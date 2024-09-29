https://ria.ru/20240929/shkola-1975377101.html

В РПЦ выступили против идеи запретить преподавание теории Дарвина в школах

В РПЦ выступили против идеи запретить преподавание теории Дарвина в школах - РИА Новости, 30.09.2024

В РПЦ выступили против идеи запретить преподавание теории Дарвина в школах

Председатель Синодального отдела по взаимоотношениям с церковью и СМИ Владимир Легойда выступил против запрета преподавания в школах эволюционной теории Чарльза РИА Новости, 30.09.2024

2024-09-29T20:04

2024-09-29T20:04

2024-09-30T02:21

религия

россия

владимир легойда

чарльз дарвин

русская православная церковь

муслим хучиев

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1d/1919055340_0:0:3082:1735_1920x0_80_0_0_02e33f6c5a4dc30944fb0e4da58b7c45.jpg

МОСКВА, 29 cен — РИА Новости. Председатель Синодального отдела по взаимоотношениям с церковью и СМИ Владимир Легойда выступил против запрета преподавания в школах эволюционной теории Чарльза Дарвина, об этом он заявил в передаче "Светлый вечер" на радио "Вера".Легойда считает, что вопрос необходимо ставить не о запрете преподавания тех или иных теорий и концепций, а о "вдумчивом и глубоком представлении многообразия как научного мира, так и способов познания, которые не сводятся только к научному".В общеобразовательной школе рассказывают о происхождении человека без особой философской глубины, а в воскресной говорят о том, что может быть воспринято как жестко альтернативный подход. В итоге ребенок рискует испытать когнитивный диссонанс."Что он выберет, над чем посмеется, что он воспримет как несерьезное — мы не знаем", — пояснил церковный и общественный деятель. Он также напомнил, что истоки современной науки — в православной христианской традиции, поэтому представление о неизбежном конфликте между ней и религией — ложный стереотип, который во многом возник под влиянием идеологем эпохи Просвещения и советского времени.В целом, как отметил председатель Синодального отдела, несмотря на активное обсуждение инициативы запретить преподавание теории Дравина в школах, ее сложно считать серьезной проблемой, которая "тяжело переживается обществом".

https://ria.ru/20240923/vasserman-1974302965.html

https://ria.ru/20201119/kletki-1585239503.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, владимир легойда, чарльз дарвин, русская православная церковь, муслим хучиев