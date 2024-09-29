https://ria.ru/20240929/pozhary-1975366966.html

В ЛНР вспыхнуло несколько пожаров

В ЛНР вспыхнуло несколько пожаров - РИА Новости, 29.09.2024

В ЛНР вспыхнуло несколько пожаров

Глава ЛНР Леонид Пасечник в Telegram-канале призвал жителей Луганска быть бдительными из-за новых очагов возгорания в регионе, в частности под Луганском. РИА Новости, 29.09.2024

2024-09-29T17:55

2024-09-29T17:55

2024-09-29T18:03

луганская народная республика

леонид пасечник

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

луганск

происшествия

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ЛУГАНСК, 29 сен - РИА Новости. Глава ЛНР Леонид Пасечник в Telegram-канале призвал жителей Луганска быть бдительными из-за новых очагов возгорания в регионе, в частности под Луганском."Обращаюсь ко всем жителям Луганской Народной Республики с просьбой соблюдать правила противопожарной безопасности. Не разжигайте костры на открытой местности, чтобы избежать печальных последствий. Будьте очень осторожны - сильный ветер способствует быстрому распространению огня", - написал глава ЛНР.Он уточнил, что в Краснодонском, Станично-Луганском, Антрацитовском муниципальных округах и на подъезде к Луганску уже возникли очаги возгорания."Несмотря на сложные погодные условия, спасатели делают все, чтобы ликвидировать пожары и не подпустить огонь к населенным пунктам. При необходимости силы МЧС, работающие в местах возгораний, будут увеличены. Ситуацию контролирую лично", - добавил Пасечник.

https://ria.ru/20240929/pozhar-1975361869.html

луганская народная республика

луганск

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Песчаная буря и смог от природных пожаров в Луганске Луганск накрыла песчаная буря и смог от природных пожаров, передает корреспондент РИА Новости. Глава ЛНР Пасечник сообщил пожарах в нескольких округах республики и под столицей региона и призвал жителей соблюдать правила противопожарной безопасности. 2024-09-29T17:55 true PT0M14S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

луганская народная республика, леонид пасечник, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), луганск, происшествия