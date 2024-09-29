Рейтинг@Mail.ru
Патриарх Кирилл посетил федеральную территорию "Сириус" - РИА Новости, 29.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
 
20:24 29.09.2024 (обновлено: 22:28 29.09.2024)
https://ria.ru/20240929/sirius-1975378265.html
Патриарх Кирилл посетил федеральную территорию "Сириус"
Патриарх Кирилл посетил федеральную территорию "Сириус" - РИА Новости, 29.09.2024
Патриарх Кирилл посетил федеральную территорию "Сириус"
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл посетил в воскресенье лабораторный комплекс научно-технологического университета "Сириус", сообщается на сайте РПЦ. РИА Новости, 29.09.2024
2024-09-29T20:24
2024-09-29T22:28
религия
патриарх кирилл (владимир гундяев)
русская православная церковь
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1d/1975378459_0:93:1280:813_1920x0_80_0_0_831014b93f94957b7a95d76ce8ef4565.jpg
МОСКВА, 29 сен – РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл посетил в воскресенье лабораторный комплекс научно-технологического университета "Сириус", сообщается на сайте РПЦ. Патриарх Кирилл совершает в воскресенье первосвятительский визит в Сочинскую епархию. "Для Его Святейшества была проведена экскурсия по лабораторному комплексу Научно-технологического университета "Сириус". В ходе экскурсии Его Святейшеству продемонстрировали учебные лаборатории, ознакомили с информационными стендами и рассказали о научном потенциале комплекса, его богатой материальной базе", - сообщается на сайте Русской православной церкви. Патриарх также посетил комплексный стенд орбитального корабля "Буран", который был создан в 1983 году в НПО "Молния" и находился в НПО "Энергия" для проведения комплексных испытаний электроники и двигателей. В 2017 году он был передан Образовательному центру "Сириус" и установлен в Парке науки и искусства "Сириус". Также патриарх ознакомился со строительством концертно-театрального комплекса "Сириус" и посетил образовательный центр "Сириус". Лабораторный комплекс научно-технологического университета "Сириус" был открыт в 2022 году. Он позволяет одновременно проводить исследования по химии, генетике, иммунобиологии, молекулярной и клеточной биологии и другим наукам. Площадь комплекса — более 9 тысяч квадратных метров, в его составе — 13 ресурсных центров и 123 лабораторных помещения. В настоящее время идет работа над второй очередью лабораторного комплекса. В результате площадь комплекса увеличится еще на 7 тысяч квадратных метров, появятся ресурсный центр доклинических исследований, более 100 лабораторных помещений.
https://ria.ru/20240302/patriarkh-1930775475.html
https://ria.ru/20240303/patriarkh-1930866172.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1d/1975378459_144:0:1280:852_1920x0_80_0_0_757648833cdd14e82c79934275e0f6f4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
патриарх кирилл (владимир гундяев), русская православная церковь
Религия, Патриарх Кирилл (Владимир Гундяев), Русская православная церковь
Патриарх Кирилл посетил федеральную территорию "Сириус"

Патриарх Кирилл посетил лабораторный комплекс университета "Сириус"

© Фото : Сириус. Будущее страны/TelegramПатриарх Московский и всея Руси Кирилл посетил лабораторный комплекс научно-технологического университета "Сириус"
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл посетил лабораторный комплекс научно-технологического университета Сириус - РИА Новости, 1920, 29.09.2024
© Фото : Сириус. Будущее страны/Telegram
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл посетил лабораторный комплекс научно-технологического университета "Сириус"
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 29 сен – РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл посетил в воскресенье лабораторный комплекс научно-технологического университета "Сириус", сообщается на сайте РПЦ.
Патриарх Кирилл совершает в воскресенье первосвятительский визит в Сочинскую епархию.
Церемония открытия Всемирного фестиваля молодёжи 2024 - РИА Новости, 1920, 02.03.2024
Патриарх Кирилл сравнил участников ВФМ с первыми проповедниками
2 марта, 23:29
"Для Его Святейшества была проведена экскурсия по лабораторному комплексу Научно-технологического университета "Сириус". В ходе экскурсии Его Святейшеству продемонстрировали учебные лаборатории, ознакомили с информационными стендами и рассказали о научном потенциале комплекса, его богатой материальной базе", - сообщается на сайте Русской православной церкви.
Патриарх также посетил комплексный стенд орбитального корабля "Буран", который был создан в 1983 году в НПО "Молния" и находился в НПО "Энергия" для проведения комплексных испытаний электроники и двигателей. В 2017 году он был передан Образовательному центру "Сириус" и установлен в Парке науки и искусства "Сириус".
Также патриарх ознакомился со строительством концертно-театрального комплекса "Сириус" и посетил образовательный центр "Сириус".
Лабораторный комплекс научно-технологического университета "Сириус" был открыт в 2022 году. Он позволяет одновременно проводить исследования по химии, генетике, иммунобиологии, молекулярной и клеточной биологии и другим наукам. Площадь комплекса — более 9 тысяч квадратных метров, в его составе — 13 ресурсных центров и 123 лабораторных помещения. В настоящее время идет работа над второй очередью лабораторного комплекса. В результате площадь комплекса увеличится еще на 7 тысяч квадратных метров, появятся ресурсный центр доклинических исследований, более 100 лабораторных помещений.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл - РИА Новости, 1920, 03.03.2024
Патриарх Кирилл назвал условия присутствия мигрантов в России
3 марта, 18:21
 
РелигияПатриарх Кирилл (Владимир Гундяев)Русская православная церковь
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала