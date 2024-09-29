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Минобороны рассказало о потерях ВСУ в Запорожской и Николаевской областях - РИА Новости, 29.09.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
12:21 29.09.2024 (обновлено: 12:24 29.09.2024)
https://ria.ru/20240929/spetsoperatsiya-1975332963.html
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в Запорожской и Николаевской областях
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в Запорожской и Николаевской областях - РИА Новости, 29.09.2024
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в Запорожской и Николаевской областях
Группировка "Днепр" уничтожила три склада боеприпасов, ВСУ потеряли до 80 военнослужащих, танк и БМП, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 29.09.2024
2024-09-29T12:21
2024-09-29T12:24
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы украины
россия
николаевская область
запорожская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Группировка "Днепр" уничтожила три склада боеприпасов, ВСУ потеряли до 80 военнослужащих, танк и БМП, сообщили в Минобороны РФ."Подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено поражение формированиям 35-й бригады морской пехоты, 123-й бригады теробороны и 15-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Копани, Малая Токмачка Запорожской области и Котлярево Николаевской области", - говорится в сводке министерства.По данным ведомства, потери ВСУ составили до 80 военнослужащих, танк, боевая машина пехоты, четыре автомобиля и радиолокационная станция зенитного ракетного комплекса IRIS-T производства ФРГ."Уничтожены три склада боеприпасов", - сообщили в Минобороны.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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безопасность, вооруженные силы украины, россия, николаевская область, запорожская область, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Россия, Николаевская область, Запорожская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в Запорожской и Николаевской областях

МО: ВСУ в Запорожской и Николаевской областях потеряли до 80 боевиков за сутки

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа РСЗО "Град" ВС РФ в зоне СВО
Боевая работа РСЗО Град ВС РФ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 29.09.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Боевая работа РСЗО "Град" ВС РФ в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Группировка "Днепр" уничтожила три склада боеприпасов, ВСУ потеряли до 80 военнослужащих, танк и БМП, сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено поражение формированиям 35-й бригады морской пехоты, 123-й бригады теробороны и 15-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Копани, Малая Токмачка Запорожской области и Котлярево Николаевской области", - говорится в сводке министерства.
По данным ведомства, потери ВСУ составили до 80 военнослужащих, танк, боевая машина пехоты, четыре автомобиля и радиолокационная станция зенитного ракетного комплекса IRIS-T производства ФРГ.
"Уничтожены три склада боеприпасов", - сообщили в Минобороны.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьВооруженные силы УкраиныРоссияНиколаевская областьЗапорожская областьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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