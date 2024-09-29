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Силы ПВО сбили беспилотник в небе над Луганском
Силы ПВО сбили беспилотник в небе над Луганском - РИА Новости, 29.09.2024
Силы ПВО сбили беспилотник в небе над Луганском
Силы ПВО ВС РФ сбили беспилотник ВСУ над Луганском, обломки упали в черте города, сообщили РИА Новости в силовых структурах. РИА Новости, 29.09.2024
2024-09-29T01:59
2024-09-29T01:59
2024-09-29T01:59
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ЛУГАНСК. 29 сен - РИА Новости. Силы ПВО ВС РФ сбили беспилотник ВСУ над Луганском, обломки упали в черте города, сообщили РИА Новости в силовых структурах. Ранее корреспондент РИА Новости сообщал, что в небе над Луганском сработало ПВО. "Предварительно, сбит беспилотник ВСУ", - сказал РИА Новости источник в силовых структурах.
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Силы ПВО сбили беспилотник в небе над Луганском
Силы ПВО сбили беспилотник ВСУ над Луганском