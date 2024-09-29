https://ria.ru/20240929/pozhar-1975390535.html

В Джорджии вспыхнул пожар на химзаводе

В Джорджии вспыхнул пожар на химзаводе - РИА Новости, 29.09.2024

В Джорджии вспыхнул пожар на химзаводе

Пожар вспыхнул на химическом заводе в США в штате Джорджия, в районе пожара проводится эвакуация жителей, следует из заявления местных властей в соцсети X. РИА Новости, 29.09.2024

2024-09-29T23:47

2024-09-29T23:47

2024-09-29T23:47

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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Пожар вспыхнул на химическом заводе в США в штате Джорджия, в районе пожара проводится эвакуация жителей, следует из заявления местных властей в соцсети X. "Пожар вспыхнул (на заводе - ред.) BioLab. На месте происшествия работают экстренные службы", - говорится в заявлении местных властей округа Рокдейл. Власти призывают жителей к югу от места происшествия эвакуироваться, дорожное движение в районе инцидента закрыто. По данным телеканала CNN, пожар произошел в воскресенье около 12 часов мск. По имеющимся данным, пожар вспыхнул на крыше здания и был вызван неисправностью оросительной головки системы пожаротушения. По словам шерифа округа Эрика Леветта, пожарным удалось сдержать пламя, однако спустя несколько часов огонь возобновился.

https://ria.ru/20231108/pozhar-1908264409.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, джорджия