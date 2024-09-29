https://ria.ru/20240929/pozhar-1975387360.html

Площадь лесного пожара в Ростовской области возросла до ста гектаров

Площадь лесного пожара в Ростовской области возросла до ста гектаров - РИА Новости, 29.09.2024

Площадь лесного пожара в Ростовской области возросла до ста гектаров

Площадь лесного пожара в Милютинском районе Ростовской области возросла до 100 гектаров, сообщает департамент лесного хозяйства по ЮФО. РИА Новости, 29.09.2024

2024-09-29T22:44

2024-09-29T22:44

2024-09-29T22:44

происшествия

ростовская область

василий голубев

природные пожары в россии

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 сен - РИА Новости. Площадь лесного пожара в Милютинском районе Ростовской области возросла до 100 гектаров, сообщает департамент лесного хозяйства по ЮФО. В воскресенье утром губернатор региона Василий Голубев проинформировал, что в Милютинском районе в результате падения БПЛА начался лесной пожар на площади 20 гектаров. К вечеру огонь охватил 82 гектара. На территории лесничества в Селивановском сельском поселении был введен режим ЧС. "Крупный лесной пожар на территории Селивановского лесничества распространился на площади 100 гектаров", - говорится в сообщении. По данным деплесхоза по ЮФО, пожар распространился в направлении хутора Варламовка Селивановского сельского поселения, население которого составляет 115 человек . От ландшафтного пожара повреждены дом и хозпостройка. Огонь тушат более 100 человек и около 50 единиц техники.

https://ria.ru/20240929/chs-1975385224.html

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происшествия, ростовская область, василий голубев, природные пожары в россии