенным пунктам, в ходе которых случаются попадания в жилые дома, что приводит к ранениям. Ситуация на израильско-ливанской границе обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года. Напряженность нарастает на фоне заявлений израильских военных о подготовке к наземной операции на территории Ливана.

https://ria.ru/20240928/israel-1975290206.html

https://ria.ru/20240928/likvidatsiya-1975291549.html

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в мире, израиль, сша, ливан, хасан насрулла, биньямин нетаньяху, хезболла, хамас, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024