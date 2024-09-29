https://ria.ru/20240929/pozhary-1975366966.html
В ЛНР вспыхнуло несколько пожаров
В ЛНР вспыхнуло несколько пожаров - РИА Новости, 29.09.2024
В ЛНР вспыхнуло несколько пожаров
Глава ЛНР Леонид Пасечник в Telegram-канале призвал жителей Луганска быть бдительными из-за новых очагов возгорания в регионе, в частности под Луганском. РИА Новости, 29.09.2024
2024-09-29T17:55
2024-09-29T17:55
2024-09-29T18:03
луганская народная республика
леонид пасечник
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
луганск
происшествия
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ЛУГАНСК, 29 сен - РИА Новости. Глава ЛНР Леонид Пасечник в Telegram-канале призвал жителей Луганска быть бдительными из-за новых очагов возгорания в регионе, в частности под Луганском."Обращаюсь ко всем жителям Луганской Народной Республики с просьбой соблюдать правила противопожарной безопасности. Не разжигайте костры на открытой местности, чтобы избежать печальных последствий. Будьте очень осторожны - сильный ветер способствует быстрому распространению огня", - написал глава ЛНР.Он уточнил, что в Краснодонском, Станично-Луганском, Антрацитовском муниципальных округах и на подъезде к Луганску уже возникли очаги возгорания."Несмотря на сложные погодные условия, спасатели делают все, чтобы ликвидировать пожары и не подпустить огонь к населенным пунктам. При необходимости силы МЧС, работающие в местах возгораний, будут увеличены. Ситуацию контролирую лично", - добавил Пасечник.
https://ria.ru/20240929/pozhar-1975361869.html
луганская народная республика
луганск
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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Песчаная буря и смог от природных пожаров в Луганске
Луганск накрыла песчаная буря и смог от природных пожаров, передает корреспондент РИА Новости.
Глава ЛНР Пасечник сообщил пожарах в нескольких округах республики и под столицей региона и призвал жителей соблюдать правила противопожарной безопасности.
2024-09-29T17:55
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РИА Новости
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луганская народная республика, леонид пасечник, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), луганск, происшествия
Луганская Народная Республика, Леонид Пасечник, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Луганск, Происшествия
В ЛНР вспыхнуло несколько пожаров
Пасечник заявил о новых очагах возгорания в ЛНР и призвал жителей к бдительности