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Бойцы "Юга" отразили три контратаки ВСУ за сутки - РИА Новости, 29.09.2024
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12:15 29.09.2024 (обновлено: 12:30 29.09.2024)
https://ria.ru/20240929/spetsoperatsiya-1975332456.html
Бойцы "Юга" отразили три контратаки ВСУ за сутки
Бойцы "Юга" отразили три контратаки ВСУ за сутки - РИА Новости, 29.09.2024
Бойцы "Юга" отразили три контратаки ВСУ за сутки
Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи, отразили три атаки, уничтожили четыре склада боеприпасов, ВСУ потеряли до 610... РИА Новости, 29.09.2024
2024-09-29T12:15
2024-09-29T12:30
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
безопасность
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи, отразили три атаки, уничтожили четыре склада боеприпасов, ВСУ потеряли до 610 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи, нанесли поражение формированиям 54-й механизированной бригады ВСУ, 18-й бригады нацгвардии и "Иностранного легиона" в районах населенных пунктов Константиновка и Северск Донецкой Народной Республики. Отражены три контратаки штурмовых групп противника", - говорится в сводке министерства.По данным ведомства, ВСУ потеряли до 610 военнослужащих, девять автомобилей, 155-мм гаубицу FH-70 производства Великобритании, два 152-мм орудия Д-20, 152-мм гаубицу "Мста-Б", три 122-мм гаубицы Д-30, две 105-мм гаубицы L-119 производства Великобритании и станцию радиоэлектронной борьбы "Буковель-AD"."Уничтожено четыре склада боеприпасов", - сообщили в Минобороны.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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россия, вооруженные силы украины, безопасность, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Бойцы "Юга" отразили три контратаки ВСУ за сутки

МО РФ: ВСУ за сутки потеряли до 610 боевиков в зоне действия группировки "Юг"

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкШтурмовые подразделения ВС РФ в зоне СВО
Штурмовые подразделения ВС РФ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 29.09.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Штурмовые подразделения ВС РФ в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи, отразили три атаки, уничтожили четыре склада боеприпасов, ВСУ потеряли до 610 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи, нанесли поражение формированиям 54-й механизированной бригады ВСУ, 18-й бригады нацгвардии и "Иностранного легиона" в районах населенных пунктов Константиновка и Северск Донецкой Народной Республики. Отражены три контратаки штурмовых групп противника", - говорится в сводке министерства.
По данным ведомства, ВСУ потеряли до 610 военнослужащих, девять автомобилей, 155-мм гаубицу FH-70 производства Великобритании, два 152-мм орудия Д-20, 152-мм гаубицу "Мста-Б", три 122-мм гаубицы Д-30, две 105-мм гаубицы L-119 производства Великобритании и станцию радиоэлектронной борьбы "Буковель-AD".
"Уничтожено четыре склада боеприпасов", - сообщили в Минобороны.
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