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В РПЦ выступили против идеи запретить преподавание теории Дарвина в школах - РИА Новости, 30.09.2024
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Религия
 
20:04 29.09.2024 (обновлено: 02:21 30.09.2024)
https://ria.ru/20240929/shkola-1975377101.html
В РПЦ выступили против идеи запретить преподавание теории Дарвина в школах
В РПЦ выступили против идеи запретить преподавание теории Дарвина в школах - РИА Новости, 30.09.2024
В РПЦ выступили против идеи запретить преподавание теории Дарвина в школах
Председатель Синодального отдела по взаимоотношениям с церковью и СМИ Владимир Легойда выступил против запрета преподавания в школах эволюционной теории Чарльза РИА Новости, 30.09.2024
2024-09-29T20:04
2024-09-30T02:21
религия
россия
владимир легойда
чарльз дарвин
русская православная церковь
муслим хучиев
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МОСКВА, 29 cен — РИА Новости. Председатель Синодального отдела по взаимоотношениям с церковью и СМИ Владимир Легойда выступил против запрета преподавания в школах эволюционной теории Чарльза Дарвина, об этом он заявил в передаче "Светлый вечер" на радио "Вера".Легойда считает, что вопрос необходимо ставить не о запрете преподавания тех или иных теорий и концепций, а о "вдумчивом и глубоком представлении многообразия как научного мира, так и способов познания, которые не сводятся только к научному".В общеобразовательной школе рассказывают о происхождении человека без особой философской глубины, а в воскресной говорят о том, что может быть воспринято как жестко альтернативный подход. В итоге ребенок рискует испытать когнитивный диссонанс."Что он выберет, над чем посмеется, что он воспримет как несерьезное — мы не знаем", — пояснил церковный и общественный деятель. Он также напомнил, что истоки современной науки — в православной христианской традиции, поэтому представление о неизбежном конфликте между ней и религией — ложный стереотип, который во многом возник под влиянием идеологем эпохи Просвещения и советского времени.В целом, как отметил председатель Синодального отдела, несмотря на активное обсуждение инициативы запретить преподавание теории Дравина в школах, ее сложно считать серьезной проблемой, которая "тяжело переживается обществом".
https://ria.ru/20240923/vasserman-1974302965.html
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россия, владимир легойда, чарльз дарвин, русская православная церковь, муслим хучиев
Религия, Россия, Владимир Легойда, Чарльз Дарвин, Русская православная церковь, Муслим Хучиев
В РПЦ выступили против идеи запретить преподавание теории Дарвина в школах

Легойда выступил против запрета на преподавание теории Дарвина в школах

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкВладимир Легойда
Владимир Легойда - РИА Новости, 1920, 29.09.2024
© РИА Новости / Мария Девахина
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Владимир Легойда. Архивное фото
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МОСКВА, 29 cен — РИА Новости. Председатель Синодального отдела по взаимоотношениям с церковью и СМИ Владимир Легойда выступил против запрета преподавания в школах эволюционной теории Чарльза Дарвина, об этом он заявил в передаче "Светлый вечер" на радио "Вера".

На минувшей неделе бывший председатель правительства Чечни Муслим Хучиев предложил главе Минпросвещения Сергею Кравцову исключить информацию о теории Дарвина из школьных учебников. По его мнению, она ошибочна и идет вразрез с религией и воспитанием.

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Легойда считает, что вопрос необходимо ставить не о запрете преподавания тех или иных теорий и концепций, а о "вдумчивом и глубоком представлении многообразия как научного мира, так и способов познания, которые не сводятся только к научному".
В общеобразовательной школе рассказывают о происхождении человека без особой философской глубины, а в воскресной говорят о том, что может быть воспринято как жестко альтернативный подход. В итоге ребенок рискует испытать когнитивный диссонанс.
"Что он выберет, над чем посмеется, что он воспримет как несерьезное — мы не знаем", — пояснил церковный и общественный деятель.
Он также напомнил, что истоки современной науки — в православной христианской традиции, поэтому представление о неизбежном конфликте между ней и религией — ложный стереотип, который во многом возник под влиянием идеологем эпохи Просвещения и советского времени.
В целом, как отметил председатель Синодального отдела, несмотря на активное обсуждение инициативы запретить преподавание теории Дравина в школах, ее сложно считать серьезной проблемой, которая "тяжело переживается обществом".
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РелигияРоссияВладимир ЛегойдаЧарльз ДарвинРусская православная церковьМуслим Хучиев
 
 
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