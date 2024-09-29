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"В самых разных местах". В США забили тревогу из-за катастрофы на Украине
"В самых разных местах". В США забили тревогу из-за катастрофы на Украине - РИА Новости, 29.09.2024
"В самых разных местах". В США забили тревогу из-за катастрофы на Украине
Украинская армия может потерпеть крах на ключевых участках Восточного фронта, предположил американский политолог и эксперт по международным отношениям профессор РИА Новости, 29.09.2024
2024-09-29T16:59
2024-09-29T16:59
2024-09-29T16:59
специальная военная операция на украине
в мире
угледар
донецкая народная республика
джон миршаймер
денис пушилин
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Украинская армия может потерпеть крах на ключевых участках Восточного фронта, предположил американский политолог и эксперт по международным отношениям профессор Джон Миршаймер в эфире YouTube-канала Daniel Davis / Deep Dive."Администрация Байдена определенно не хочет, чтобы до ноябрьских выборов все пошло наперекосяк, но это очень вероятно. <…> Если вы посмотрите на то, что происходит в таких местах, как Угледар и на некоторых других участках Восточного фронта, то станет ясно, что у украинцев действительно большие проблемы, и они могут потерпеть крах в самых разных местах", — отметил он.По словам профессора, обвала по всей линии фронта может и не произойти, но украинским войскам не удастся удержать оборону в нескольких ключевых местах. Эксперт добавил, что Белый дом отчаянно пытаться переломить эту ситуацию, но реальных способов исправить положение ВСУ нет."Это будет катастрофично", — резюмировал Миршаймер.В среду глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил, что боевые действия идут уже в Угледаре. Как отметил его советник Игорь Кимаковский, российские военные взяли гарнизон ВСУ в этом городе в клещи, охватив населенный пункт с двух сторон. По его словам, ротация украинских боевиков там уже практически невозможна.
https://ria.ru/20240929/kurskaya_oblast-1975358637.html
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в мире, угледар, донецкая народная республика, джон миршаймер, денис пушилин, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Угледар, Донецкая Народная Республика, Джон Миршаймер, Денис Пушилин, Вооруженные силы Украины
"В самых разных местах". В США забили тревогу из-за катастрофы на Украине
Миршаймер: ВСУ на грани краха на ключевых участках фронта