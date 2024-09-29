https://ria.ru/20240929/pvo-1975298952.html

Силы ПВО сбили беспилотник в небе над Луганском

Силы ПВО сбили беспилотник в небе над Луганском - РИА Новости, 29.09.2024

Силы ПВО сбили беспилотник в небе над Луганском

Силы ПВО ВС РФ сбили беспилотник ВСУ над Луганском, обломки упали в черте города, сообщили РИА Новости в силовых структурах. РИА Новости, 29.09.2024

2024-09-29T01:59

2024-09-29T01:59

2024-09-29T01:59

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ЛУГАНСК. 29 сен - РИА Новости. Силы ПВО ВС РФ сбили беспилотник ВСУ над Луганском, обломки упали в черте города, сообщили РИА Новости в силовых структурах. Ранее корреспондент РИА Новости сообщал, что в небе над Луганском сработало ПВО. "Предварительно, сбит беспилотник ВСУ", - сказал РИА Новости источник в силовых структурах.

https://ria.ru/20240929/berletik-1975298150.html

луганск

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в мире, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, луганск