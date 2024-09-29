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Площадь лесного пожара в Ростовской области возросла до ста гектаров - РИА Новости, 29.09.2024
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22:44 29.09.2024
https://ria.ru/20240929/pozhar-1975387360.html
Площадь лесного пожара в Ростовской области возросла до ста гектаров
Площадь лесного пожара в Ростовской области возросла до ста гектаров - РИА Новости, 29.09.2024
Площадь лесного пожара в Ростовской области возросла до ста гектаров
Площадь лесного пожара в Милютинском районе Ростовской области возросла до 100 гектаров, сообщает департамент лесного хозяйства по ЮФО. РИА Новости, 29.09.2024
2024-09-29T22:44
2024-09-29T22:44
происшествия
ростовская область
василий голубев
природные пожары в россии
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 сен - РИА Новости. Площадь лесного пожара в Милютинском районе Ростовской области возросла до 100 гектаров, сообщает департамент лесного хозяйства по ЮФО. В воскресенье утром губернатор региона Василий Голубев проинформировал, что в Милютинском районе в результате падения БПЛА начался лесной пожар на площади 20 гектаров. К вечеру огонь охватил 82 гектара. На территории лесничества в Селивановском сельском поселении был введен режим ЧС. "Крупный лесной пожар на территории Селивановского лесничества распространился на площади 100 гектаров", - говорится в сообщении. По данным деплесхоза по ЮФО, пожар распространился в направлении хутора Варламовка Селивановского сельского поселения, население которого составляет 115 человек . От ландшафтного пожара повреждены дом и хозпостройка. Огонь тушат более 100 человек и около 50 единиц техники.
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происшествия, ростовская область, василий голубев, природные пожары в россии
Происшествия, Ростовская область, Василий Голубев, Природные пожары в России
Площадь лесного пожара в Ростовской области возросла до ста гектаров

Деплесхоз: площадь лесного пожара в Ростовской области возросла до 100 га

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкСотрудник пожарной службы
Сотрудник пожарной службы - РИА Новости, 1920, 29.09.2024
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 сен - РИА Новости. Площадь лесного пожара в Милютинском районе Ростовской области возросла до 100 гектаров, сообщает департамент лесного хозяйства по ЮФО.
В воскресенье утром губернатор региона Василий Голубев проинформировал, что в Милютинском районе в результате падения БПЛА начался лесной пожар на площади 20 гектаров. К вечеру огонь охватил 82 гектара. На территории лесничества в Селивановском сельском поселении был введен режим ЧС.
"Крупный лесной пожар на территории Селивановского лесничества распространился на площади 100 гектаров", - говорится в сообщении.
По данным деплесхоза по ЮФО, пожар распространился в направлении хутора Варламовка Селивановского сельского поселения, население которого составляет 115 человек . От ландшафтного пожара повреждены дом и хозпостройка.
Огонь тушат более 100 человек и около 50 единиц техники.
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ПроисшествияРостовская областьВасилий ГолубевПриродные пожары в России
 
 
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