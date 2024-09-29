Рейтинг@Mail.ru
"Оказались в ловушке". На Западе сделали заявление о Донбассе - РИА Новости, 30.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:41 29.09.2024 (обновлено: 00:05 30.09.2024)
https://ria.ru/20240929/spetsoperatsiya-1975387214.html
"Оказались в ловушке". На Западе сделали заявление о Донбассе
"Оказались в ловушке". На Западе сделали заявление о Донбассе - РИА Новости, 30.09.2024
"Оказались в ловушке". На Западе сделали заявление о Донбассе
Лучшая, 72-я бригада ВСУ оказалась в ловушке в Угледаре, заявил британский эксперт Александр Меркурис в эфире YouTube-канала Duran. РИА Новости, 30.09.2024
2024-09-29T22:41
2024-09-30T00:05
специальная военная операция на украине
в мире
угледар
донбасс
донецкая народная республика
денис пушилин
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1b/1968682272_0:196:3072:1924_1920x0_80_0_0_4993a671c9237ee7e2ab96a39a109268.jpg
МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Лучшая, 72-я бригада ВСУ оказалась в ловушке в Угледаре, заявил британский эксперт Александр Меркурис в эфире YouTube-канала Duran."Угледар представляет собой основу обороны ВСУ в Южном Донбассе. Теперь он вот-вот падет. &lt;…&gt; А 72-я бригада, одно из лучших военных подразделений в украинской армии, оказалась в ловушке", — отметил он.По словам эксперта, украинская армия несет ужасные потери. При этом у них буквально нет пути к отступлению, потому что российские войска контролируют все дороги, пояснил аналитик."Это абсолютная катастрофа. И это только одна катастрофа среди многих других", — резюмировал Меркурис.В среду глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил, что боевые действия идут уже в Угледаре. Как отметил его советник Игорь Кимаковский, российские военные взяли гарнизон ВСУ в этом городе в клещи. По его словам, ротация украинских боевиков там уже практически невозможна.
https://ria.ru/20240929/zelenskiy-1975376947.html
https://ria.ru/20240929/spetsoperatsiya-1975360650.html
угледар
донбасс
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1b/1968682272_184:0:2915:2048_1920x0_80_0_0_c70af0b765e470b979247ac25f9be0ce.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, угледар, донбасс, донецкая народная республика, денис пушилин, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Угледар, Донбасс, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, Вооруженные силы Украины
"Оказались в ловушке". На Западе сделали заявление о Донбассе

Меркурис: лучшая 72-я бригада ВСУ оказалась в ловушке в Угледаре

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкВоеннослужащие артиллерийского расчета САУ "Пион" в зоне проведения специальной военной операции
Военнослужащие артиллерийского расчета САУ Пион в зоне проведения специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 29.09.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Военнослужащие артиллерийского расчета САУ "Пион" в зоне проведения специальной военной операции. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Лучшая, 72-я бригада ВСУ оказалась в ловушке в Угледаре, заявил британский эксперт Александр Меркурис в эфире YouTube-канала Duran.
"Угледар представляет собой основу обороны ВСУ в Южном Донбассе. Теперь он вот-вот падет. <…> А 72-я бригада, одно из лучших военных подразделений в украинской армии, оказалась в ловушке", — отметил он.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 29.09.2024
"Куда бежать и что делать". В Киеве набросились на Зеленского
Вчера, 20:03
По словам эксперта, украинская армия несет ужасные потери. При этом у них буквально нет пути к отступлению, потому что российские войска контролируют все дороги, пояснил аналитик.
"Это абсолютная катастрофа. И это только одна катастрофа среди многих других", — резюмировал Меркурис.
В среду глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил, что боевые действия идут уже в Угледаре. Как отметил его советник Игорь Кимаковский, российские военные взяли гарнизон ВСУ в этом городе в клещи. По его словам, ротация украинских боевиков там уже практически невозможна.
Штурмовые подразделения ВС России в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 29.09.2024
"В самых разных местах". В США забили тревогу из-за катастрофы на Украине
Вчера, 16:59
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУгледарДонбассДонецкая Народная РеспубликаДенис ПушилинВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала