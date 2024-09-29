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В Волгоградской области локализовали горение травы и леса

В Волгоградской области локализовали горение травы и леса - РИА Новости, 29.09.2024

В Волгоградской области локализовали горение травы и леса

Возгорания травы и леса в Николаевском районе Волгоградской области локализованы на площади более 30 гектаров, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по... РИА Новости, 29.09.2024

2024-09-29T19:38

2024-09-29T19:38

2024-09-29T19:38

происшествия

николаевский район

волгоградская область

николаевск

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

природные пожары в россии

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ВОЛГОГРАД, 29 сен - РИА Новости. Возгорания травы и леса в Николаевском районе Волгоградской области локализованы на площади более 30 гектаров, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по региону. Ранее сообщалось, что сухая трава и участок леса загорелись в воскресенье возле города Николаевск Волгоградской области. "По Николаевскому району - в 18.10 локализация. Площадь 30 га травы и 1,2 га леса. Тушение продолжается", - сообщили в МЧС.

https://ria.ru/20240929/posledstvija-1975374153.html

николаевский район

волгоградская область

николаевск

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происшествия, николаевский район, волгоградская область, николаевск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), природные пожары в россии