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"Оказались в ловушке". На Западе сделали заявление о Донбассе
"Оказались в ловушке". На Западе сделали заявление о Донбассе - РИА Новости, 30.09.2024
"Оказались в ловушке". На Западе сделали заявление о Донбассе
Лучшая, 72-я бригада ВСУ оказалась в ловушке в Угледаре, заявил британский эксперт Александр Меркурис в эфире YouTube-канала Duran. РИА Новости, 30.09.2024
2024-09-29T22:41
2024-09-29T22:41
2024-09-30T00:05
специальная военная операция на украине
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угледар
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донецкая народная республика
денис пушилин
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Лучшая, 72-я бригада ВСУ оказалась в ловушке в Угледаре, заявил британский эксперт Александр Меркурис в эфире YouTube-канала Duran."Угледар представляет собой основу обороны ВСУ в Южном Донбассе. Теперь он вот-вот падет. <…> А 72-я бригада, одно из лучших военных подразделений в украинской армии, оказалась в ловушке", — отметил он.По словам эксперта, украинская армия несет ужасные потери. При этом у них буквально нет пути к отступлению, потому что российские войска контролируют все дороги, пояснил аналитик."Это абсолютная катастрофа. И это только одна катастрофа среди многих других", — резюмировал Меркурис.В среду глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил, что боевые действия идут уже в Угледаре. Как отметил его советник Игорь Кимаковский, российские военные взяли гарнизон ВСУ в этом городе в клещи. По его словам, ротация украинских боевиков там уже практически невозможна.
https://ria.ru/20240929/zelenskiy-1975376947.html
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"Оказались в ловушке". На Западе сделали заявление о Донбассе
Меркурис: лучшая 72-я бригада ВСУ оказалась в ловушке в Угледаре