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Силы ПВО сбили беспилотник в небе над Луганском - РИА Новости, 29.09.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
01:59 29.09.2024
https://ria.ru/20240929/pvo-1975298952.html
Силы ПВО сбили беспилотник в небе над Луганском
Силы ПВО сбили беспилотник в небе над Луганском - РИА Новости, 29.09.2024
Силы ПВО сбили беспилотник в небе над Луганском
Силы ПВО ВС РФ сбили беспилотник ВСУ над Луганском, обломки упали в черте города, сообщили РИА Новости в силовых структурах. РИА Новости, 29.09.2024
2024-09-29T01:59
2024-09-29T01:59
специальная военная операция на украине
в мире
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
луганск
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ЛУГАНСК. 29 сен - РИА Новости. Силы ПВО ВС РФ сбили беспилотник ВСУ над Луганском, обломки упали в черте города, сообщили РИА Новости в силовых структурах. Ранее корреспондент РИА Новости сообщал, что в небе над Луганском сработало ПВО. "Предварительно, сбит беспилотник ВСУ", - сказал РИА Новости источник в силовых структурах.
https://ria.ru/20240929/berletik-1975298150.html
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в мире, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, луганск
Специальная военная операция на Украине, В мире, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Луганск
Силы ПВО сбили беспилотник в небе над Луганском

Силы ПВО сбили беспилотник ВСУ над Луганском

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ЗРК Тор-2М - РИА Новости, 1920, 29.09.2024
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ЛУГАНСК. 29 сен - РИА Новости. Силы ПВО ВС РФ сбили беспилотник ВСУ над Луганском, обломки упали в черте города, сообщили РИА Новости в силовых структурах.
Ранее корреспондент РИА Новости сообщал, что в небе над Луганском сработало ПВО.
"Предварительно, сбит беспилотник ВСУ", - сказал РИА Новости источник в силовых структурах.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 29.09.2024
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01:19
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФЛуганск
 
 
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