https://ria.ru/20240929/putin-1975344216.html

Стали известны планы Путина на следующую неделю

Стали известны планы Путина на следующую неделю - РИА Новости, 29.09.2024

Стали известны планы Путина на следующую неделю

Президент РФ Владимир Путин на следующей неделе пообщается с лауреатами и финалистами конкурса "Учитель года", также в графике главы государства - мероприятие в РИА Новости, 29.09.2024

2024-09-29T14:28

2024-09-29T14:28

2024-09-29T14:28

россия

луганская народная республика

донецкая народная республика

владимир путин

павел зарубин

общество

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МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на следующей неделе пообщается с лауреатами и финалистами конкурса "Учитель года", также в графике главы государства - мероприятие в связи с годовщиной воссоединения ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей с Россией. Кроме этого, президент проведёт совещание с членами Совета безопасности и займется вопросами профессионального образования. О рабочих планах главы государства на следующую неделю сообщили в программе "Москва. Кремль. Путин", отрывок из которой был опубликован в телеграмм-канале журналиста Павла Зарубина.

https://ria.ru/20240927/vospitateli-1974569496.html

россия

луганская народная республика

донецкая народная республика

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2024

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россия, луганская народная республика, донецкая народная республика, владимир путин, павел зарубин, общество