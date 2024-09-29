Бойцы "Юга" отразили три контратаки ВСУ за сутки
МО РФ: ВСУ за сутки потеряли до 610 боевиков в зоне действия группировки "Юг"
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкШтурмовые подразделения ВС РФ в зоне СВО
Штурмовые подразделения ВС РФ в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи, отразили три атаки, уничтожили четыре склада боеприпасов, ВСУ потеряли до 610 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи, нанесли поражение формированиям 54-й механизированной бригады ВСУ, 18-й бригады нацгвардии и "Иностранного легиона" в районах населенных пунктов Константиновка и Северск Донецкой Народной Республики. Отражены три контратаки штурмовых групп противника", - говорится в сводке министерства.
По данным ведомства, ВСУ потеряли до 610 военнослужащих, девять автомобилей, 155-мм гаубицу FH-70 производства Великобритании, два 152-мм орудия Д-20, 152-мм гаубицу "Мста-Б", три 122-мм гаубицы Д-30, две 105-мм гаубицы L-119 производства Великобритании и станцию радиоэлектронной борьбы "Буковель-AD".
"Уничтожено четыре склада боеприпасов", - сообщили в Минобороны.
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