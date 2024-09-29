https://ria.ru/20240929/putin-1975344216.html
Стали известны планы Путина на следующую неделю
Стали известны планы Путина на следующую неделю - РИА Новости, 29.09.2024
Стали известны планы Путина на следующую неделю
Президент РФ Владимир Путин на следующей неделе пообщается с лауреатами и финалистами конкурса "Учитель года", также в графике главы государства - мероприятие в РИА Новости, 29.09.2024
2024-09-29T14:28
2024-09-29T14:28
2024-09-29T14:28
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МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на следующей неделе пообщается с лауреатами и финалистами конкурса "Учитель года", также в графике главы государства - мероприятие в связи с годовщиной воссоединения ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей с Россией. Кроме этого, президент проведёт совещание с членами Совета безопасности и займется вопросами профессионального образования. О рабочих планах главы государства на следующую неделю сообщили в программе "Москва. Кремль. Путин", отрывок из которой был опубликован в телеграмм-канале журналиста Павла Зарубина.
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россия, луганская народная республика, донецкая народная республика, владимир путин, павел зарубин, общество
Россия, Луганская Народная Республика, Донецкая Народная Республика, Владимир Путин, Павел Зарубин, Общество
Стали известны планы Путина на следующую неделю
Путин на следующей неделе пообщается с лауреатами конкурса "Учитель года"