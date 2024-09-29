https://ria.ru/20240929/pozhar-1975387360.html
Площадь лесного пожара в Ростовской области возросла до ста гектаров
Площадь лесного пожара в Ростовской области возросла до ста гектаров - РИА Новости, 29.09.2024
Площадь лесного пожара в Ростовской области возросла до ста гектаров
Площадь лесного пожара в Милютинском районе Ростовской области возросла до 100 гектаров, сообщает департамент лесного хозяйства по ЮФО. РИА Новости, 29.09.2024
2024-09-29T22:44
2024-09-29T22:44
2024-09-29T22:44
происшествия
ростовская область
василий голубев
природные пожары в россии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156227/73/1562277319_0:297:3072:2025_1920x0_80_0_0_33ec15a4ff4f5d0ecc75430c2a2e3549.jpg
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 сен - РИА Новости. Площадь лесного пожара в Милютинском районе Ростовской области возросла до 100 гектаров, сообщает департамент лесного хозяйства по ЮФО. В воскресенье утром губернатор региона Василий Голубев проинформировал, что в Милютинском районе в результате падения БПЛА начался лесной пожар на площади 20 гектаров. К вечеру огонь охватил 82 гектара. На территории лесничества в Селивановском сельском поселении был введен режим ЧС. "Крупный лесной пожар на территории Селивановского лесничества распространился на площади 100 гектаров", - говорится в сообщении. По данным деплесхоза по ЮФО, пожар распространился в направлении хутора Варламовка Селивановского сельского поселения, население которого составляет 115 человек . От ландшафтного пожара повреждены дом и хозпостройка. Огонь тушат более 100 человек и около 50 единиц техники.
https://ria.ru/20240929/chs-1975385224.html
ростовская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156227/73/1562277319_308:0:3039:2048_1920x0_80_0_0_7ffcc58a7c892fb71027227f69c17d87.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, ростовская область, василий голубев, природные пожары в россии
Происшествия, Ростовская область, Василий Голубев, Природные пожары в России
Площадь лесного пожара в Ростовской области возросла до ста гектаров
Деплесхоз: площадь лесного пожара в Ростовской области возросла до 100 га