https://ria.ru/20240929/sirius-1975378265.html

Патриарх Кирилл посетил федеральную территорию "Сириус"

Патриарх Кирилл посетил федеральную территорию "Сириус" - РИА Новости, 29.09.2024

Патриарх Кирилл посетил федеральную территорию "Сириус"

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл посетил в воскресенье лабораторный комплекс научно-технологического университета "Сириус", сообщается на сайте РПЦ. РИА Новости, 29.09.2024

2024-09-29T20:24

2024-09-29T20:24

2024-09-29T22:28

религия

патриарх кирилл (владимир гундяев)

русская православная церковь

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МОСКВА, 29 сен – РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл посетил в воскресенье лабораторный комплекс научно-технологического университета "Сириус", сообщается на сайте РПЦ. Патриарх Кирилл совершает в воскресенье первосвятительский визит в Сочинскую епархию. "Для Его Святейшества была проведена экскурсия по лабораторному комплексу Научно-технологического университета "Сириус". В ходе экскурсии Его Святейшеству продемонстрировали учебные лаборатории, ознакомили с информационными стендами и рассказали о научном потенциале комплекса, его богатой материальной базе", - сообщается на сайте Русской православной церкви. Патриарх также посетил комплексный стенд орбитального корабля "Буран", который был создан в 1983 году в НПО "Молния" и находился в НПО "Энергия" для проведения комплексных испытаний электроники и двигателей. В 2017 году он был передан Образовательному центру "Сириус" и установлен в Парке науки и искусства "Сириус". Также патриарх ознакомился со строительством концертно-театрального комплекса "Сириус" и посетил образовательный центр "Сириус". Лабораторный комплекс научно-технологического университета "Сириус" был открыт в 2022 году. Он позволяет одновременно проводить исследования по химии, генетике, иммунобиологии, молекулярной и клеточной биологии и другим наукам. Площадь комплекса — более 9 тысяч квадратных метров, в его составе — 13 ресурсных центров и 123 лабораторных помещения. В настоящее время идет работа над второй очередью лабораторного комплекса. В результате площадь комплекса увеличится еще на 7 тысяч квадратных метров, появятся ресурсный центр доклинических исследований, более 100 лабораторных помещений.

https://ria.ru/20240302/patriarkh-1930775475.html

https://ria.ru/20240303/patriarkh-1930866172.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

патриарх кирилл (владимир гундяев), русская православная церковь