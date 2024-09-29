https://ria.ru/20240929/spetsoperatsiya-1975332963.html

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в Запорожской и Николаевской областях

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в Запорожской и Николаевской областях - РИА Новости, 29.09.2024

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в Запорожской и Николаевской областях

Группировка "Днепр" уничтожила три склада боеприпасов, ВСУ потеряли до 80 военнослужащих, танк и БМП, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 29.09.2024

2024-09-29T12:21

2024-09-29T12:21

2024-09-29T12:24

специальная военная операция на украине

безопасность

вооруженные силы украины

россия

николаевская область

запорожская область

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Группировка "Днепр" уничтожила три склада боеприпасов, ВСУ потеряли до 80 военнослужащих, танк и БМП, сообщили в Минобороны РФ."Подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено поражение формированиям 35-й бригады морской пехоты, 123-й бригады теробороны и 15-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Копани, Малая Токмачка Запорожской области и Котлярево Николаевской области", - говорится в сводке министерства.По данным ведомства, потери ВСУ составили до 80 военнослужащих, танк, боевая машина пехоты, четыре автомобиля и радиолокационная станция зенитного ракетного комплекса IRIS-T производства ФРГ."Уничтожены три склада боеприпасов", - сообщили в Минобороны.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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николаевская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, вооруженные силы украины, россия, николаевская область, запорожская область, министерство обороны рф (минобороны рф)