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В Волгоградской области локализовали горение травы и леса
В Волгоградской области локализовали горение травы и леса - РИА Новости, 29.09.2024
В Волгоградской области локализовали горение травы и леса
Возгорания травы и леса в Николаевском районе Волгоградской области локализованы на площади более 30 гектаров, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по... РИА Новости, 29.09.2024
2024-09-29T19:38
2024-09-29T19:38
2024-09-29T19:38
происшествия
николаевский район
волгоградская область
николаевск
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
природные пожары в россии
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ВОЛГОГРАД, 29 сен - РИА Новости. Возгорания травы и леса в Николаевском районе Волгоградской области локализованы на площади более 30 гектаров, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по региону. Ранее сообщалось, что сухая трава и участок леса загорелись в воскресенье возле города Николаевск Волгоградской области. "По Николаевскому району - в 18.10 локализация. Площадь 30 га травы и 1,2 га леса. Тушение продолжается", - сообщили в МЧС.
https://ria.ru/20240929/posledstvija-1975374153.html
николаевский район
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происшествия, николаевский район, волгоградская область, николаевск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), природные пожары в россии
Происшествия, Николаевский район, Волгоградская область, Николаевск, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Природные пожары в России
В Волгоградской области локализовали горение травы и леса
В Волгоградской области локализовали горение травы и леса на площади более 30 га