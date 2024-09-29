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В Джорджии вспыхнул пожар на химзаводе - РИА Новости, 29.09.2024
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23:47 29.09.2024
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В Джорджии вспыхнул пожар на химзаводе
В Джорджии вспыхнул пожар на химзаводе - РИА Новости, 29.09.2024
В Джорджии вспыхнул пожар на химзаводе
Пожар вспыхнул на химическом заводе в США в штате Джорджия, в районе пожара проводится эвакуация жителей, следует из заявления местных властей в соцсети X. РИА Новости, 29.09.2024
2024-09-29T23:47
2024-09-29T23:47
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Пожар вспыхнул на химическом заводе в США в штате Джорджия, в районе пожара проводится эвакуация жителей, следует из заявления местных властей в соцсети X. "Пожар вспыхнул (на заводе - ред.) BioLab. На месте происшествия работают экстренные службы", - говорится в заявлении местных властей округа Рокдейл. Власти призывают жителей к югу от места происшествия эвакуироваться, дорожное движение в районе инцидента закрыто. По данным телеканала CNN, пожар произошел в воскресенье около 12 часов мск. По имеющимся данным, пожар вспыхнул на крыше здания и был вызван неисправностью оросительной головки системы пожаротушения. По словам шерифа округа Эрика Леветта, пожарным удалось сдержать пламя, однако спустя несколько часов огонь возобновился.
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в мире, сша, джорджия
В мире, США, Джорджия
В Джорджии вспыхнул пожар на химзаводе

Пожар вспыхнул на химзаводе в штате Джорджия, проводится эвакуация

© Fotolia / webookemАвтомобиль полиции и пожарная машина в США
Автомобиль полиции и пожарная машина в США - РИА Новости, 1920, 29.09.2024
© Fotolia / webookem
Автомобиль полиции и пожарная машина в США. Архивное фото
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Пожар вспыхнул на химическом заводе в США в штате Джорджия, в районе пожара проводится эвакуация жителей, следует из заявления местных властей в соцсети X.
"Пожар вспыхнул (на заводе - ред.) BioLab. На месте происшествия работают экстренные службы", - говорится в заявлении местных властей округа Рокдейл.
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Власти призывают жителей к югу от места происшествия эвакуироваться, дорожное движение в районе инцидента закрыто.
По данным телеканала CNN, пожар произошел в воскресенье около 12 часов мск. По имеющимся данным, пожар вспыхнул на крыше здания и был вызван неисправностью оросительной головки системы пожаротушения. По словам шерифа округа Эрика Леветта, пожарным удалось сдержать пламя, однако спустя несколько часов огонь возобновился.
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