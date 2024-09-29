https://ria.ru/20240929/sirius-1975378265.html
Патриарх Кирилл посетил федеральную территорию "Сириус"
Патриарх Кирилл посетил федеральную территорию "Сириус" - РИА Новости, 29.09.2024
Патриарх Кирилл посетил федеральную территорию "Сириус"
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл посетил в воскресенье лабораторный комплекс научно-технологического университета "Сириус", сообщается на сайте РПЦ. РИА Новости, 29.09.2024
2024-09-29T20:24
2024-09-29T20:24
2024-09-29T22:28
религия
патриарх кирилл (владимир гундяев)
русская православная церковь
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МОСКВА, 29 сен – РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл посетил в воскресенье лабораторный комплекс научно-технологического университета "Сириус", сообщается на сайте РПЦ. Патриарх Кирилл совершает в воскресенье первосвятительский визит в Сочинскую епархию. "Для Его Святейшества была проведена экскурсия по лабораторному комплексу Научно-технологического университета "Сириус". В ходе экскурсии Его Святейшеству продемонстрировали учебные лаборатории, ознакомили с информационными стендами и рассказали о научном потенциале комплекса, его богатой материальной базе", - сообщается на сайте Русской православной церкви. Патриарх также посетил комплексный стенд орбитального корабля "Буран", который был создан в 1983 году в НПО "Молния" и находился в НПО "Энергия" для проведения комплексных испытаний электроники и двигателей. В 2017 году он был передан Образовательному центру "Сириус" и установлен в Парке науки и искусства "Сириус". Также патриарх ознакомился со строительством концертно-театрального комплекса "Сириус" и посетил образовательный центр "Сириус". Лабораторный комплекс научно-технологического университета "Сириус" был открыт в 2022 году. Он позволяет одновременно проводить исследования по химии, генетике, иммунобиологии, молекулярной и клеточной биологии и другим наукам. Площадь комплекса — более 9 тысяч квадратных метров, в его составе — 13 ресурсных центров и 123 лабораторных помещения. В настоящее время идет работа над второй очередью лабораторного комплекса. В результате площадь комплекса увеличится еще на 7 тысяч квадратных метров, появятся ресурсный центр доклинических исследований, более 100 лабораторных помещений.
https://ria.ru/20240302/patriarkh-1930775475.html
https://ria.ru/20240303/patriarkh-1930866172.html
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патриарх кирилл (владимир гундяев), русская православная церковь
Религия, Патриарх Кирилл (Владимир Гундяев), Русская православная церковь
Патриарх Кирилл посетил федеральную территорию "Сириус"
Патриарх Кирилл посетил лабораторный комплекс университета "Сириус"
МОСКВА, 29 сен – РИА Новости.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл посетил в воскресенье лабораторный комплекс научно-технологического университета "Сириус", сообщается на сайте
РПЦ.
Патриарх Кирилл совершает в воскресенье первосвятительский визит в Сочинскую епархию.
"Для Его Святейшества была проведена экскурсия по лабораторному комплексу Научно-технологического университета "Сириус". В ходе экскурсии Его Святейшеству продемонстрировали учебные лаборатории, ознакомили с информационными стендами и рассказали о научном потенциале комплекса, его богатой материальной базе", - сообщается на сайте Русской православной церкви.
Патриарх также посетил комплексный стенд орбитального корабля "Буран", который был создан в 1983 году в НПО "Молния"
и находился в НПО "Энергия" для проведения комплексных испытаний электроники и двигателей. В 2017 году он был передан Образовательному центру "Сириус
" и установлен в Парке науки и искусства "Сириус".
Также патриарх ознакомился со строительством концертно-театрального комплекса "Сириус" и посетил образовательный центр "Сириус".
Лабораторный комплекс научно-технологического университета "Сириус" был открыт в 2022 году. Он позволяет одновременно проводить исследования по химии, генетике, иммунобиологии, молекулярной и клеточной биологии и другим наукам. Площадь комплекса — более 9 тысяч квадратных метров, в его составе — 13 ресурсных центров и 123 лабораторных помещения. В настоящее время идет работа над второй очередью лабораторного комплекса. В результате площадь комплекса увеличится еще на 7 тысяч квадратных метров, появятся ресурсный центр доклинических исследований, более 100 лабораторных помещений.